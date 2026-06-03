Palmistry: क्या हाथ की ये रेखाएं आपको देश-विदेश की यात्रा करा सकती हैं?

Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में मणिबंध अर्थात कलाई पर बनी रेखाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मणिबंध केवल आयु, स्वास्थ्य और भाग्य का संकेत ही नहीं देता, बल्कि व्यक्ति के जीवन में होने वाली यात्राओं और विदेश गमन के योगों की भी जानकारी प्रदान करता है. मणिबंध से निकलकर हथेली के विभिन्न पर्वतों तक पहुंचने वाली रेखाओं को विशेष महत्व दिया गया है.

यात्रा रेखा क्या होती है?

जब मणिबंध से कोई रेखा निकलकर हथेली के किसी पर्वत की ओर बढ़ती है, तो उसे यात्रा रेखा माना जाता है. इन रेखाओं की दिशा, लंबाई और स्थिति के आधार पर यात्रा का प्रकार, उसका उद्देश्य और उससे मिलने वाले लाभ का अनुमान लगाया जाता है.

गुरु पर्वत तक जाने वाली रेखा

अगर मणिबंध से निकलकर कोई रेखा शुक्र क्षेत्र(अंगूठे के नीचे का भाग) को पार करती हुई गुरु पर्वत(पहली उंगली के नीचे का भाग) तक पहुंचती है, तो यह किसी महत्वपूर्ण और लंबी यात्रा द्वारा सफलता मिलने का संकेत माना जाता है. ऐसी यात्रा व्यक्ति के जीवन में उन्नति और प्रतिष्ठा लेकर आती है. यदि मणिबंध से दो रेखाएं निकलकर शनि क्षेत्र(मध्यमा उंगली के नीचे का भाग) की ओर जाएं और एक-दूसरे को काटें, तो इसे दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है तथा दूर स्थान पर संकट आने की संभावना बताई गई है.

सूर्य पर्वत तक जाने वाली रेखा

अगर मणिबंध से निकलने वाली रेखा सूर्य पर्वत(अंगूठी पहनने वाली उंगली के नीचे का भाग) तक पहुंचती है, तो यात्रा के माध्यम से प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क स्थापित होने की संभावना रहती है. ऐसी यात्राएं व्यक्ति को सम्मान, प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाली मानी गई हैं. यह संकेत करता है कि यात्रा केवल भ्रमण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उससे महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होंगे.

बुध पर्वत तक जाने वाली रेखा

अगर यही रेखा सूर्य पर्वत के स्थान पर बुध पर्वत(सबसे छोटी उंगली के नीचे का भाग) तक पहुंचे, तो इसे आकस्मिक धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है. ऐसे व्यक्ति को व्यापार, संपर्कों या यात्रा से जुड़े अवसरों के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकता है. हस्तरेखा शास्त्र में इसे शुभ यात्रा योग माना गया है.

चंद्र पर्वत तक जाने वाली रेखा

मणिबंध से निकलकर चंद्र पर्वत(हथेली के निचले बाहरी भाग) तक जाने वाली रेखा विशेष रूप से यात्रा और विदेश गमन से संबंधित मानी जाती है. चंद्र पर्वत जल, समुद्र और दूरस्थ स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए ऐसी रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में दूर देशों की यात्राओं के अवसर आने की संभावना बताई गई है.

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समुद्री यात्रा के संकेत

मणिबंध से निकलकर चंद्र क्षेत्र तक पहुंचने वाली रेखाएं समुद्र पार यात्रा का संकेत देती हैं. प्राचीन काल में विदेश यात्रा का प्रमुख साधन समुद्री मार्ग था, इसलिए इस प्रकार की रेखा को समुद्री यात्रा अथवा विदेश गमन का योग माना गया है. जितनी अधिक स्पष्ट और मजबूत रेखाएं होंगी, उतनी ही अधिक यात्राओं की संभावना मानी गई है.

लंबी यात्रा योग

यात्रा रेखा लंबी, स्पष्ट और बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य पर्वत तक पहुंचती है, तो यह लंबी दूरी की यात्रा का संकेत देती है. ऐसी यात्राएं जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती हैं. गुरु, सूर्य या चंद्र पर्वत तक पहुंचने वाली लंबी रेखाएं विशेष रूप से शुभ मानी गई हैं.

छोटी यात्रा योग

रेखा छोटी हो या किसी पर्वत तक पहुंचने से पहले समाप्त हो जाए, तो यह छोटी दूरी की यात्राओं का संकेत देती है. ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक छोटे-छोटे भ्रमण या कार्य संबंधी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.

यात्रा में बाधा के संकेत कैसे पता चलाते है?

अगर दो यात्रा रेखाएं साथ चलाते हुए चंद्र क्षेत्र की ओर जाएं, तो यात्रा के साथ कुछ भय या चिंता भी बनी रह सकती है. वहीं यह यात्रा रेखा किसी और रेखा द्वारा कट जाए या उसमें टूटन दिखाई दे, तो इसे यात्रा में बाधा, विलंब या कठिनाई का संकेत माना गया है. कोई रेखा मणिबंध से निकलकर जीवन रेखा पर समाप्त हो जाए, तो यात्रा के दौरान गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका मानी जाती है.

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