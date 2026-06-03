Aaj Ka Rashifal: आज 3 जून 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत बड़ा उलटफेर लेकर आ रहा है. आज चंद्रमा धनु राशि में विराजमान हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हलचल मेष राशि में हो रही है, जहां ऊर्जा के कारक मंगल अपनी स्वराशि में होकर अत्यंत बलवान स्थिति में हैं.

ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग न केवल आपके करियर की दिशा बदल सकता है, बल्कि आर्थिक निवेश (Finance) के लिए भी कई सुनहरे अवसर पैदा कर रहा है. आज के पंचांग के अनुसार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा. क्या आज का दिन आपके लिए नई नौकरी का प्रस्ताव लाएगा या आपको निवेश में सावधानी बरतनी होगी?

आइए, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक और गहरा विश्लेषण जानते हैं, ताकि आप आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल को ध्यान में रखकर अपने दिन की सफल योजना बना सकें.

मेष राशि (Aries) - 3 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अदम्य साहस और नई शुरुआत का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव (धनु राशि) में ही संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (जो रात 25:00:35 यानी अगले दिन सुबह तक रहेगा) में विराजमान हैं. आपके राशि स्वामी मंगल देव अपनी ही राशि मेष (लग्न भाव) में स्थित होकर आपको भरपूर ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जबकि तृतीय भाव में बुध और शुक्र की स्थिति आपके संवाद कौशल को बल दे रही है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए मिला-जुला है. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. धन संबंधी किसी भी बड़े निवेश या व्यापारिक समझौते के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय के दौरान कोई भी नया आर्थिक जोखिम न उठाएं. पूर्व में किए गए निवेशों से दोपहर के बाद लाभ की संभावना है. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक प्रभावी है, जो किसी भी कार्य की सकारात्मक शुरुआत के लिए उपयुक्त है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. लग्न का मंगल आपको कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने की शक्ति देगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके लिए चंद्रमा की धनु राशि में स्थिति और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अनुकूल परिणाम दे सकते हैं. आपकी तार्किक शक्ति आज प्रखर रहेगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. नवम चंद्रमा के कारण परिवार के साथ किसी धार्मिक चर्चा या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल बेहतर रहेगा. भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. शाम का समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात में बीत सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य के प्रति आज थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. लग्न में मंगल की स्थिति के कारण आपको क्रोध या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, जिससे रक्तचाप (Blood Pressure) प्रभावित हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

शुभ अंक: 2, 9

शुभ रंग: चटक लाल, केसरिया

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें.

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वृषभ राशि (Taurus) - 3 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक सुदृढ़ता और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव आज मिथुन राशि में बुध और गुरु के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके सामाजिक और बौद्धिक प्रभाव को बढ़ाएंगे.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के मामलों में सावधानी बरतने का है. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. धन संबंधी किसी भी बड़े निवेश या व्यापारिक लेन-देन के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में नए कार्यों की शुरुआत न करें. अष्टम चंद्रमा के कारण पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़े मामलों में अचानक लाभ होने की संभावना है. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक रहेगा, जो दिन की शुरुआत के लिए सकारात्मक ऊर्जा देगा.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शोध और गहन कार्यों के लिए उत्तम है. आपके दशम भाव के स्वामी शनि की अनुकूल स्थिति कार्यक्षेत्र में आपकी गंभीरता को दर्शाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर जो छात्र रहस्यों, विज्ञान या तकनीकी विषयों के अध्ययन में लगे हैं, उनके लिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अनुकूल परिणाम दे सकता है. आपकी तार्किक शक्ति और विषयों को गहराई से समझने की क्षमता आज बढ़ी रहेगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, हालांकि ससुराल पक्ष से किसी बात पर चर्चा हो सकती है. अष्टम चंद्रमा के कारण मन में थोड़ी व्याकुलता रह सकती है, जिसे परिवार के साथ साझा करना ठीक रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा. शाम का समय घर की सुख-सुविधाओं की योजना बनाने में बीत सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको पेट या पुराने रोगों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा कभी-कभी मानसिक तनाव या अज्ञात भय दे सकता है, इसलिए सकारात्मक चिंतन करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, अतः इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 5, 8

शुभ रंग: सफेद, क्रीम

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा के साथ बेसन के लड्डू अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि (Gemini) - 3 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक क्षमता और संवाद के माध्यम से लाभ कमाने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपकी ही राशि में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है, जो आपके व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक बना रही है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यापारिक विस्तार के लिए बहुत अच्छा है. सप्तम चंद्रमा साझेदारी के कार्यों में सफलता और नए व्यावसायिक अनुबंध दिला सकता है. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. निवेश या किसी बड़े आर्थिक निर्णय के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय धन का लेन-देन टालें. पूर्व में किए गए निवेशों से आज अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक है, जो व्यावसायिक बैठकों के लिए श्रेष्ठ है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत दे रहा है. आपकी राशि में स्थित बुध और गुरु आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रखर बनाएंगे. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपकी रचनात्मकता और एकाग्रता में वृद्धि करेगा, जिससे जटिल विषयों को समझना आसान होगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. सप्तम भाव का चंद्रमा दांपत्य जीवन में खुशियाँ लाएगा और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतर होगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. शाम का समय परिवार के साथ मनोरंजक यात्रा या सामूहिक भोजन में बीत सकता है. आपकी वाणी का प्रभाव रिश्तों में चल रही गलतफहमियों को दूर करेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपकी राशि में शुक्र की उपस्थिति मानसिक प्रसन्नता और सकारात्मकता बनाए रखेगी. हालांकि, काम की अधिकता से मानसिक थकान हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: हरा, आसमानी

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.

कर्क राशि (Cancer) - 3 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला फल देने वाला रहेगा. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपके राशि स्वामी चंद्रमा की छठे भाव में स्थिति शत्रुओं पर विजय और पुरानी बाधाओं से मुक्ति का संकेत दे रही है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा बैंक लोन या पुराने कर्ज चुकाने में मददगार साबित हो सकता है. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या निवेश के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में नए निवेश से बचें. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक है, जो दिन की योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और अनुशासन का है. छठे भाव के चंद्रमा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आप अपने विरोधियों और कार्यस्थल की राजनीति पर भारी पड़ेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को आज एकाग्रता बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे. मिथुन राशि में स्थित बुध, गुरु और शुक्र की युति आपके लिए विदेशी संपर्कों या दूरस्थ स्थानों से करियर के नए अवसर बना सकती है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि ननिहाल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय वाणी पर संयम रखें, क्योंकि छठे भाव का प्रभाव छोटी बातों पर विवाद पैदा कर सकता है. शाम का समय परिवार के साथ घर की सफाई या व्यवस्था सुधारने में व्यतीत हो सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही न बरतें. चंद्रमा की छठे भाव में स्थिति मौसमी बीमारियों या पेट से संबंधित विकार दे सकती है. मानसिक रूप से आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं, इसलिए योग और ध्यान का सहारा लें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 4, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद, सिल्वर

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और 'ॐ वक्रतुण्डाय हुम्' मंत्र का जाप करें.

सिंह राशि (Leo) - 3 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपके राशि स्वामी सूर्य देव आज वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में स्थित हैं, जो आपके कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभ के नए अवसर लेकर आएगा. व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से बड़ा लाभ हो सकता है. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. निवेश या किसी बड़े वित्तीय निर्णय के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में नए लेन-देन से बचें. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक रहेगा, जो व्यावसायिक बैठकों के लिए उत्तम है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. मिथुन राशि में स्थित बुध, गुरु और शुक्र की युति आपके लिए आय के नए स्रोत बना सकती है और उच्चाधिकारियों का सहयोग दिलाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. पंचम चंद्रमा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपकी रचनात्मकता और एकाग्रता को बढ़ाएंगे, जिससे आप कठिन विषयों को भी आसानी से सुलझा पाएंगे.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में खुशियाँ और उत्साह बना रहेगा. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर का वातावरण उत्सवपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने साथी के साथ भविष्य की सुखद योजनाएं बनाएंगे. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि या धार्मिक चर्चा में व्यतीत हो सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को काफी ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करेंगे. पंचम भाव का चंद्रमा मानसिक संतुष्टि और आत्मबल प्रदान करेगा. हालांकि, खान-पान में अनियमितता से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को लाल पुष्प अर्पित करें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि (Virgo) - 3 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई संभावनाओं और कार्यक्षेत्र में विस्तार का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपकी राशि के स्वामी बुध देव आज मिथुन राशि में गुरु और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके दशम भाव (कर्म स्थान) को अत्यंत शक्तिशाली और शुभ बना रहा है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संपत्ति या वाहन के लेन-देन के लिए अनुकूल है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा सुख-सुविधाओं पर खर्च के योग बना रहा है. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. किसी भी बड़े वित्तीय निवेश या व्यापारिक समझौते के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में कोई नया जोखिम न उठाएं. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक रहेगा, जो दिन की योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. दशम भाव में बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति आपके पेशेवर कौशल को निखारेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग दिलाएगी. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन बहुत उत्पादक है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे शोध (Research) या तकनीकी विषयों से जुड़े छात्रों को विशेष सफलता मिलेगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. चतुर्थ चंद्रमा के कारण घर में कोई मांगलिक चर्चा हो सकती है या घर के नवीनीकरण की योजना बन सकती है. माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और उनका आशीर्वाद आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी. शाम का समय परिवार के साथ घर के शांत वातावरण में बीतेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को संतुष्ट महसूस करेंगे, हालांकि चतुर्थ चंद्रमा के कारण छाती में भारीपन या सर्दी-जुकाम की हल्की समस्या हो सकती है. मानसिक रूप से आप काफी रचनात्मक रहेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 3, 5

शुभ रंग: धानी, पन्ना हरा

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

तुला राशि (Libra) - 3 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और भाग्य के मेल से सफलता प्राप्त करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव आज मिथुन राशि में बुध और गुरु के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके भाग्य भाव को अत्यंत शुभ और ऊर्जावान बना रहा है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश और पुराने अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल है. व्यापार में छोटी दूरी की यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय या नए अनुबंध के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय के दौरान धन का लेन-देन न करें. पूर्व में किए गए साहसपूर्ण निर्णयों से आज लाभ मिलने की संभावना है. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक है, जो महत्वपूर्ण बैठकों के लिए श्रेष्ठ है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी संवाद शैली और नेटवर्किंग से लाभ उठाने का है. तृतीय भाव का चंद्रमा आपके साहस को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से नहीं हिचकेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही सकारात्मक है. मिथुन राशि में गुरु और बुध की युति आपको उच्च शिक्षा और शोध कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को नई दिशा देगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और उनका सहयोग आपकी मुश्किलों को कम करेगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल है, आप अपने साथी के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं. शाम का समय परिवार के साथ धार्मिक चर्चा या किसी मांगलिक कार्य की तैयारी में व्यतीत हो सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, हालांकि तृतीय भाव के चंद्रमा के कारण कंधों या गले में हल्की तकलीफ हो सकती है. मानसिक रूप से आप बहुत दृढ़ रहेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: क्रीम, हल्का नीला

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गुड़-चने का भोग लगाएं. श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए समृद्धि दायक रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 3 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपके राशि स्वामी मंगल देव अपनी ही राशि मेष (छठे भाव) में स्थित होकर आपको शत्रुओं और बाधाओं पर विजय दिलाने की शक्ति दे रहे हैं.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन धन संचय और निवेश की योजना बनाने के लिए उत्तम है. द्वितीय भाव का चंद्रमा वाणी के माध्यम से व्यापार में लाभ दिला सकता है. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या व्यापारिक समझौते के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय के दौरान धन का आदान-प्रदान टालें. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक रहेगा, जो नई योजनाओं पर विचार करने के लिए अनुकूल है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. छठे भाव में मंगल की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र में विरोधियों को शांत रखेगी. मिथुन राशि में स्थित बुध, गुरु और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रही है, जो शोध (Research) या गुप्त विद्याओं से जुड़े लोगों के लिए सफलता के द्वार खोल सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन गहराई से अध्ययन करने का है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाएगा.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संवाद और सामूहिक भोजन के अवसर बनाएगा. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता बनी रहेगी और आप अपने साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं. शाम का समय घर के बुजुर्गों के साथ बिताना आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी दृढ़ महसूस करेंगे, हालांकि खान-पान में लापरवाही से गले या मुख से संबंधित छोटी समस्या हो सकती है. मंगल की स्थिति आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1, 8

शुभ रंग: गहरा लाल, मैरून

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना आपके आर्थिक संकटों को दूर करने में सहायक होगा.

धनु राशि (Sagittarius) - 3 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मबल और व्यक्तित्व में निखार लाने वाला है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र (जो रात 25:00:35 तक रहेगा) में विराजमान हैं. आपकी राशि के स्वामी गुरु देव आज मिथुन राशि में बुध और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके दांपत्य और साझेदारी के भाव को सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई योजनाओं को गति देने के लिए उत्तम है. चंद्रमा का आपकी राशि में होना व्यापारिक निर्णयों में स्पष्टता लाएगा. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. किसी भी बड़े वित्तीय निवेश या नए अनुबंध के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय के दौरान धन का बड़ा लेन-देन टालें. पूर्व में किए गए निवेशों से दोपहर के बाद लाभ की स्थिति बन सकती है. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक है, जो दिन की शुरुआत के लिए बेहतर है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का है. लग्न का चंद्रमा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपको कार्यक्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनाएंगे. मिथुन राशि में स्थित गुरु, बुध और शुक्र की युति साझेदारी के कार्यों और टीम वर्क में बड़ी सफलता दिला सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही ऊर्जावान है. आपकी सीखने की क्षमता बढ़ी रहेगी और जटिल विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में सुख और आपसी सहयोग बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. सामाजिक दायरे में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बनाने या धार्मिक चर्चा में व्यतीत हो सकता है. अविवाहितों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को काफी उत्साहजनक और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. लग्न का चंद्रमा आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हालांकि खान-पान में अति उत्साह से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए. मानसिक शांति के लिए ध्यान और भजन का सहारा लेना लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: पीला, केसरिया

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. पीली वस्तुओं का दान करना भी शुभ रहेगा.

मकर राशि (Capricorn) - 3 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन और भविष्य की ठोस योजनाएं बनाने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपकी राशि के स्वामी शनि देव आज मीन राशि में स्थित हैं, जो आपके पराक्रम और अंतर्ज्ञान को संतुलित कर रहे हैं.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा अनावश्यक खर्चों या विदेश से जुड़े कार्यों में धन व्यय का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या नए सौदे के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस समय के दौरान निवेश टालें. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक है, जो पुराने ऋणों के निपटारे के लिए अच्छा समय है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. मिथुन राशि में स्थित बुध, गुरु और शुक्र की युति आपके छठे भाव को प्रभावित कर रही है, जो नौकरी में मेहनत के बाद सफलता और नए कौशल सीखने के अवसर प्रदान करेगी. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर जो छात्र आध्यात्मिक या विदेशी विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अनुकूल परिणाम दे सकता है. काम के सिलसिले में दूर की यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में आज शांति बनी रहेगी, हालांकि बारहवें चंद्रमा के कारण आप थोड़े एकांतप्रिय महसूस कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो. बच्चों की शिक्षा या भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. शाम का समय किसी शांत स्थान पर बिताने या ध्यान लगाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपनी नींद और आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा या पैरों में थकान की समस्या दे सकता है. मानसिक रूप से अधिक विचार करने से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा.

शुभ अंक: 4, 8

शुभ रंग: गहरा नीला, काला

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius) - 3 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने और रचनात्मक कार्यों में सफलता पाने का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपकी राशि के स्वामी शनि देव आज मीन राशि में स्थित हैं, जो आपके संचित धन और वाणी को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आय में वृद्धि के नए अवसर लेकर आएगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा पिछले निवेशों से बड़ा लाभ दिला सकता है. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या व्यापारिक समझौते के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में नए निवेश से बचें. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक रहेगा, जो दिन की रणनीतिक योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. मिथुन राशि में स्थित बुध, गुरु और शुक्र की युति आपके पांचवें भाव को प्रभावित कर रही है, जो कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक शक्ति और नवाचार (Innovation) को बढ़ावा देगी. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन शानदार है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा, जिससे कला, साहित्य या डिजाइनिंग से जुड़े छात्रों को विशेष पहचान मिल सकती है.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सहयोग बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या मित्रों के सहयोग से आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है; आप अपने साथी के साथ सुखद समय बिताएंगे और रिश्तों में गहराई आएगी. शाम का समय परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम या उत्सव की योजना बनाने में व्यतीत हो सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को काफी ऊर्जावान और मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. ग्यारहवें चंद्रमा की स्थिति मनोबल को ऊंचा रखती है. हालांकि, खान-पान में अधिक वसायुक्त भोजन से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 5, 8

शुभ रंग: नीला, बैंगनी

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा.

मीन राशि (Pisces) - 3 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई संभावनाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात 21:24:22 तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (धनु राशि) में संचरण कर रहे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान हैं. आपके राशि स्वामी गुरु देव आज मिथुन राशि में बुध और शुक्र के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके चतुर्थ भाव (सुख स्थान) को सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यापारिक विस्तार और सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाने वाला है. दशम चंद्रमा कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव को बढ़ाएगा जिससे धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. पंचांग के अनुसार आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है. किसी भी बड़े वित्तीय निवेश या व्यापारिक समझौते के लिए दोपहर 12:19:15 से 14:03:16 के राहु काल का विशेष ध्यान रखें और इस अवधि में नए लेन-देन से बचें. शुभ योग सुबह 08:11:11 तक रहेगा, जो दिन की शुरुआत के लिए उत्तम है.

करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत दे रहा है. दशम भाव का चंद्रमा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपको कार्यक्षेत्र में एक कुशल प्रबंधक के रूप में स्थापित करेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्पादक है. चतुर्थ भाव में गुरु और बुध की युति आपकी एकाग्रता और सीखने की शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे आप जटिल विषयों पर भी अपनी पकड़ मजबूत बना पाएंगे.

पारिवारिक एवं प्रेम जीवन (Family & Love Life)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. चतुर्थ भाव के गुरु के प्रभाव से घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या मांगलिक चर्चा हो सकती है. माता के सहयोग से आपके कई अधूरे काम पूरे होंगे. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. शाम का समय परिवार के साथ घर की सुख-सुविधाओं पर चर्चा करने में व्यतीत हो सकता है.

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति (Health & Wellbeing)

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप स्वयं को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, हालांकि दशम चंद्रमा के कारण काम का बोझ मानसिक थकान दे सकता है. पैरों में दर्द या थकान की हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए.

शुभ अंक: 3, 7

शुभ रंग: पीला, सुनहरा

आज का विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

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