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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPalmistry: क्या हाथ की ये रेखाएं आपको देश-विदेश की यात्रा करा सकती हैं?

Palmistry: क्या हाथ की ये रेखाएं आपको देश-विदेश की यात्रा करा सकती हैं?

Palmistry: क्या आपकी कलाई की रेखाएं विदेश यात्रा, धन लाभ और सफलता के संकेत देती हैं? हस्तरेखा शास्त्र में बताए गए मणिबंध से बनने वाले यात्रा योग और उनके रहस्य जानिए.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 03 Jun 2026 07:15 AM (IST)
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Palmistry: हस्तरेखा शास्त्र में मणिबंध अर्थात कलाई पर बनी रेखाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मणिबंध केवल आयु, स्वास्थ्य और भाग्य का संकेत ही नहीं देता, बल्कि व्यक्ति के जीवन में होने वाली यात्राओं और विदेश गमन के योगों की भी जानकारी प्रदान करता है. मणिबंध से निकलकर हथेली के विभिन्न पर्वतों तक पहुंचने वाली रेखाओं को विशेष महत्व दिया गया है.

यात्रा रेखा क्या होती है?

जब मणिबंध से कोई रेखा निकलकर हथेली के किसी पर्वत की ओर बढ़ती है, तो उसे यात्रा रेखा माना जाता है. इन रेखाओं की दिशा, लंबाई और स्थिति के आधार पर यात्रा का प्रकार, उसका उद्देश्य और उससे मिलने वाले लाभ का अनुमान लगाया जाता है.

गुरु पर्वत तक जाने वाली रेखा

अगर मणिबंध से निकलकर कोई रेखा शुक्र क्षेत्र(अंगूठे के नीचे का भाग) को पार करती हुई गुरु पर्वत(पहली उंगली के नीचे का भाग) तक पहुंचती है, तो यह किसी महत्वपूर्ण और लंबी यात्रा द्वारा सफलता मिलने का संकेत माना जाता है. ऐसी यात्रा व्यक्ति के जीवन में उन्नति और प्रतिष्ठा लेकर आती है. यदि मणिबंध से दो रेखाएं निकलकर शनि क्षेत्र(मध्यमा उंगली के नीचे का भाग) की ओर जाएं और एक-दूसरे को काटें, तो इसे दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है तथा दूर स्थान पर संकट आने की संभावना बताई गई है.

सूर्य पर्वत तक जाने वाली रेखा

अगर मणिबंध से निकलने वाली रेखा सूर्य पर्वत(अंगूठी पहनने वाली उंगली के नीचे का भाग) तक पहुंचती है, तो यात्रा के माध्यम से प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क स्थापित होने की संभावना रहती है. ऐसी यात्राएं व्यक्ति को सम्मान, प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाली मानी गई हैं. यह संकेत करता है कि यात्रा केवल भ्रमण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उससे महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होंगे.

बुध पर्वत तक जाने वाली रेखा

अगर यही रेखा सूर्य पर्वत के स्थान पर बुध पर्वत(सबसे छोटी उंगली के नीचे का भाग) तक पहुंचे, तो इसे आकस्मिक धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है. ऐसे व्यक्ति को व्यापार, संपर्कों या यात्रा से जुड़े अवसरों के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकता है. हस्तरेखा शास्त्र में इसे शुभ यात्रा योग माना गया है.

चंद्र पर्वत तक जाने वाली रेखा

मणिबंध से निकलकर चंद्र पर्वत(हथेली के निचले बाहरी भाग) तक जाने वाली रेखा विशेष रूप से यात्रा और विदेश गमन से संबंधित मानी जाती है. चंद्र पर्वत जल, समुद्र और दूरस्थ स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए ऐसी रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में दूर देशों की यात्राओं के अवसर आने की संभावना बताई गई है.

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समुद्री यात्रा के संकेत

मणिबंध से निकलकर चंद्र क्षेत्र तक पहुंचने वाली रेखाएं समुद्र पार यात्रा का संकेत देती हैं. प्राचीन काल में विदेश यात्रा का प्रमुख साधन समुद्री मार्ग था, इसलिए इस प्रकार की रेखा को समुद्री यात्रा अथवा विदेश गमन का योग माना गया है. जितनी अधिक स्पष्ट और मजबूत रेखाएं होंगी, उतनी ही अधिक यात्राओं की संभावना मानी गई है.

लंबी यात्रा योग

यात्रा रेखा लंबी, स्पष्ट और बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य पर्वत तक पहुंचती है, तो यह लंबी दूरी की यात्रा का संकेत देती है. ऐसी यात्राएं जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती हैं. गुरु, सूर्य या चंद्र पर्वत तक पहुंचने वाली लंबी रेखाएं विशेष रूप से शुभ मानी गई हैं.

छोटी यात्रा योग

रेखा छोटी हो या किसी पर्वत तक पहुंचने से पहले समाप्त हो जाए, तो यह छोटी दूरी की यात्राओं का संकेत देती है. ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक छोटे-छोटे भ्रमण या कार्य संबंधी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.

यात्रा में बाधा के संकेत कैसे पता चलाते है?

अगर दो यात्रा रेखाएं साथ चलाते हुए चंद्र क्षेत्र की ओर जाएं, तो यात्रा के साथ कुछ भय या चिंता भी बनी रह सकती है. वहीं यह यात्रा रेखा किसी और रेखा द्वारा कट जाए या उसमें टूटन दिखाई दे, तो इसे यात्रा में बाधा, विलंब या कठिनाई का संकेत माना गया है. कोई रेखा मणिबंध से निकलकर जीवन रेखा पर समाप्त हो जाए, तो यात्रा के दौरान गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका मानी जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 03 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Palmistry Hast Rekha Shastra Manibandh Rekha Travel Lines
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