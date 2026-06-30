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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: महाभारत की सीख से जानिए धर्म, साहस और सही सहयोग का महत्व

Mahabharat: महाभारत की सीख से जानिए धर्म, साहस और सही सहयोग का महत्व

Mahabharat: धर्म, सत्य और लोककल्याण के लिए किया गया सहयोग जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है. श्रीकृष्ण, अर्जुन और अग्निदेव की यह कथा साहस, विवेक और कर्तव्य पालन का अमूल्य संदेश देती है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 30 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Mahabharat: धर्म, सत्य और लोककल्याण के लिए किया गया सहयोग जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है. श्रीकृष्ण, अर्जुन और अग्निदेव की यह कथा साहस, विवेक और कर्तव्य पालन का अमूल्य संदेश देती है.

महाभारत कथा

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महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर का शासन न्याय, धर्म और लोककल्याण का प्रतीक था. उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी. वे अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करते थे और सभी के साथ समान व्यवहार करते थे. इसी कारण उनका राज्य चारों दिशाओं में आदर्श शासन के रूप में प्रसिद्ध था.
महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर का शासन न्याय, धर्म और लोककल्याण का प्रतीक था. उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी. वे अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करते थे और सभी के साथ समान व्यवहार करते थे. इसी कारण उनका राज्य चारों दिशाओं में आदर्श शासन के रूप में प्रसिद्ध था.
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एक दिन श्रीकृष्ण और अर्जुन ने मनोरंजन तथा विश्राम के उद्देश्य से वन में विहार करने का निश्चय किया. दोनों सुंदर वन, वृक्षों, पुष्पों और पक्षियों की मधुर ध्वनियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़े. प्रकृति की शांति और सौंदर्य के बीच उनका यह भ्रमण एक महत्वपूर्ण घटना की शुरुआत बनने वाला था.
एक दिन श्रीकृष्ण और अर्जुन ने मनोरंजन तथा विश्राम के उद्देश्य से वन में विहार करने का निश्चय किया. दोनों सुंदर वन, वृक्षों, पुष्पों और पक्षियों की मधुर ध्वनियों का आनंद लेते हुए आगे बढ़े. प्रकृति की शांति और सौंदर्य के बीच उनका यह भ्रमण एक महत्वपूर्ण घटना की शुरुआत बनने वाला था.
Published at : 30 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Mahabharat Agni Dev Khandava Forest

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