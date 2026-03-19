Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष आज से शुरू, नए साल पर भगवान से न मांगे ये चीजें

गुरुवार, 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत हो चुकी है. ऐसी मान्यता है कि, ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि रचना की शुरुआत की थी. इसलिए हर वर्ष इस तिथि पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है.