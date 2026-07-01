‘ये पहली घटना नहीं...’, 125 साल पुराना गुरुद्वारा तोड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘दुर्भाग्य! ये कोई पहली घटना नहीं...’, 125 साल पुराना गुरुद्वारा तोड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

‘दुर्भाग्य! ये कोई पहली घटना नहीं...’, 125 साल पुराना गुरुद्वारा तोड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़

Minorities in Pakistan: भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान सरकार से मांग करते हैं कि वह पाकिस्तान में फैले सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता के माहौल को पूरी तरह से खत्म करे.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Jul 2026 10:29 PM (IST)
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  • भारत ने दोषियों पर कार्रवाई, गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की मांग की।

पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे को गिराए जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है. भारत ने इस घटना की निंदा करते हुए पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता के माहौल को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है. भारत सरकार ने कहा है कि ये जानबूझकर की गई कार्रवाई है. पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा करने के स्थानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.

विदेश मंत्रालय ने घटना पर क्या कहा?

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में मंगलवार (1 जुलाई, 2026) को सवाल पूछे जाने पर चिंता जाहिर करते हुए कड़ी आलोचना भी की. उन्होंने कहा, ‘हमने पाकिस्तान के फारूकाबाद में स्थित 125 साल पुराने ऐतिहासिक और पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने से जुड़ी दुखद खबरें देखी हैं. हम पवित्र पूजनीय सिख धार्मिक स्थल के खिलाफ की गई इस बेहद निंदनीय और सुनियोजित तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘दुर्भाग्य से ये कोई अकेली घटना नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसी खबरें देखी हैं, जिसमें पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है. पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है और यह जानबूझकर की गई कार्रवाई है.’ 

पाकिस्तान सरकार से भारत की मांग

भारत ने पाकिस्तान सरकार से अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है. साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान में फैले सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता के माहौल को पूरी तरह खत्म करे.

रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हम पाकिस्तान सरकार ने मांग करते हैं कि वह इस मामले की जल्द और निष्पक्षता से जांच कराए और जो भी लोग इस घृणा से भरे काम में शामिल हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करें. साथ ही, गुरुद्वारा साहिब के तोड़फोड़ किए गए हिस्सों का जल्दी पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना किया जाना चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘हम पाकिस्तान सरकार से यह भी मांग करते हैं कि वह अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करे और पाकिस्तान में फैले सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता के माहौल को पूरी तरह से खत्म करे.’

यह भी पढ़ेंः नक्सलवाद के बाद अब अवैध घुसपैठ पर एक्शन के लिए तैयार मोदी सरकार, अमित शाह ने 9 जुलाई को बुलाई बड़ी बैठक 

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 01 Jul 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA Gurudwara In Pakistan
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