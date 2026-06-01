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Bada Mangal 2026: पांचवा या तीसरा 2 जून को कौन सा बड़ा मंगल है? दूर करें कंफ्यूजन
Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल कहते हैं. इस साल ज्येष्ठ में अधिकमास लगने से 8 बड़ा मंगल का संयोग बना है. इसलिए हर मंगलवार पर भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज कौन सा बड़ा मंगल है.
बड़ा मंगल 2026
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Published at : 01 Jun 2026 04:20 PM (IST)
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