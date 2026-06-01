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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBada Mangal 2026: पांचवा या तीसरा 2 जून को कौन सा बड़ा मंगल है? दूर करें कंफ्यूजन

Bada Mangal 2026: पांचवा या तीसरा 2 जून को कौन सा बड़ा मंगल है? दूर करें कंफ्यूजन

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल कहते हैं. इस साल ज्येष्ठ में अधिकमास लगने से 8 बड़ा मंगल का संयोग बना है. इसलिए हर मंगलवार पर भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज कौन सा बड़ा मंगल है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 01 Jun 2026 04:20 PM (IST)
Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल कहते हैं. इस साल ज्येष्ठ में अधिकमास लगने से 8 बड़ा मंगल का संयोग बना है. इसलिए हर मंगलवार पर भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज कौन सा बड़ा मंगल है.

बड़ा मंगल 2026

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हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना ज्येष्ठ या जेठ का खास धार्मिक महत्व है. वैसे तो मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ होता है, लेकिन ज्येष्ठ मंगलवार का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है.
हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना ज्येष्ठ या जेठ का खास धार्मिक महत्व है. वैसे तो मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ होता है, लेकिन ज्येष्ठ मंगलवार का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है.
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ज्येष्ठ बड़ा मंगल को लेकर कई पौराणिक व धार्मिक मान्यताए हैं. कहा जाता है कि, इसी माह में पहली बार बजरंगबली अपने प्रभु राम से मिले थे. इसलिए भी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को अधिक पुण्यकारी और शुभ माना जाता है.
ज्येष्ठ बड़ा मंगल को लेकर कई पौराणिक व धार्मिक मान्यताए हैं. कहा जाता है कि, इसी माह में पहली बार बजरंगबली अपने प्रभु राम से मिले थे. इसलिए भी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को अधिक पुण्यकारी और शुभ माना जाता है.
Published at : 01 Jun 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Budhwa Mangal Mangalwar Puja Adhik Maas 2026 Bada Mangal 2026 Jyeshtha Month 2026

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