एक्सप्लोरर
Gemstone: बात-बात पर आता है गु्स्सा? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए धारण करें ये रत्न!
Gemstone: कुछ लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आता है. इस बात से अगर आप भी परेशान है, तो रत्न शास्त्र के अनुसार धारण कर लें मोती रत्न जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है, और गुस्सा शांत करने में मदद करता है.
मोती रत्न धारण करने से गुस्सा शांत होता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 22 Nov 2025 03:31 PM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Gemstone: बात-बात पर आता है गु्स्सा? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए धारण करें ये रत्न!
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 23 November 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
ऐस्ट्रो
5 Photos
इन जन्मतिथि वाली लड़कियां होती हैं बेहद रहस्यमयी, भरोसे के बिना नहीं खोलतीं दिल के राज!
ऐस्ट्रो
6 Photos
Baba Vanga की 2026 की डरावनी भविष्यवाणियां... विश्वयुद्ध, Gold और आपदा के संकेत अभी से तेज!
ऐस्ट्रो
5 Photos
Budh Gochar 2025: बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ! करियर में सफलता के योग
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
सूर्यकुमार के होते हुए शार्दुल ठाकुर को मिल गई कप्तानी, सूर्या के अलावा सरफराज और दुबे भी टीम में
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज, फैंस बोले- '2025 की आखिरी ब्लॉकबस्टर'
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion