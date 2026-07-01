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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'श्रेयस अय्यर को पसंद नहीं वैभव सूर्यवंशी...', संजू सैमसन के फ्लॉप होने पर भड़के फैंस; गौतम गंभीर को बताया घमंडी

'श्रेयस अय्यर को पसंद नहीं वैभव सूर्यवंशी...', संजू सैमसन के फ्लॉप होने पर भड़के फैंस; गौतम गंभीर को बताया घमंडी

IND vs ENG 1st T20: संजू सैमसन ने यूके टूर पर फ्लॉप होने की हैट्रिक लगा दी है. इसपर फैंस ने कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर पर तीखा प्रहार किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 10:37 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार फिर बढ़ गया है. आयरलैंड के खिलाफ दोनों टी20 मैचों से वैभव बाहर बैठे रहे और अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी उन्हें मौका नहीं मिला है. बतौर ओपनर भारतीय मैनेजमेंट ने एक बार फिर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा दिखाया है. इस बीच पहले टी20 में संजू सैमसन केवल 1 रन बनाकर आउट हुए तो फैंस बुरी तरह भड़क उठे हैं.

संजू सैमसन का यूके टूर अब तक अच्छा नहीं रहा है. आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में जीरो और दूसरे मुकाबले में केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए थे. अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में भी सैमसन केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए. सैमसन इस दौरे पर 3 मैचों में केवल 6 रन बना सके हैं. इस खराब फॉर्म के बीच फैंस ने टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया.

3 मैचों में सिर्फ 6 रन

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की आखिरी तीन पारियों में लगातार तीन फिफ्टी लगाकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था. उसके बाद सैमसन दोबारा टीम इंडिया की जर्सी में लौटे तो फॉर्म उनसे मुंह फेर चुकी थी. यूके टूर पर अब तक 3 मैचों में केवल 6 रन बना सके हैं.

बुरी तरह भड़के फैंस

सोशल मीडिया पर संजू सैमसन के साथ-साथ श्रेयस अय्यर की भी जमकर आलोचना हो रही है. एक यूजर ने लिखा कि श्रेयस अय्यर को वैभव सूर्यवंशी कभी पसंद नहीं रहे, इसलिए उन्होंने वैभव को लगातार तीसरे मैच में मौका नहीं दिया. वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि सैमसन जितने रन तीन पारियों में बनाते हैं, वैभव उतने रन सिर्फ एक गेंद में बना लेते हैं. यहां तक कि कोच गौतम गंभीर को घमंडी भी बताया गया. एक यूजर ने गौतम गंभीर पर निशाना साधते हुए कहा कि गंभीर सोचते हैं कि सैमसन, वैभव से बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका घमंड भारतीय क्रिकेट को बर्बाद कर देगा.

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IND vs ENG: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के नाम से थर -थर कांपी इंग्लैंड टीम, गेंदबाजों को मिली चेतावनी

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Jul 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
IND Vs ENG 1st T20 SANJU SAMSON IND VS ENG Vaibhav Suryavanshi
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