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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 28 July 2026: मीन राशि 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में रहेगा बोलबाला, विदेश जाने का मिलेगा शानदार अवसर

Meen Rashifal 28 July 2026: मीन राशि 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में रहेगा बोलबाला, विदेश जाने का मिलेगा शानदार अवसर

Pisces Horoscope 28 July 2026: मीन राशि, 10वें चंद्रमा से विदेश जाने का बनेगा मौका! प्रॉपर्टी बिजनेस में होगी बड़ी डील. पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली से आज का पंचांग, शुभ समय व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 06:11 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयों और अपार सफलता को लेकर आया है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म, करियर व मान-प्रतिष्ठा स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आप पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे और वर्कोहोलिक (काम में डूबे रहने वाले) बने रहेंगे. इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहद शानदार रहने वाला है.

व्यापार और कमाई (बिजनेस राशिफल)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मीन राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी सफलताएं लेकर आया है. आज आपको किसी बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन से मुलाकात करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिनसे आपको व्यापार बढ़ाने की उत्तम सलाह और जानकारी मिलेगी. इस मुलाकात से आपको नए ऑर्डर और एग्रीमेंट (समझौते) भी मिल सकते हैं.

प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ा कारोबार करने वालों के लिए आज कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील पक्की होने की पूरी संभावना है. अपनी कार्यप्रणाली में आप जो भी बदलाव लाएंगे, वह आपके व्यापार के लिए सकारात्मक नतीजे ही लेकर आएगा.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के लिए विदेश जाने के बेहद शुभ अवसर बन रहे हैं. दफ्तर में आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है. हालांकि, यदि आपने किसी नए काम की योजना बनाई है, तो फिलहाल उस पर आगे कोई कार्यवाही न करें, क्योंकि निजी व्यस्तता के कारण आप काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे.

शिक्षा, खेल और पारिवारिक जीवन

प्रतियोगी परीक्षा (कॉम्पिटिटिव) के छात्र यदि किसी परीक्षा या भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य आवेदन करें, यह आपके लिए सबसे शुभ समय रहेगा. नई पीढ़ी के युवाओं का दोस्तों का दायरा (फ्रेंड सर्किल) बढ़ेगा. घर में पूरा परिवार आपके आसपास रहेगा, लेकिन आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और शांत बने रहना होगा.

  • शुभ रंग: गुलाबी (पिंक)
  • शुभ अंक: 5
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली का तेल चढ़ाएं; इससे करियर और व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 28 जुलाई 2026 को मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या खुशखबरी मिल सकती है?
Ans. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज विदेश जाने का शानदार सुअवसर बन सकता है और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है.

Q2. आज मीन राशि के छात्रों के लिए फॉर्म भरने का सबसे शुभ समय कौन सा है?
Ans. छात्रों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) के बीच फॉर्म भरना बेहद शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 06:11 AM (IST)
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