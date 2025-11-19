हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Wearing Benefits: शरीर के इन 5 अंगों में पहनें गोल्ड, फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे

Gold Wearing Benefits: शरीर के इन 5 अंगों में पहनें गोल्ड, फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे

Gold Wearing Benefits: सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि ऊर्जा व ग्रहों को संतुलित करने वाला धातु है. ज्योतिष के अनुसार सोना पहनने के कई लाभ हैं. जानें शरीर के ऐसे 5 अंग जहां सोना धारण करना लाभकारी होता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 19 Nov 2025 07:10 AM (IST)
Gold Wearing Benefits: सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि ऊर्जा व ग्रहों को संतुलित करने वाला धातु है. ज्योतिष के अनुसार सोना पहनने के कई लाभ हैं. जानें शरीर के ऐसे 5 अंग जहां सोना धारण करना लाभकारी होता है.

सोना पहनने के फायदे

1/4
सोना धारण करने से सूर्य, शुक्र और गुरु जैसे ग्रह मजबूत होते हैं और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब सोना शरीर के सही अंग पर पहना जाए. आइए जानें ऐसे 5 अंगों के बारे में जहां सोना धारण करना शुभ और लाभकारी होता है.
सोना धारण करने से सूर्य, शुक्र और गुरु जैसे ग्रह मजबूत होते हैं और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब सोना शरीर के सही अंग पर पहना जाए. आइए जानें ऐसे 5 अंगों के बारे में जहां सोना धारण करना शुभ और लाभकारी होता है.
2/4
गले में- गले में सोना पहनना सकारात्मक ऊर्जा, मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है. विवाहित लोग यदि गले में सोना धारण करते हैं तो इससे उनका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल और मजबूत रहता है.
गले में- गले में सोना पहनना सकारात्मक ऊर्जा, मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है. विवाहित लोग यदि गले में सोना धारण करते हैं तो इससे उनका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल और मजबूत रहता है.
3/4
कान में- ज्योतिष के अनुसार कान में सोना या सोने की बालियां पहनने से केतु ग्रह मजबूत होता है. प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और आंखों की रोशनी मजबूत होती है. इसलिए हिंदू धर्म में कर्णवेध संस्कार की भी परंपरा है.
कान में- ज्योतिष के अनुसार कान में सोना या सोने की बालियां पहनने से केतु ग्रह मजबूत होता है. प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और आंखों की रोशनी मजबूत होती है. इसलिए हिंदू धर्म में कर्णवेध संस्कार की भी परंपरा है.
4/4
कलाई में- गोल्ड ब्रेसलेट या कंगन आदि के रूप में हाथ की कलाई में भी सोना धारण करना शुभ होता है. इससे मान-सम्मान में वृद्धि होती है. आयुर्वेद में कलाई को नाड़ी प्रवेश द्वार माना गया है. यहां सोना पहने से चिंता, तनाव और नकारात्मक विचार कम होते हैं.
कलाई में- गोल्ड ब्रेसलेट या कंगन आदि के रूप में हाथ की कलाई में भी सोना धारण करना शुभ होता है. इससे मान-सम्मान में वृद्धि होती है. आयुर्वेद में कलाई को नाड़ी प्रवेश द्वार माना गया है. यहां सोना पहने से चिंता, तनाव और नकारात्मक विचार कम होते हैं.
Published at : 19 Nov 2025 07:10 AM (IST)
