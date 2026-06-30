महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर का शासन न्याय, धर्म और लोककल्याण का प्रतीक था. उनकी प्रजा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी. वे अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करते थे और सभी के साथ समान व्यवहार करते थे. इसी कारण उनका राज्य चारों दिशाओं में आदर्श शासन के रूप में प्रसिद्ध था.