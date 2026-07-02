Kark Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके व्यावसायिक और वैवाहिक संबंधों को एक नया संबल देने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 7वें भाव (साझेदारी व विवाह भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या व्यापारिक शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन तरक्की और नई शुरुआत का रहेगा. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से आपको पार्टनरशिप या साझेदारी के बिजनेस से बड़ा लाभ प्राप्त होगा. बिजनेसमैन यदि अपने बिजनेस को एक्सपेंड (विस्तार) करने की सोच रहे हैं, तो बाजार के पूर्वानुमान और पुराने आंकड़ों की अच्छी तरह समीक्षा करने के बाद ही नया निवेश करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा. न्यू बिजनेसमैन को सलाह है कि वे अपनी कमजोरियों और पुरानी गलतियों को सहर्ष स्वीकार कर, उन्हें समय रहते सुधारने का प्रयास करें. आज छोटे से छोटे कार्यों को भी आज ही के दिन खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि कार्य को कल के लिए टालना आपके नुकसान का कारण बन सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद संतुलित रहने वाला है. साझेदारी के माध्यम से धन की आवक सुगम होगी और पुराने रुके हुए पेमेंट्स भी क्लियर हो सकते हैं. व्यापार विस्तार के लिए आंकड़ों पर आधारित किया गया निवेश भविष्य में आपकी संचित पूंजी को बढ़ाने में मदद करेगा. आज फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें और किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले बजट का सही आकलन अवश्य कर लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी और नई ऊंचाइयों को छूने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के मन में यदि लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार चल रहा था, तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन और मनचाहे ऑफर्स लेकर आएगा. किसी बड़ी एमएनसी (MNC) कंपनी से आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर की मेल भी आ सकती है, जिससे आपका करियर संवर जाएगा. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन को अपने सभी टास्क और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का गंभीर प्रयास करना चाहिए, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन कड़े परिश्रम के महत्व को समझने का है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स को आज केवल और केवल हार्ड वर्क (कड़ी मेहनत) से ही सफलता हासिल होगी, इसलिए पढ़ाई के घंटों में कोई कटौती न करें. खेल और कला से जुड़े जातकों को अपनी स्किल्स को और बेहतर करने के लिए अभ्यास के दौरान अपनी पिछली गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने का है. बात करें मैरिड लाइफ की, तो यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को अधिक मधुर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिना किसी शक और संदेह के खुलकर संवाद (बातचीत) करें. आपसी बातचीत से पुरानी सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवनसाथी के साथ एक बेहतरीन और सुखद टाइम स्पेंड करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है. करियर में मिलने वाले बेहतरीन ऑफर्स और एमएनसी कंपनी से आने वाली खुशखबरी आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रखेगी. पारिवारिक माहौल सुखद रहने से आप खुद को भीतर से तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति और भीतरी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित रूप से योग व प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Pink (गुलाबी)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के नारायण कवच का श्रवण करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, इससे वैवाहिक जीवन के संदेह दूर होंगे और नई नौकरी के प्रयासों में शीघ्र सफलता मिलेगी.

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