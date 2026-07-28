Aaj Ka Kumbh Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए सफलता और तरक्की लेकर आया है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ, आय व मनोकामना पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी कमाई और आय को बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे.

इसके साथ ही आज विष्कुम्भ योग का शुभ संयोग बनने से नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.

व्यापार के मामले में आज कुंभ राशि वालों के प्रयास और सूझबूझ से अधिकतर काम बहुत अच्छे से पूरे हो जाएंगे. हालांकि, बिजनेसमैन को काम में किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है. दोपहर के बाद व्यापारियों को अपने गुस्से और आवेश पर खास नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी चिढ़चिढ़ाहट का सीधा असर आपकी कार्यक्षमता और कारोबार पर पड़ सकता है.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा. विष्कुम्भ योग बनने से दफ्तर में आपको कोई महत्वपूर्ण अधिकार या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और काम में मन लगेगा. यदि आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट रुका या अटका हुआ है, तो काम की गुणवत्ता (क्वालिटी) में सुधार लाएं, वरना आगे चलकर दिक्कत हो सकती है. अपने मन की उलझनों को खुद तक सीमित रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें.

शिक्षा, खेल और पारिवारिक जीवन

प्रतियोगी परीक्षा (कॉम्पिटिटिव) और सामान्य पढ़ाई कर रहे छात्रों के निरंतर प्रयास उन्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे. शादीशुदा जिंदगी बहुत सुखमय रहेगी, लेकिन किसी भी रिश्ते के मामले में बातचीत के दौरान थोड़ी सावधानी और संयम बरतें.

शुभ रंग: लाल

लाल शुभ अंक: 7

7 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, तथा हनुमान चालीसा का पाठ करके बूंदी का प्रसाद बांटें.

FAQs

Q1. 28 जुलाई 2026 को कुंभ राशि के व्यापारियों को दोपहर बाद किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

Ans. दोपहर बाद बिजनेसमैन को अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना चाहिए ताकि व्यापार और काम प्रभावित न हो.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को किस योग से बड़ा लाभ मिलेगा?

Ans. विष्कुम्भ योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा अधिकार या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी.

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