वनवास के दौरान तीर्थयात्रा करते हुए अर्जुन द्वारका पहुंचे. श्रीकृष्ण को जब उनके आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया. दोनों मित्रों ने लंबे समय बाद मिलकर अपने अनुभव साझा किए और कुछ दिन साथ बिताने का निर्णय लिया.