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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...

'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...

जेलेंस्की ने शनिवार को मॉस्को पर अमेरिकी सैन्य चौकियों और खाड़ी देशों के ठिकानों पर हमले करने में ईरान की मदद के लिए सैटेलाइट खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया था.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 28 Jul 2026 07:14 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दावे पर रिएक्शन आया है. जेलेंस्की ने कहा था कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध में रूस, ईरान की मदद कर रहा है. ट्रंप ने इस पर कहा कि इस बारे में वो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से पूछेंगे.

जेलेंस्की ने शनिवार को मॉस्को पर अमेरिकी सैन्य चौकियों और खाड़ी देशों के ठिकानों पर हमले करने में ईरान की मदद के लिए सैटेलाइट खुफिया जानकारी मुहैया कराने का आरोप लगाया था. साथ ही यह भी खुलासा किया कि मॉस्को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है.

अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह हराया: ट्रंप 

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने इस लड़ाई में ईरान को बुरी तरह से हराया है. दावा किया कि रूस की सहायता के बावजूद अगर कोई हो तो भी इस्लामिक गणराज्य हार रहा है.

ट्रंप ने कहा, 'हम पता लगाएंगे कि यह सच है या नहीं. मैं पुतिन से इस बारे में पूछूंगा. हम पता लगा लेंगे.'

उन्होंने कहा, 'इसका ज्यादा असर नहीं हुआ है क्योंकि हमने ईरान को बुरी तरह से हरा दिया है. हो सकता है कि वे समर्थन दे रहे हों, लेकिन अगर वे ऐसा कर भी रहे हैं तो यह कारगर नहीं हुआ है क्योंकि उनके पास (ईरान के पास) न तो सेना है, न वायुसेना है, न नौसेना है, उनके पास कुछ भी नहीं है.'

ईरान को रूसी मदद अप्रभावी: डोनाल्ड

अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए रूसी मदद को 'अप्रभावी' बताया और कहा कि वेनेजुएला के पास सभी रूसी हथियार थे. ट्रंप ने कहा, 'उन्होंने ( रूस ने ) वेनेजुएला को बहुत सारे उपकरण दिए. वेनेजुएला के पास सभी रूसी उपकरण थे. इसका क्या नतीजा निकला? कुछ खास अच्छा नहीं रहा.'

ये भी पढ़ें- जहाज पर हमले के बाद ईरान ने दे डाली वॉर्निंग- 'अब जवाब...'

ट्रंप ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उच्च स्तर पर तो बिल्कुल नहीं. और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है, तो इसका कोई खास असर नहीं हुआ है.'

जेलेंस्की ने क्या किया था दावा?

जेलेंस्की ने खुलासा किया था कि यूक्रेनी खुफिया विभाग ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर सक्रिय रूसी उपग्रह निगरानी का पता लगाया है, जिसे उन्होंने कहा कि बाद में ईरान को सौंप दिया जाता है. यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने कहा, 'मैं अपनी खुफिया एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वे रूस द्वारा ईरानी शासन को दी जा रही नई मदद के बारे में हमारे पास मौजूद जानकारी हमारे सहयोगियों के साथ साझा करें. जुलाई की शुरुआत से, हमने खाड़ी देशों और वहां स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सक्रिय रूसी उपग्रह निगरानी दर्ज की है. ये तस्वीरें बाद में ईरान को भेजी जाती हैं.'

यूक्रेनी नेता ने दावा किया कि 19 और 20 जुलाई को रूसी उपग्रहों ने चार क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें से दो बहरीन में, एक जॉर्डन में और एक कुवैत में स्थित थे.

ये भी पढ़ें- चीन ने तरेरी आंख, US को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, जानें पूरा मामला

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 28 Jul 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Putin Breaking News Abp News DONALD Trump US IRAN
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