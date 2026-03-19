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Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष आज से शुरू, नए साल पर भगवान से न मांगे ये चीजें
Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष की शुरुआत 19 मार्च को चैत्र प्रतिपदा से हुई है. इसे विक्रम संवत 2083 कहा जाएगा. नए साल पर लोग पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन आज भगवान से कुछ चीजों की मांग भूलकर भी न करें.
विक्रम संवत 2083
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Published at : 19 Mar 2026 10:44 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion