Aaj Ka Rashishal: मंगलवार, 28 जुलाई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है. आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 06:21 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

इसके साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव दोपहर 01:12 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज शाम 07:50 तक चंद्रमा धनु राशि (भाग्य व धर्म स्थान) में संचार करेंगे और इसके बाद मकर राशि (कर्म भाव) में प्रवेश कर जाएंगे.

मंगल के दिन भगवान हनुमान जी की कृपा से कई राशियों के करियर, व्यापार और आर्थिक जीवन में बड़ा सकारात्मक मोड़ आने वाला है. क्या आज आपको मिलेगा रुका हुआ धन, करियर में तरक्की, या लव लाइफ में आएगी मिठास? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक राशिफल, शुभ अंक, शुभ रंग और आज के अचूक उपाय.

मेष राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा/चतुर्दशी तिथि का उत्तरार्ध रहेगा. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके नवम यानी भाग्य (धर्म, लंबी यात्राएं और उच्च शिक्षा) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद दशम यानी कर्म भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद ऊर्जावान और प्रगतिशील रहेगा. दिन के पहले हिस्से में भाग्य का सहयोग मिलने से आपके काम सुगमता से पूरे होंगे. शाम के समय चंद्रमा के कर्म भाव में प्रवेश करते ही ऑफिस में आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने या वरिष्ठों से विवाद में पड़ने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला और शाम के समय में बड़ा लाभ देने वाला साबित हो सकता है. नवम भाव का चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में नए अवसरों के योग बनाएगा, वहीं उत्तरार्ध में कर्म स्थान पर गोचर से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी.

यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर व्यापारिक यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन सोच-समझकर कदम उठाने का है. दिन का पहला भाग निवेश संबंधी योजनाओं के लिए अच्छा है, लेकिन किसी भी बड़े वित्तीय फैसले में जल्दबाजी न दिखाएं. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेनदेन या शेयर बाजार में नया जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा. नवम और दशम भाव का गोचर घर-परिवार में एक सकारात्मक और अनुशासित माहौल बनाए रखेगा.

जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा और किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. पिता और बुजुर्गों के मार्गदर्शन से पारिवारिक मामलों में सही फैसला ले पाएंगे. शाम के समय घर का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है. मंगलवार का दिन आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और जोश भरेगा. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी प्रोजेक्ट में लगे हैं, तो दोपहर बाद आपका ध्यान और मेहनत और बेहतर परिणाम दे सकती है. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों या सोशल मीडिया के मुद्दों में न गंवाएं, बल्कि करियर ओरिएंटेड गतिविधियों पर लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप अत्यधिक ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे. हालांकि, अत्यधिक उत्साह या जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका हो सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधान रहें. आज सात्विक भोजन लें, पानी भरपूर पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या प्राणायाम शामिल करें. इससे शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, मैरून

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के पश्चात हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं. उन्हें सिंदूर व लाल पुष्प अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' या 'बजरंग बाण' का पाठ करें. इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

वृषभ राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके अष्टम (गूढ़ विद्या, अनुसंधान व परिवर्तन) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद नवम यानी भाग्य भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा धैर्य और सतर्कता रखने का है. दिन के पहले भाग में चंद्रमा के अष्टम भाव में रहने से काम में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां या काम का दबाव महसूस हो सकता है. हालांकि शाम 19:50 के बाद स्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी और अटका हुआ काम गति पकड़ेगा.

ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय में नौकरी बदलने या किसी बड़े दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन का पूर्वार्ध सामान्य रहेगा, लेकिन शाम के समय कारोबार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण आज किसी भी गुप्त योजना या नए सौदे में जल्दबाजी न करें. टैक्स, लीगल या कागजी कार्रवाई से जुड़े मामलों को स्पष्ट रखें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़ खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें. अष्टम भाव में गोचर के कारण सट्टेबाजी, लॉटरी या शेयर बाजार में अचानक बड़ा निवेश नुकसानदायक हो सकता है. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा लेनदेन या नया निवेश बिल्कुल न करें. शाम के बाद परिस्थितियां वित्तीय फैसलों के लिए अधिक अनुकूल होंगी.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. ससुराल पक्ष के लोगों से किसी बात पर अनबन हो सकती है, इसलिए भाषा पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए उनके विचारों का सम्मान करें. शाम के समय जब चंद्रमा नवम भाव में आएगा, तब पारिवारिक वातावरण में सुख-शांति लौटेगी और किसी धार्मिक चर्चा में मन लगेगा.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन आत्म-मंथन और अपनी कमजोरियों पर काम करने का है. दिन की शुरुआत में थोड़ा भटकाव या असमंजस महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें. अपनी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए यह समय अच्छा है. सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर विवादित टिप्पणी करने से बचें और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है. अष्टम चंद्रमा के कारण पेट संबंधी समस्या, जोड़ों में दर्द या सुस्ती महसूस हो सकती है. बाहर के तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शाम को थोड़ी चहलकदमी करें. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, हल्का गुलाबी

उपाय

आज मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल या गुड़ अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं. इससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और मानसिक संताप से मुक्ति मिलेगी.

मिथुन राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके सप्तम (साझेदारी, व्यवसाय और जीवनसाथी) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद अष्टम यानी संकट व गूढ़ ज्ञान के भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन टीमवर्क और सहयोग से सफलता पाने का है. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा के सप्तम भाव में रहने से सहकर्मियों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ तालमेल बहुत बेहतरीन रहेगा. नए क्लाइंट्स से जुड़ने और मीटिंग्स के लिए दिन का पूर्वार्ध अच्छा है.

हालांकि शाम 19:50 के बाद अष्टम भाव में गोचर से काम में अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं, इसलिए ऑफिस के कामों में पेंडिंग काम निपटाने पर ध्यान दें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े समझौते की शुरुआत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा बहुत ही लाभप्रद और प्रगतिशील रहेगा. पार्टनर्स के साथ नई रणनीति बनाने या नए सौदे फाइनल करने के लिए समय उत्तम है. शाम के समय किसी कागजी प्रक्रिया या अनपेक्षित स्थिति के कारण काम थोड़ा धीमा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामले में आज का दिन सतर्कता से आगे बढ़ने का है. सट्टेबाजी, इंट्राडे ट्रेडिंग या अधिक जोखिम वाले शेयर मार्केट में बड़ा दांव लगाने से बचें, विशेष रूप से शाम के समय अष्टम भाव के प्रभाव से नुकसान हो सकता है.

दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन या नया निवेश बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से दिन का पूर्वार्ध काफी मधुर और रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप मिलकर भविष्य के किसी बड़े निर्णय पर चर्चा कर सकते हैं.

प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. शाम के समय छोटे-मोटे मतभेद या बहस की संभावना बन सकती है, इसलिए शांत रहें और अपनी बात को विनम्रता से रखें.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिहाज से बढ़िया है. नए विचार और योजनाएं दिमाग में आएंगी. यदि आप किसी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दिन का पहला भाग बहुत मददगार साबित होगा. सोशल मीडिया और बातचीत में अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें और फालतू की बहसों से दूर रहें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन शाम के समय थोड़ी थकावट या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. अपने खान-पान में संतुलन बनाए रखें और अधिक मात्रा में तरल पदार्थों (पानी, जूस) का सेवन करें. रात में पर्याप्त नींद लें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. संभव हो तो हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं. इससे आपके रास्ते की रुकावटें दूर होंगी और सभी कार्यों में सफलता मिलेगी.

कर्क राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और शत्रु विजय के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके छठे (रोग, ऋण और शत्रु) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद सातवें यानी साझेदारी और जीवनसाथी के भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाएगा. छठे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे. कोर्ट-कचहरी या किसी पुराने विवाद से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आ सकता है.

शाम 19:50 के बाद स्थितियां और अनुकूल होंगी तथा व्यापार या ऑफिस में नए अवसरों के द्वार खुलेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन का पूर्वार्ध मेहनत भरा रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे. यदि आप पर कोई पुराना कर्ज या देनदारी है, तो आज उसे चुकाने की योजना बन सकती है.

शाम को सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करेगा और नए अनुबंध फाइनल हो सकते हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़ खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामले में आज सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, वरना वापसी में कठिनाई हो सकती है.

दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस अवधि में शेयर बाजार में बड़ा दांव लगाने या नया वित्तीय समझौता करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से दिन मिलाजुला रहेगा. दिन के पहले हिस्से में किसी बात को लेकर बहस या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए अपने गुस्से और भाषा पर नियंत्रण रखें. शाम के समय जब चंद्रमा सातवें भाव में आएगा, तब जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. लव पार्टनर के साथ शाम का समय सुखद और तनावमुक्त बीतेगा.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. अगर किसी प्रतियोगिता या परीक्षा का परिणाम आने वाला है, तो परिणाम आपके पक्ष में रह सकता है. आलस्य से दूर रहें और अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. फालतू चिंताओं को छोड़ अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और पढ़ाई पर ध्यान लगाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. पेट से जुड़ी समस्या, पाचन में गड़बड़ी या मौसमी बीमारियों का असर हो सकता है. बाहर के भोजन से बचें और खान-पान में सात्विकता रखें. पर्याप्त पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, दूधिया और हल्का क्रीम

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाएं. इससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होगा.

सिंह राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और ऊर्जा संचय के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके पंचम (बुद्धि, विद्या, प्रेम और संतान) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद छठे यानी रोग, ऋण और शत्रु भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को बेहतर बनाने वाला रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा के रहने से कार्यस्थल पर आपकी नई सोच और आइडियाज की सराहना होगी. कला, मीडिया, शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.

शाम 19:50 के बाद छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रखेगा, लेकिन आप अपनी कुशलता से सभी चुनौतियों को पार कर लेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में किसी बड़े दस्तावेज या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन का पहला भाग नए विचारों को लागू करने और मुनाफा कमाने के लिए बेहतरीन है. पंचम चंद्रमा आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देगा, जिससे व्यापारिक सौदों में लाभ होगा. शाम के समय अपने प्रतिद्वंद्वियों और प्रतिस्पर्धियों पर कड़ी नजर रखें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मामले में आज का दिन सतर्कता के साथ लाभ कमाने का है. पंचम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या दीर्घकालिक निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. हालांकि, दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस अवधि में सट्टेबाजी या किसी भी तरह के बड़े वित्तीय जोखिम से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और उत्साहजनक रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप पार्टनर के साथ यादगार पल बिताएंगे. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा. शाम के समय परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का है. अगर आप पढ़ाई, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या किसी स्किल में लगे हैं, तो आज आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा.

आत्मविश्वास से भरपूर रहें, लेकिन अति-उत्साह में किसी से बहस करने से बचें. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट या आइडिया को अच्छी सराहना मिल सकती है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि, शाम के समय पाचन तंत्र से जुड़ी हल्की समस्या या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. अपने आहार में संतुलित और सुपाच्य भोजन शामिल करें तथा भरपूर नींद लें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: नारंगी, सुनहरा और गहरा लाल

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा हनुमान चालीसा या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सभी कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

कन्या राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और मानसिक शांति प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके चतुर्थ (सुख, माता, संपत्ति और वाहन) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद पंचम यानी बुद्धि, विद्या और संतान के भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. दिन के पहले हिस्से में काम की अधिकता और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कारण आज वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है.

हालांकि, शाम 19:50 के बाद पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके बौद्धिक कौशल और निर्णय क्षमता में सुधार लाएगा, जिससे काम में तेजी आएगी. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में कार्यस्थल पर किसी बड़े बदलाव या कागजी फैसले से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या भूमि-भवन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने का है. यदि आप नया शोरूम, दुकान या व्यवसाय विस्तार की सोच रहे हैं, तो आज का दिन शोध करने के लिए अच्छा है.

शाम के समय पंचम भाव में गोचर से व्यावसायिक योजनाओं को नया मोड़ मिल सकता है और ग्राहकों से नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा.

इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन सोच-समझकर कदम उठाने का है. दिन के पूर्वार्ध में भूमि या प्रॉपर्टी से जुड़े सौदों में जल्दबाजी न करें. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा.

इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा वित्तीय लेनदेन, शेयर बाजार में नया दांव या भारी निवेश करने से बचें. शाम के समय पंचम चंद्रमा के प्रभाव से शेयर बाजार में दीर्घकालिक निवेश की अच्छी योजना बन सकती है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. घरेलू मामलों को लेकर मन में थोड़ी अशांति रह सकती है, इसलिए घर के सदस्यों के साथ बातचीत में संयम और सौम्यता बनाए रखें.

जीवनसाथी का भरपूर भावनात्मक सहयोग मिलेगा. शाम के बाद पंचम भाव का प्रभाव बच्चों के साथ समय बिताने और घर के माहौल में खुशहाली लाने में मदद करेगा.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को मजबूत करने का है. पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट में आ रही रुकावटें दोपहर बाद दूर होने लगेंगी. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो शाम का समय आपके लिए काफी उत्पादक रहेगा. अपनी ऊर्जा को घरेलू बहसों में व्यर्थ न गंवाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ी सुस्ती और सीने या पेट में जकड़न/गैस की समस्या महसूस हो सकती है. बाहर के खाने से परहेज करें और घर का हल्का, सात्विक भोजन लें. योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें ताकि मानसिक और शारीरिक ताजगी बनी रहे.

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा, धानी और हल्का पिस्ता

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. संभव हो तो हनुमान जी को तुलसी पत्र अर्पित करें. इससे आपके मन की शांति बनी रहेगी और सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

तुला राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और साहस वृद्धि के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके तृतीय (पराक्रम, छोटे भाई-बहन और संचार) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद चतुर्थ यानी सुख, माता और संपत्ति के भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए काम की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी ऊर्जा और पराक्रम में वृद्धि करने वाला रहेगा. दिन के पहले भाग में तृतीय भाव का चंद्रमा आपके भीतर जबरदस्त आत्मविश्वास भरेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे.

नेटवर्किंग और सहकर्मियों का सहयोग आपके काम आएगा. शाम 19:50 के बाद चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आपको काम के सिलसिले में थोड़ा गंभीर और व्यस्त कर सकता है.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में ऑफिस में किसी सहकर्मी से विवाद करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने और प्रमोशन के लिए बहुत बढ़िया है. दिन का पूर्वार्ध छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राओं से लाभ दिला सकता है.

यदि आप व्यवसाय के विस्तार या संपत्ति से जुड़ा कोई विचार कर रहे हैं, तो शाम का समय योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए अच्छा रहेगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा.

इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन संतुलित रहने वाला है. पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन नए वित्तीय सौदों में जल्दबाजी न दिखाएं. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा.

इस अवधि में शेयर बाजार में बड़ा दांव लगाने या भारी निवेश करने से बचें. शाम के समय प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े किसी दीर्घकालिक निवेश पर विचार हो सकता है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशनुमा रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका भरपूर सहयोग मिलेगा. शाम के समय घर-परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने का मौका मिलेगा. माता जी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन बना रहेगा.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग को निखारने का है. अगर आप कंटेंट क्रिएशन, मीडिया या किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आज आपके काम की तारीफ होगी. आत्मविश्वास से भरे रहें, लेकिन किसी भी मामले में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. पुराने किसी शारीरिक कष्ट में सुधार आएगा. हालांकि, शाम के समय थोड़ी मानसिक थकान हो सकती है. दिनचर्या में हल्का व्यायाम और प्राणायाम शामिल करें तथा भरपूर मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, चमकीला नीला और गुलाबी

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. उन्हें लाल पुष्प या बूंदी अर्पित करें. इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और सभी अटके काम सुगमता से पूरे होंगे.

वृश्चिक राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और ऊर्जा संचय के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके द्वितीय (धन, वाणी और कुटुंब) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद तृतीय यानी पराक्रम और छोटे भाई-बहनों के भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए या महत्वपूर्ण काम की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी वाणी और कार्यकुशलता से सफलता दिलाने वाला रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपकी बातों में प्रभाव पैदा करेगा, जिससे ऑफिशियल मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन में आपकी सराहना होगी.

शाम 19:50 के बाद जब चंद्रमा तृतीय भाव में आएगा, तब आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी तथा ऑफिस के पेंडिंग काम तेजी से पूरे होंगे. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में किसी से अनावश्यक बहस में पड़ने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है. दिन के पूर्वार्ध में रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं या किसी पुराने सौदे से बड़ा लाभ हो सकता है.

मार्केटिंग, मीडिया और नेटवर्किंग से जुड़े कारोबारियों को शाम के समय नए अवसर मिलेंगे. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन बचत और सुरक्षित निवेश पर ध्यान देने का है. धन भाव में चंद्रमा का गोचर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि के संकेत दे रहा है. हालांकि, दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस अवधि में सट्टेबाजी या अत्यधिक जोखिम वाले शेयर बाजार में नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुखद रहेगा. परिजनों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे और किसी पारिवारिक समारोह या शुभ कार्य की योजना बन सकती है. आपकी वाणी से लोग आकर्षित होंगे. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और शाम को छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों पर फोकस करने और नई स्किल्स सीखने का है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल आज आपके बहुत काम आएगी. अगर आप फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोपहर बाद का समय आपकी उत्पादकता में इजाफा करेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखें ताकि गले या दाँत से जुड़ी कोई छोटी-मोटी समस्या न हो. दिनचर्या में योग और ध्यान को शामिल करें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: गहरा लाल, मैरून और केसरिया

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. संभव हो तो लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करें. इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और पराक्रम में वृद्धि होगी.

धनु राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और सकारात्मक ऊर्जा संचय के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम (लग्न/आत्म भाव) भाव में संचार करेंगे, जिसके बाद द्वितीय यानी धन, वाणी और कुटुंब भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आत्मविश्वास और नई ऊर्जा से भरा रहेगा. प्रथम भाव में चंद्रमा का संचार आपको मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता देगा. आपके विचारों और कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे.

शाम 19:50 के बाद धन भाव में चंद्रमा के गोचर से करियर के नए अवसर और वित्तीय लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में किसी बड़े दस्तावेज़ या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को अमलीजामा पहनाने और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का है. दिन के पूर्वार्ध में आपकी कार्यकुशलता से व्यवसाय को नई गति मिलेगी. शाम के समय द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश पेंडिंग भुगतानों की प्राप्ति और धन लाभ के नए रास्ते खोलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है. शाम के समय धन भाव में गोचर से बचत में वृद्धि होगी और दीर्घकालिक निवेश से अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी. हालांकि, दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस अवधि में शेयर बाजार में बड़ा जोखिम लेने या वित्तीय लेन-देन से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन आकर्षण और मधुरता से भरा रहेगा. आपका व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम मजबूत होगा.

शाम के समय घर-परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक विषय पर चर्चा हो सकती है और पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर फोकस करने का है. आपका आत्मविश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको दूसरों से अलग बनाएगा. अगर आप पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या करियर चेंज की सोच रहे हैं, तो आज का दिन सही दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. किसी पुरानी बीमारी या तनाव से राहत मिलेगी. दिनचर्या में योग, ध्यान और संतुलित आहार को बनाए रखें ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया और सुनहरी

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. उन्हें बेसन के लड्डू या चने का भोग लगाएं. इससे आपके रास्ते की सभी रुकावटें दूर होंगी और धन व मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

मकर राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके द्वादश (व्यय, विदेश और हानि) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम (लग्न/आत्म भाव) भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेने का है. दिन के पहले हिस्से में द्वादश भाव के चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है या अनपेक्षित भागदौड़ हो सकती है.

विदेशी कंपनियों या सुदूर क्षेत्रों से जुड़े काम में लाभ होगा. शाम 19:50 के बाद जब चंद्रमा आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेगा, तब आपके आत्मविश्वास में अचानक वृद्धि होगी और पेंडिंग पड़े काम तेजी से निपटना शुरू हो जाएंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में ऑफिस में किसी नए समझौते या निर्णय से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन का पूर्वार्ध मध्यम रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी नए प्रोजेक्ट में बजट देखकर ही हाथ डालें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है.

शाम के समय लग्न भाव में चंद्रमा का गोचर आपको नए व्यावसायिक निर्णय लेने और योजनाओं को लागू करने का बल देगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन मिले-जुले परिणाम देगा. दिन के पहले हिस्से में कोई बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से बचें, क्योंकि अचानक धन खर्च होने के योग हैं. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा.

इस अवधि में सट्टेबाजी, इंट्राडे ट्रेडिंग या शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश करने से बचें. शाम के बाद परिस्थितियां वित्तीय निवेश की योजना बनाने के लिए अधिक अनुकूल होंगी.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन शांति और संयम बनाए रखने का है. दिन के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर मन में अनजाना भय या बेचैनी रह सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें ताकि गलतफहमी न हो.

शाम के समय जब चंद्रमा आपकी राशि में आएगा, तब पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता आएगी और जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का है. दिन की शुरुआत में थोड़ा भटकाव या थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन शाम तक आपका फोकस वापस लौट आएगा.

अपने काम और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाएं. सोशल मीडिया पर गैर-जरूरी बहसों में समय बर्बाद करने से बचें और अपने स्किल सेट को बेहतर बनाने पर ध्यान दें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी सुस्ती, सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और स्क्रीन टाइम कम करें. शाम के समय ऊर्जा के स्तर में सुधार होगा. दिनचर्या में हल्का व्यायाम, योग और पर्याप्त पानी का सेवन शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, गहरा स्लेटी और काला

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम के समय हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं. इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी.

कुंभ राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके एकादश (लाभ, आय और इच्छा पूर्ति) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद द्वादश यानी व्यय, विदेश और मानसिक शांति के भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार और उपलब्धियों से भरा रहेगा. दिन के पहले हिस्से में एकादश भाव का चंद्रमा आपके रुके हुए कामों को पूरा करवाएगा और वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत की सराहना होगी.

वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. शाम 19:50 के बाद द्वादश भाव में चंद्रमा के प्रवेश से काम के सिलसिले में दूर की यात्रा या विदेशी प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई नया अवसर मिल सकता है.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में कार्यस्थल पर किसी बड़े फैसले से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी लाभदायक साबित होगा. एकादश भाव में गोचर से दिन के पूर्वार्ध में पुराना पेंडिंग पेमेंट मिल सकता है या नया व्यापारिक सौदा फाइनल हो सकता है.

शाम के समय अनपेक्षित व्यावसायिक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन वे भविष्य में लाभ ही देंगे. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन धन लाभ के मजबूत संकेत दे रहा है. दिन के पहले भाग में शेयर बाजार या पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

हालांकि, दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा. इस अवधि में सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूर रहें. शाम के बाद किसी भी तरह का भारी नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन उत्साहजनक रहेगा. दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. शाम के समय परिवार के साथ सुखद पल बिताने या किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन नेटवर्किंग और अपने सोशल सर्कल को मजबूत करने का है. अगर आप अपनी स्किल्स, फ्रीलांसिंग वर्क या स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके विचारों को सही पहचान दिला सकता है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और फालतू की बहसों से दूर रहें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा. हालांकि, शाम के समय पैरों में हल्की थकान या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद लें, हल्का सात्विक भोजन करें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला, आसमान और बैंगनी

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. संभव हो तो हनुमान जी को लाल फूल या बूंदी का भोग लगाएं. इससे आपके रास्ते की सभी बाधाएं दूर होंगी और आय के साधनों में वृद्धि होगी.

मीन राशिफल, 28 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:21:36 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की उपासना और करियर में सफलता प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 13:12:15 तक रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी. चंद्रमा आज शाम 19:50:25 तक आपके दशम (कर्म, करियर और मान-सम्मान) भाव (धनु राशि) में संचार करेंगे, जिसके बाद एकादश यानी लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

इसके साथ ही, आज रात 23:33:24 तक विश्कुम्भ योग बना रहेगा. दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन उपलब्धियों और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला रहेगा. दिन के पहले भाग में दशम भाव का चंद्रमा आपके काम में तेजी लाएगा और अधिकारियों से सराहना दिलाएगा.

यदि कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना थी, तो आज उस पर मुहर लग सकती है. शाम 19:50 के बाद एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी मेहनत को शानदार परिणाम और लाभ में बदल देगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:15 से 12:54:36 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय अवधि में ऑफिस में किसी बड़े फैसले या विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन व्यावसायिक अवसर लेकर आ सकता है. सरकारी क्षेत्रों या बड़े संस्थानों से जुड़े सौदे फाइनल हो सकते हैं. दिन के पूर्वार्ध में बनाई गई व्यापारिक योजनाएं शाम के समय से अच्छा मुनाफा देना शुरू कर देंगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, या अति आवश्यक होने पर गुड़/गुड़-तिल खाकर ही निकलें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन धन लाभ के मजबूत संकेत दे रहा है. कर्म और लाभ भाव का यह गोचर आपके वित्तीय फैसलों को मजबूती देगा. हालांकि, दोपहर 15:51:14 से 17:33:08 तक राहु काल रहेगा और दोपहर 13:48:57 से 14:43:18 तक कुलिक काल का प्रभाव रहेगा.

इस अवधि में सट्टेबाजी या बहुत ज्यादा जोखिम वाले सौदों से पूरी तरह दूर रहें. शाम के समय शेयर बाजार या दीर्घकालिक निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा. पिता और घर के बड़े-बुजुर्गों का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. शाम के समय एकादश भाव का प्रभाव दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा माहौल बनाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिल सकता है.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और युवाओं के लिए आज का दिन करियर ओरिएंटेड रहने का है. अगर आप नौकरी, इंटर्नशिप या अपने किसी नए प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, तो आज का दिन बहुत सकारात्मक परिणाम दे सकता है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और वरिष्ठों से सीखने का प्रयास करें. सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय गंवाने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के कारण दिन के ढलते-ढलते पैरों या घुटनों में हल्की थकान हो सकती है. अपने खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, केसरिया और हल्का सुनहरा

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. संभव हो तो हनुमान जी को तुलसी की माला या बेसन के लड्डू अर्पित करें. इससे आपके करियर की सभी रुकावटें दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.

FAQ- राशिफल 28 जुलाई 2026

Q1. 28 जुलाई 2026 का राशिफल कैसा रहेगा?

आज चंद्रमा धनु से मकर राशि में गोचर करेंगे. इससे कई राशियों के करियर, धन और पारिवारिक जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है.

Q2. आज किन राशियों को धन लाभ के योग हैं?

मेष, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक अवसर बेहतर रह सकते हैं.

Q3. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?

राहुकाल और कुलिक काल के दौरान निवेश से बचना बेहतर रहेगा. बड़े निर्णय सोच-समझकर लें.

Q4. आज का शुभ उपाय क्या है?

मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और चमेली के तेल का दीपक शुभ माना गया है.

Q5. आज चंद्रमा किस राशि में रहेंगे?

शाम 7:50 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

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