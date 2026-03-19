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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष आज से शुरू, नए साल पर भगवान से न मांगे ये चीजें

Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष आज से शुरू, नए साल पर भगवान से न मांगे ये चीजें

Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष की शुरुआत 19 मार्च को चैत्र प्रतिपदा से हुई है. इसे विक्रम संवत 2083 कहा जाएगा. नए साल पर लोग पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन आज भगवान से कुछ चीजों की मांग भूलकर भी न करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 19 Mar 2026 10:44 AM (IST)
Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नववर्ष की शुरुआत 19 मार्च को चैत्र प्रतिपदा से हुई है. इसे विक्रम संवत 2083 कहा जाएगा. नए साल पर लोग पूजा-पाठ करते हैं, लेकिन आज भगवान से कुछ चीजों की मांग भूलकर भी न करें.

विक्रम संवत 2083

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गुरुवार, 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत हो चुकी है. ऐसी मान्यता है कि, ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि रचना की शुरुआत की थी. इसलिए हर वर्ष इस तिथि पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है.
गुरुवार, 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत हो चुकी है. ऐसी मान्यता है कि, ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि रचना की शुरुआत की थी. इसलिए हर वर्ष इस तिथि पर हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है.
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नए साल का पहला दिन सभी के लिए खास होता है. आज नववर्ष पर लोग पूजा-पाठ करेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे. लेकिन आज भूलकर भी भगवान से कोई ऐसी चीज न मांगे, जिससे आप अपना ही अहित कर लें.
नए साल का पहला दिन सभी के लिए खास होता है. आज नववर्ष पर लोग पूजा-पाठ करेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे. लेकिन आज भूलकर भी भगवान से कोई ऐसी चीज न मांगे, जिससे आप अपना ही अहित कर लें.
Published at : 19 Mar 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Hindu Nav Varsh Vikram Samvat 2083 Hindu Nav Varsh 2026

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