यूपी-दिल्ली से हरियाणा-पंजाब के लिए IMD का अलर्ट, कहां कब होगी बारिश?

मानसून फिर से एक्टिव होता दिख रहा है. मंगलवार (28 जुलाई) से बरसात का दौर शुरू होने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है. आज उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लद्दाख में आज से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है. पहाड़ी इलाकों में होने वाली ये बारिश मुसीबत भी लेकर आ सकती है. इन जगहों पर भारी बरसात से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. मैदानी इलाकों में नदियों में उफान और अचानक बाढ़ के खतरे की आशंका है.

मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है. हालांकि कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है जबकि राजस्थान में भी मानसून की गतिविधियां तेज हो रही हैं. पूर्वी राजस्थान में 28 जुलाई से 2 अगस्त के बीच तेज या अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बारिश

पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी इस सप्ताह के आखिर तक अच्छी बारिश होने की संभावना है. देशभर में बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से कई डिग्री कम है.

दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इससे कई इलाकों में ठंडक रहेगी. हालांकि पहाड़ी राज्यों में तापमान और अधिक नीचे गिर सकता है. आईएमडी ने अगले 7 दिनों के लिए मानसून के सक्रिय रहने का अलर्ट जारी किया है.

कहां-कहां भारी बारिश का अलर्ट

इस पूरे सप्ताह और अगस्त के शुरुआती दिनों में उत्तर-पश्चिम के अलावा मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी समय-समय पर तेज बारिश और गरज-चमक की स्थिति बन सकती है.

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