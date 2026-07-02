Vrishabh Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का एक बेहद शुभ और फलदायी संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके धार्मिक कार्यों और भाग्य को बल देने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 9वें भाव (भाग्य भाव) में संचार करेंगे, जिससे आपको हर कार्य में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या निवेश की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन उम्मीद से बढ़कर परिणाम देने वाला साबित होगा. कुंडली में शुभ योगों के प्रभाव से आपको बिजनेस में कम मेहनत में भी अच्छा-खासा आर्थिक फायदा देखने को मिलेगा. बिजनेसमैन को यदि मार्केट में अपने बिजनेस को पूरी तरह सफल बनाना है, तो उन्हें कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास करने की आदत को बनाए रखना होगा. न्यू बिजनेसमैन को आज बिजनेस के पॉजिटिव (सकारात्मक) पहलुओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है; यह समय मन से नकारात्मकता को दूर भगाकर अपने आत्मबल को मजबूत करने का है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संपत्ति निर्माण और सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद उत्तम है. यदि आप लंबे समय से निवेश के तौर पर कोई अचल संपत्ति (प्लॉट, मकान या दुकान) खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो आज आप इस दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं. भाग्य का साथ मिलने से प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे आपके पक्ष में रहेंगे. कम प्रयासों में भी आज धन लाभ के बेहतरीन योग बने हुए हैं, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए जुलाई महीने का यह दूसरा दिन बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. वर्कप्लेस पर आपके काम के प्रति लगातार सजग और समर्पित रहने के कारण आज आपके मनचाही जगह पर ट्रांसफर (तबादले) की मजबूत संभावना बन सकती है. दफ्तर में एंप्लॉयड पर्सन के काम करने का अनूठा तरीका और कार्यशैली आज उनके को-वर्कर्स (सहकर्मियों) को भी व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली है, जिससे दफ्तर में आपका प्रभाव और सम्मान दोनों बढ़ेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने का है. विद्यार्थियों को पंडित सुरेश श्रीमाली जी की सलाह है कि यदि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ पहले से ही बहुत अच्छी है, तो उसमें लापरवाही न बरतें, बल्कि उसमें और ज्यादा मेहनत करके खुद को उस विषय का एक्सपर्ट बनाने का प्रयास करें. खेल और कला से जुड़े युवाओं के कौशल में आज सुधार देखने को मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संतुलित और खुशनुमा रहेगा. चंद्रमा के नौवें भाव में होने से आपको आज धार्मिक व सामाजिक कार्यों में बड़ी सफलता और मानसिक शांति मिलेगी. वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरी तरह बचना होगा. अपने जीवनसाथी पर पूरा बिलीव (भरोसा) करने की कोशिश करें, क्योंकि विश्वास पर ही पूरी दुनिया टिकी है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन आपको मानसिक रूप से रिलैक्स और ऊर्जावान बनाए रखेगा. बिजनेसमैन आज शाम के समय अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे दिनभर की मानसिक थकान दूर होगी. साथ ही, दोस्तों के साथ आने वाले दिनों में कहीं बाहर घूमने जाने की शानदार प्लानिंग भी बन सकती है, जो आपके मूड को तरोताजा रखेगी. भीतरी ऊर्जा और शारीरिक स्फूर्ति को बनाए रखने के लिए प्राणायाम और योग का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Green (हरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उन्हें पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान गणेश के सम्मुख संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और नारायण कवच का श्रवण करें, इससे वैवाहिक जीवन की गलतफहमियां दूर होंगी और करियर में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी.

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