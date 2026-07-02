Mithun Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण और सतर्कता से आगे बढ़ने की ओर इशारा कर रही है. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 8वें भाव में संचार करेंगे, जिससे दैनिक कार्यों में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए अनुकूल रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सूझबूझ से व्यावसायिक निर्णय लेने का है. बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बिजनेसमैन को आज बिजनेस के एडवरटाइजिंग (विज्ञापन) के लिए थोड़ा-बहुत जोखिम उठाना पड़ सकता है. यह जोखिम भविष्य में आपको नई पहचान दिलाएगा. हालांकि, रोजमर्रा के कामों में किसी भी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और कागजी कार्रवाई को पूरी पारदर्शिता के साथ ही आगे बढ़ाएं.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखने का है. बिजनेस में या किसी अन्य जगह पर किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट (निवेश) करने के लिए अभी समय बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए उचित मौका आने तक सब्र रखें और धन को सुरक्षित रखें. पैसों के लेन-देन को लेकर सजग रहें. विज्ञापन आदि पर होने वाले खर्चों का बजट पहले से तय कर लें, ताकि आर्थिक संतुलन न बिगड़े.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कप्लेस पर काम का दबाव बढ़ने वाला है. अधिकारियों द्वारा आज कई नई रेस्पोंसिबिलिटी (जिम्मेदारियां) आपके सिर आ सकती हैं, जिससे एंप्लॉयड पर्सन की मेहनत काफी बढ़ने वाली है. आज आपको सलाह दी जाती है कि वर्कस्पेस पर केवल पुराने अधूरे कार्यों को ही निपटाने का प्रयास करें, किसी भी बिल्कुल नए कार्य में हाथ न डालें क्योंकि उसमें अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज दफ्तर में किसी की भी हां में हां मिलाने के बजाय न्यायपूर्ण और तर्कसंगत बात करेंगे, जिसकी अधिकारियों द्वारा प्रशंसा भी की जाएगी.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा एकाग्रता की कमी वाला रह सकता है. मानसिक भटकाव के कारण स्टूडेंट्स आज अपनी स्किल्स और पढ़ाई में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जैसी उनसे उम्मीद की जाती है. कला और खेल जगत से जुड़े युवाओं को भी आज मनचाहे परिणाम न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखें और अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में अभ्यास जारी रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन वाणी पर नियंत्रण रखने की चेतावनी दे रहा है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से ननिहाल पक्ष में किसी व्यक्ति से अचानक अनबन होने की आशंका बनी हुई है. इसके साथ ही ग्रह स्थिति विपरीत होने से फैमिली में किसी बात को लेकर किसी सदस्य से तीखी डिबेट (बहस) हो सकती है. इस घरेलू कलह के कारण आज आप अपने लव एंड लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, जिससे रिश्ते में थोड़ी नीरसता महसूस होगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नरम-गरम रह सकता है. वर्कप्लेस पर काम के बढ़ते बोझ और घरेलू तनाव के कारण मानसिक रूप से आप काफी थका हुआ महसूस करेंगे. चिंता और तनाव के चलते सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और समय पर आराम करें. भीतरी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए ध्यान और प्राणायाम का नियमित सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Silver (चांदी जैसा सफेद)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश के सम्मुख घी का दीपक जलाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के नारायण कवच का श्रवण करें और पीले फल का दान करें, इससे ननिहाल पक्ष के मतभेद दूर होंगे, मानसिक शांति मिलेगी और करियर की बाधाएं समाप्त होंगी.

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