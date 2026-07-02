Mesh Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का एक बेहद सुंदर और सकारात्मक संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह गोचर आपके कर्मक्षेत्र को नई मजबूती देने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में संचार करेंगे, जिससे आपमें काम करने का एक अद्भुत जोश और उत्साह बना रहेगा.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को बाजार में लागू करने और बड़ी कामयाबी हासिल करने का है. कूटनीतिक संबंधों और अपनी बेहतर व्यापारिक रणनीति के चलते मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट की हाइप को बढ़ाने में पूरी तरह सफलता प्राप्त करेंगे. ग्रहों की इस सकारात्मक स्थिति को देखते हुए न्यू बिजनेसमैन (नए व्यापारियों) को अपनी पुरानी और दबी हुई किसी खास इच्छा को पूरी करने का सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे व्यापार को एक नई गति मिलेगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिहाज से बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. यदि पूर्व में आपने किसी भी तरह का शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आज उससे आपको बड़ा प्रॉफिट हाथ लगेगा. धन की आवक बढ़ने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी. कूटनीतिक संपर्कों के जरिए आज कमाई के कुछ नए और शॉर्ट-टर्म जरिए भी आपके हाथ लग सकते हैं, जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद करेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिले-जुले विचारों और लीडरशिप को साबित करने वाला रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े चिंता में रहेंगे कि क्या एआई (AI) उनकी जॉब को प्रभावित कर सकता है या उन्हें निकाल सकता है. हालांकि, इन चिंताओं के बीच वर्कस्पेस पर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर आज आपको रिसर्च वर्क ज्यादा करना पड़ेगा. आज आप दफ्तर में अपनी टीम को इस तरह मोटिवेट करेंगे कि वे हार्ड से हार्ड वर्क (कठिन से कठिन काम) को भी ड्यूटी ऑफ होने से पहले ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी रिसर्च और स्किल्स को गहराई से निखारने का है. यदि आप किसी विशेष विषय या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आज आपका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. सोशल लेवल पर कुछ नया और रचनात्मक करने के लिए आप हर समय आगे रहेंगे, जिससे आपकी समाज और मित्रों के बीच एक अलग पहचान बनेगी. कला और खेल से जुड़े जातक आज अपने कड़े अभ्यास के बल पर आगे बढ़ेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को बढ़ाने वाला साबित होगा. व्यापारिक सफलता और आर्थिक लाभ के कारण मन प्रसन्न रहेगा. आज आप अपनी इस सफलता और खुशियों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि फैमिली के साथ खुलकर साझा करें और उनके साथ इसे सेलिब्रेट भी करें. ऐसा करने से घर का माहौल बहुत ही सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बनेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है. चंद्रमा के दसवें भाव में होने से आपके भीतर काम करने का जो जबरदस्त जोश और उत्साह रहेगा, वह आपको शारीरिक रूप से भी एक्टिव बनाए रखेगा. हालांकि, फ्यूचर को लेकर मन में चल रही एआई (AI) संबंधी चिंताएं थोड़ा मानसिक तनाव दे सकती हैं, इसलिए खुद को अपग्रेड करने पर ध्यान दें न कि चिंता करने पर. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Purple (बैंगनी)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हुए नारायण कवच का श्रवण करें और केले के वृक्ष की पूजा करें, इससे करियर की अनिश्चितता और मानसिक तनाव दूर होंगे.

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