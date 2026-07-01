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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: WhatsApp के Username फीचर पर सरकार की सख्ती के बाद Meta का पहला रिएक्शन, सुरक्षा को लेकर जानें क्या कहा

Exclusive: WhatsApp के Username फीचर पर सरकार की सख्ती के बाद Meta का पहला रिएक्शन, सुरक्षा को लेकर जानें क्या कहा

सरकार ने मेटा को विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने तक यूजरनेम फीचर को शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है. मेटा ने कहा कि WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के लिए मोबाइल नंबर अब भी अनिवार्य रहेगा.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 01 Jul 2026 09:21 PM (IST)
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WhatsApp के यूजरनेम फीचर मामले में भारत सरकार ने मेटा को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है. वॉट्सऐप के यूजरनेम फीचर के तहत अब लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी किसी दूसरे यूजर से बात कर सकेंगे. इसे लेकर Meta ने एबीपी न्यूज को बताया कि यूजरनेम के जरिए चैट करने की सुविधा अभी लाइव नहीं है और इसे इस साल धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा.

 WhatsApp पर मिलेगा अपनी पसंद का Username

मेटा ने बताया, 'हमने लोगों को WhatsApp पर अपनी पसंद का Username रिजर्व करने का विकल्प देने की घोषणा की है. Username के जरिए चैट करने की सुविधा अभी लाइव नहीं है और इसे इस साल धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. फर्जी पहचान  को रोकने के लिए हमने सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी संस्थाओं, मशहूर हस्तियों और Meta के वेरिफाइड अकाउंट्स जैसे प्रमुख नाम पहले से सुरक्षित रखे हैं ताकि उन्हें केवल उनके असली मालिक ही इस्तेमाल कर सकें. इनके जैसे दिखने वाले (lookalike) नाम भी सुरक्षित रखे गए हैं.'

मोबाइल नंबर अनिवार्य रहेगा: Meta

मेटा ने कहा, 'WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के लिए मोबाइल नंबर अब भी अनिवार्य रहेगा. Username फीचर में ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए कई सुरक्षा परतें जोड़ी गई हैं. किसी को आपको संदेश भेजने के लिए आपका सटीक Username पता होना चाहिए. हम नए अकाउंट्स द्वारा संपर्क किए जा सकने वाले लोगों की संख्या सीमित करेंगे.'

मेटा ने बताया, 'Username का अनुमान लगाने की बार-बार की जाने वाली कोशिशों को ब्लॉक करेंगे और फर्जी पहचान, दुरुपयोग के सामान्य पैटर्न की पहचान कर उन्हें हटाने के लिए सिस्टम मौजूद होंगे. जब यह फीचर उपलब्ध होगा और कोई व्यक्ति पहली बार आपके Username के जरिए आपको संदेश भेजेगा तो हम आपको बताएंगे कि वह नया अकाउंट है या नहीं,  क्या वह आपके कॉन्टैक्ट्स में है,  क्या आपके कोई साझा ग्रुप हैं, क्या वह किसी दूसरे देश से है?'

यूजरनेम फीचर पर सरकार ने लगाई रोक

भारत सरकार ने मेटा को विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने तक यूजरनेम फीचर को शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है. सरकार को यह पक्का करना होगा कि इस ‘फीचर’ से कोई जोखिम न हो, क्योंकि इसे लेकर जायज चिंताएं हैं. अगर व्हाट्सऐप का जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो सरकार इसके इम्पलीमेंटेशन को रोकने की कोशिश कर सकती है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 01 Jul 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
WhatsApp Meta Breaking News Abp News INDIA
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