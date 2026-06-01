Bada Mangal 2026: पांचवा या तीसरा 2 जून को कौन सा बड़ा मंगल है? दूर करें कंफ्यूजन

हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना ज्येष्ठ या जेठ का खास धार्मिक महत्व है. वैसे तो मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ होता है, लेकिन ज्येष्ठ मंगलवार का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है.