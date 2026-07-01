WhatsApp के यूजरनेम फीचर मामले में भारत सरकार ने मेटा को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है. वॉट्सऐप के यूजरनेम फीचर के तहत अब लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी किसी दूसरे यूजर से बात कर सकेंगे. इसे लेकर Meta ने एबीपी न्यूज को बताया कि यूजरनेम के जरिए चैट करने की सुविधा अभी लाइव नहीं है और इसे इस साल धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा.

WhatsApp पर मिलेगा अपनी पसंद का Username

मेटा ने बताया, 'हमने लोगों को WhatsApp पर अपनी पसंद का Username रिजर्व करने का विकल्प देने की घोषणा की है. Username के जरिए चैट करने की सुविधा अभी लाइव नहीं है और इसे इस साल धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. फर्जी पहचान को रोकने के लिए हमने सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी संस्थाओं, मशहूर हस्तियों और Meta के वेरिफाइड अकाउंट्स जैसे प्रमुख नाम पहले से सुरक्षित रखे हैं ताकि उन्हें केवल उनके असली मालिक ही इस्तेमाल कर सकें. इनके जैसे दिखने वाले (lookalike) नाम भी सुरक्षित रखे गए हैं.'

मोबाइल नंबर अनिवार्य रहेगा: Meta

मेटा ने कहा, 'WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के लिए मोबाइल नंबर अब भी अनिवार्य रहेगा. Username फीचर में ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए कई सुरक्षा परतें जोड़ी गई हैं. किसी को आपको संदेश भेजने के लिए आपका सटीक Username पता होना चाहिए. हम नए अकाउंट्स द्वारा संपर्क किए जा सकने वाले लोगों की संख्या सीमित करेंगे.'

मेटा ने बताया, 'Username का अनुमान लगाने की बार-बार की जाने वाली कोशिशों को ब्लॉक करेंगे और फर्जी पहचान, दुरुपयोग के सामान्य पैटर्न की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए सिस्टम मौजूद होंगे. जब यह फीचर उपलब्ध होगा और कोई व्यक्ति पहली बार आपके Username के जरिए आपको संदेश भेजेगा तो हम आपको बताएंगे कि वह नया अकाउंट है या नहीं, क्या वह आपके कॉन्टैक्ट्स में है, क्या आपके कोई साझा ग्रुप हैं, क्या वह किसी दूसरे देश से है?'

यूजरनेम फीचर पर सरकार ने लगाई रोक

भारत सरकार ने मेटा को विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने तक यूजरनेम फीचर को शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है. सरकार को यह पक्का करना होगा कि इस ‘फीचर’ से कोई जोखिम न हो, क्योंकि इसे लेकर जायज चिंताएं हैं. अगर व्हाट्सऐप का जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो सरकार इसके इम्पलीमेंटेशन को रोकने की कोशिश कर सकती है.