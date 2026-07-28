Aaj Ka Meen Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयों और अपार सफलता को लेकर आया है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म, करियर व मान-प्रतिष्ठा स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आप पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे और वर्कोहोलिक (काम में डूबे रहने वाले) बने रहेंगे. इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहद शानदार रहने वाला है.

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मीन राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी सफलताएं लेकर आया है. आज आपको किसी बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन से मुलाकात करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिनसे आपको व्यापार बढ़ाने की उत्तम सलाह और जानकारी मिलेगी. इस मुलाकात से आपको नए ऑर्डर और एग्रीमेंट (समझौते) भी मिल सकते हैं.

प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ा कारोबार करने वालों के लिए आज कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील पक्की होने की पूरी संभावना है. अपनी कार्यप्रणाली में आप जो भी बदलाव लाएंगे, वह आपके व्यापार के लिए सकारात्मक नतीजे ही लेकर आएगा.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के लिए विदेश जाने के बेहद शुभ अवसर बन रहे हैं. दफ्तर में आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है. हालांकि, यदि आपने किसी नए काम की योजना बनाई है, तो फिलहाल उस पर आगे कोई कार्यवाही न करें, क्योंकि निजी व्यस्तता के कारण आप काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे.

शिक्षा, खेल और पारिवारिक जीवन

प्रतियोगी परीक्षा (कॉम्पिटिटिव) के छात्र यदि किसी परीक्षा या भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य आवेदन करें, यह आपके लिए सबसे शुभ समय रहेगा. नई पीढ़ी के युवाओं का दोस्तों का दायरा (फ्रेंड सर्किल) बढ़ेगा. घर में पूरा परिवार आपके आसपास रहेगा, लेकिन आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और शांत बने रहना होगा.

शुभ रंग: गुलाबी (पिंक)

गुलाबी (पिंक) शुभ अंक: 5

5 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली का तेल चढ़ाएं; इससे करियर और व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

FAQs

Q1. 28 जुलाई 2026 को मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या खुशखबरी मिल सकती है?

Ans. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज विदेश जाने का शानदार सुअवसर बन सकता है और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है.

Q2. आज मीन राशि के छात्रों के लिए फॉर्म भरने का सबसे शुभ समय कौन सा है?

Ans. छात्रों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के बीच फॉर्म भरना बेहद शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.