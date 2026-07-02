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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 2 July 2026: साझेदारी के बिजनेस से होगा बड़ा लाभ, एमएनसी कंपनी से आ सकता है अपॉइंटमेंट लेटर

Kark Rashifal 2 July 2026: साझेदारी के बिजनेस से होगा बड़ा लाभ, एमएनसी कंपनी से आ सकता है अपॉइंटमेंट लेटर

Cancer Horoscope: गुरुवार का दिन साझेदारी के व्यापार में बड़ा लाभ. नौकरी बदलने की इच्छा रखने वालों को बेहतरीन ऑफर्स मिल सकते हैं. जानिए कर्क राशि के लिए 2 जुलाई का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Kark Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का सुंदर संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके व्यावसायिक और वैवाहिक संबंधों को एक नया संबल देने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 7वें भाव (साझेदारी व विवाह भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या व्यापारिक शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन तरक्की और नई शुरुआत का रहेगा. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से आपको पार्टनरशिप या साझेदारी के बिजनेस से बड़ा लाभ प्राप्त होगा. बिजनेसमैन यदि अपने बिजनेस को एक्सपेंड (विस्तार) करने की सोच रहे हैं, तो बाजार के पूर्वानुमान और पुराने आंकड़ों की अच्छी तरह समीक्षा करने के बाद ही नया निवेश करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा. न्यू बिजनेसमैन को सलाह है कि वे अपनी कमजोरियों और पुरानी गलतियों को सहर्ष स्वीकार कर, उन्हें समय रहते सुधारने का प्रयास करें. आज छोटे से छोटे कार्यों को भी आज ही के दिन खत्म करने का प्रयास करें, क्योंकि कार्य को कल के लिए टालना आपके नुकसान का कारण बन सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद संतुलित रहने वाला है. साझेदारी के माध्यम से धन की आवक सुगम होगी और पुराने रुके हुए पेमेंट्स भी क्लियर हो सकते हैं. व्यापार विस्तार के लिए आंकड़ों पर आधारित किया गया निवेश भविष्य में आपकी संचित पूंजी को बढ़ाने में मदद करेगा. आज फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें और किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले बजट का सही आकलन अवश्य कर लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी और नई ऊंचाइयों को छूने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के मन में यदि लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार चल रहा था, तो आज का दिन आपके लिए बेहतरीन और मनचाहे ऑफर्स लेकर आएगा. किसी बड़ी एमएनसी (MNC) कंपनी से आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर की मेल भी आ सकती है, जिससे आपका करियर संवर जाएगा. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन को अपने सभी टास्क और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का गंभीर प्रयास करना चाहिए, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन कड़े परिश्रम के महत्व को समझने का है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स को आज केवल और केवल हार्ड वर्क (कड़ी मेहनत) से ही सफलता हासिल होगी, इसलिए पढ़ाई के घंटों में कोई कटौती न करें. खेल और कला से जुड़े जातकों को अपनी स्किल्स को और बेहतर करने के लिए अभ्यास के दौरान अपनी पिछली गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने का है. बात करें मैरिड लाइफ की, तो यदि आप अपने वैवाहिक जीवन को अधिक मधुर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिना किसी शक और संदेह के खुलकर संवाद (बातचीत) करें. आपसी बातचीत से पुरानी सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवनसाथी के साथ एक बेहतरीन और सुखद टाइम स्पेंड करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है. करियर में मिलने वाले बेहतरीन ऑफर्स और एमएनसी कंपनी से आने वाली खुशखबरी आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रखेगी. पारिवारिक माहौल सुखद रहने से आप खुद को भीतर से तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति और भीतरी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित रूप से योग व प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Pink (गुलाबी)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु के नारायण कवच का श्रवण करें और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, इससे वैवाहिक जीवन के संदेह दूर होंगे और नई नौकरी के प्रयासों में शीघ्र सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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