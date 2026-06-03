टेस्ट, वनडे और टी20... न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट खेलेगी टीम इंडिया; शेड्यूल जारी

BCCI Announces India tour of New Zealand Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बुधवार (03 जून) को न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाली टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के शेड्यूल का एलान कर दिया है. तीनों फॉर्मेट की सीरीज 3 महीनों के भीतर खेली जाएगी. सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से टी20 मुकाबलों के साथ होगी. टी20 सीरीज में 5 मैच खेले जाएंगे. इसके बाद 5 वनडे और फिर 2 टेस्ट होंगे. दौरे पर टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 12 मैच खेलेगी.

अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर तक खेली जाएगी. अगर आखिरी टेस्ट पूरे 5 दिन तक चलता है, तो फिर दौरे का समापन दिसंबर में होगा. दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 27 नवंबर से 01 दिसंबर के बीच खेला जाएगा.

तीनों फॉर्मेट की सीरीज की टाइमिंग

सबसे पहले होने वाली टी20 सीरीज के मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार (IST), दोपहर में 1:30 बजे से होगी. टी20 सीरीज के मैच क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ऑकलैंड और हैमिलटन में होंगे.

वनडे मुकाबले भारतीय समय के अनुसार (IST), सुबह 8:30 बजे से शुरू होंगे. इस सीरीज के मैच ऑकलैंड, वेलिंगटन, हैमिल्टन और माउंट माउंगानुई में होंगे.

वहीं टेस्ट सीरीज के मैच भारतीय समय के अनुसार (IST), सुबह 4:30 बजे से शुरू होंगे. टेस्ट सीरीज देखने के लिए भारतीय फैंस को अपनी नींद कुर्बान करनी होगी. रेड बॉल सीरीज के दोनों मुकाबले क्रमश: वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में होंगे.

A historic tour of New Zealand beckons 🙌



Presenting the full schedule for #TeamIndia's tour of New Zealand starting in October 2026 comprising 5️⃣ T20Is, 5️⃣ ODIs, and 2️⃣ Tests 📅#NZvIND pic.twitter.com/M47AAAG9AG — BCCI (@BCCI) June 3, 2026

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज शेड्यूल 2026

पहला टी20 – 22 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे, क्राइस्टचर्च (हेगले ओवल)

दूसरा टी20 – 24 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे, क्राइस्टचर्च (हेगले ओवल)

तीसरा टी20 – 27 अक्टूबर, दोपहर 1:30 वेलिंगटन (एचएनआरवाई स्टेडियम)

चौथा टी20 – 30 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे ऑकलैंड (ईडन पार्क)

पांचवां टी20 – 01 नवंबर, दोपहर 1:30 बजे हैमिल्टन (सेडन पार्क)

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज शेड्यूल 2026

पहला वनडे – 4 नवंबर, सुबह 8:30 बजे ऑकलैंड (ईडन पार्क)

दूसरा वनडे – 7 नवंबर, सुबह 8:30 बजे वेलिंगटन (एचएनआरवाई स्टेडियम)

तीसरा वनडे – 10 नवंबर, सुबह 8:30 बजे हैमिल्टन (सेडन पार्क)

चौथा वनडे – 13 नवंबर, सुबह 8:30 बजे माउंट माउंगानुई (बे ओवल)

पांचवां वनडे – 15 नवंबर, सुबह 8:30 बजे माउंट माउंगानुई (बे ओवल)

भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज शेड्यूल 2026

पहला टेस्ट- 19 से 23 नवंबर, सुबह 4:30 बजे, वेल‍िंगटन (बेस‍िन रिजर्व)

दूसरा टेस्ट- 27 से 1 दिसंबर, सुबह 4:30 बजे, क्राइस्टचर्च (हेगले ओवल.

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