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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: श्रीकृष्ण की बुद्धिमानी से कैसे हुआ सुभद्रा हरण और विवाह?

Mahabharat: श्रीकृष्ण की बुद्धिमानी से कैसे हुआ सुभद्रा हरण और विवाह?

Mahabharat: अर्जुन और सुभद्रा की कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम सम्मान, विश्वास और सही मार्गदर्शन पर आधारित होता है. श्रीकृष्ण ने धैर्य, विवेक और धर्म के साथ समाधान देकर जीवन की सही दिशा का संदेश दिया.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 29 Jun 2026 06:40 AM (IST)
Mahabharat: अर्जुन और सुभद्रा की कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम सम्मान, विश्वास और सही मार्गदर्शन पर आधारित होता है. श्रीकृष्ण ने धैर्य, विवेक और धर्म के साथ समाधान देकर जीवन की सही दिशा का संदेश दिया.

महाभारत कथा

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वनवास के दौरान तीर्थयात्रा करते हुए अर्जुन द्वारका पहुंचे. श्रीकृष्ण को जब उनके आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया. दोनों मित्रों ने लंबे समय बाद मिलकर अपने अनुभव साझा किए और कुछ दिन साथ बिताने का निर्णय लिया.
वनवास के दौरान तीर्थयात्रा करते हुए अर्जुन द्वारका पहुंचे. श्रीकृष्ण को जब उनके आगमन का समाचार मिला तो उन्होंने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया. दोनों मित्रों ने लंबे समय बाद मिलकर अपने अनुभव साझा किए और कुछ दिन साथ बिताने का निर्णय लिया.
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श्रीकृष्ण अर्जुन को रैवतक पर्वत पर आयोजित भव्य उत्सव में लेकर गए. वहां यदुवंशी राजकुमारों और राजकुमारियों के बीच सुभद्रा भी उपस्थित थीं. पहली बार सुभद्रा को देखकर अर्जुन उनके सौंदर्य, विनम्रता और तेज से अत्यंत प्रभावित हो गए.
श्रीकृष्ण अर्जुन को रैवतक पर्वत पर आयोजित भव्य उत्सव में लेकर गए. वहां यदुवंशी राजकुमारों और राजकुमारियों के बीच सुभद्रा भी उपस्थित थीं. पहली बार सुभद्रा को देखकर अर्जुन उनके सौंदर्य, विनम्रता और तेज से अत्यंत प्रभावित हो गए.
Published at : 29 Jun 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Arjun Mahabharat Katha Subhadra Mahabharat

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