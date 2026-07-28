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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 28 July 2026: कुंभ राशि वालों को विष्कुम्भ योग से नौकरी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, बिजनेस में गुस्से पर रखें नियंत्रण

Kumbh Rashifal 28 July 2026: कुंभ राशि वालों को विष्कुम्भ योग से नौकरी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, बिजनेस में गुस्से पर रखें नियंत्रण

Aquarius Horoscope 28 July 2026: कुंभ राशि 28 जुलाई,11वें चंद्रमा से बढ़ेंगे कमाई के साधन! नौकरी में मिलेगा बड़ा अधिकार. पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली से आज का पंचांग, शुभ समय व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 06:04 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए सफलता और तरक्की लेकर आया है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ, आय व मनोकामना पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी कमाई और आय को बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे.

इसके साथ ही आज विष्कुम्भ योग का शुभ संयोग बनने से नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.

व्यापार और कमाई (बिजनेस राशिफल)

व्यापार के मामले में आज कुंभ राशि वालों के प्रयास और सूझबूझ से अधिकतर काम बहुत अच्छे से पूरे हो जाएंगे. हालांकि, बिजनेसमैन को काम में किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है. दोपहर के बाद व्यापारियों को अपने गुस्से और आवेश पर खास नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी चिढ़चिढ़ाहट का सीधा असर आपकी कार्यक्षमता और कारोबार पर पड़ सकता है.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा. विष्कुम्भ योग बनने से दफ्तर में आपको कोई महत्वपूर्ण अधिकार या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और काम में मन लगेगा. यदि आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट रुका या अटका हुआ है, तो काम की गुणवत्ता (क्वालिटी) में सुधार लाएं, वरना आगे चलकर दिक्कत हो सकती है. अपने मन की उलझनों को खुद तक सीमित रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें.

शिक्षा, खेल और पारिवारिक जीवन

प्रतियोगी परीक्षा (कॉम्पिटिटिव) और सामान्य पढ़ाई कर रहे छात्रों के निरंतर प्रयास उन्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे. शादीशुदा जिंदगी बहुत सुखमय रहेगी, लेकिन किसी भी रिश्ते के मामले में बातचीत के दौरान थोड़ी सावधानी और संयम बरतें.

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 7
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, तथा हनुमान चालीसा का पाठ करके बूंदी का प्रसाद बांटें.

FAQs

Q1. 28 जुलाई 2026 को कुंभ राशि के व्यापारियों को दोपहर बाद किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. दोपहर बाद बिजनेसमैन को अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना चाहिए ताकि व्यापार और काम प्रभावित न हो.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को किस योग से बड़ा लाभ मिलेगा?
Ans. विष्कुम्भ योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा अधिकार या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 06:04 AM (IST)
Tags :
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