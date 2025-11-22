हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemstone: बात-बात पर आता है गु्स्सा? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए धारण करें ये रत्न!

Gemstone: बात-बात पर आता है गु्स्सा? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए धारण करें ये रत्न!

Gemstone: कुछ लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आता है. इस बात से अगर आप भी परेशान है, तो रत्न शास्त्र के अनुसार धारण कर लें मोती रत्न जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है, और गुस्सा शांत करने में मदद करता है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 22 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Gemstone: कुछ लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आता है. इस बात से अगर आप भी परेशान है, तो रत्न शास्त्र के अनुसार धारण कर लें मोती रत्न जो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है, और गुस्सा शांत करने में मदद करता है.

मोती रत्न धारण करने से गुस्सा शांत होता है.

1/6
कुछ लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आता है, जबकि कुछ लोग तो अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं. वैसे लोग गुस्से में क्या कुछ कर बैठते हैं इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है. तो ऐसे में अगर आपको भी बात-बात पर गुस्सा आता है , तो धारण कर लें ये रत्न.
कुछ लोगों को बहुत जल्द गुस्सा आता है, जबकि कुछ लोग तो अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं. वैसे लोग गुस्से में क्या कुछ कर बैठते हैं इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है. तो ऐसे में अगर आपको भी बात-बात पर गुस्सा आता है , तो धारण कर लें ये रत्न.
2/6
गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए मोती रत्न धारण करना बेहद शुभ माना जाता है. मोती रत्न चंद्रमा से जुड़ा है, जो भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और तनाव कम करने में मदद करता है. साथ ही यह मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है.
गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए मोती रत्न धारण करना बेहद शुभ माना जाता है. मोती रत्न चंद्रमा से जुड़ा है, जो भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और तनाव कम करने में मदद करता है. साथ ही यह मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है.
3/6
मोती रत्न गुस्से पर काबू पाने में मदद करता है, मोती से निकलने वाली शांत और स्थिर रहने का भाव तनाव को कम करने में मदद करती है, जैसे चंद्रमा की ठंडा होने की स्थिति गर्मी को कम करती है.
मोती रत्न गुस्से पर काबू पाने में मदद करता है, मोती से निकलने वाली शांत और स्थिर रहने का भाव तनाव को कम करने में मदद करती है, जैसे चंद्रमा की ठंडा होने की स्थिति गर्मी को कम करती है.
4/6
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा मन और भावनाओं को कंट्रोल करता है. मोती धारण करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मन शांत रहता है और गुस्से पर कंट्रोल होता है. यह रत्न आत्म-संदेह को कम करके आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से साझा कर पाता है.
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा मन और भावनाओं को कंट्रोल करता है. मोती धारण करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मन शांत रहता है और गुस्से पर कंट्रोल होता है. यह रत्न आत्म-संदेह को कम करके आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से साझा कर पाता है.
5/6
गुस्सा शांत करने के लिए मोती रत्न को सोमवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है, खासकर शुक्ल पक्ष के सोमवार या पूर्णिमा को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में जुड़वाकर पहनना चाहिए.
गुस्सा शांत करने के लिए मोती रत्न को सोमवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है, खासकर शुक्ल पक्ष के सोमवार या पूर्णिमा को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में जुड़वाकर पहनना चाहिए.
6/6
इसे पहनने से पहले कच्चे दूध और गंगाजल में डुबोकर रखें, फिर भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करें, और अंगूठी धारण करते समय चंद्र देव के मंत्र 'ॐ श्राम श्रीम श्रौम सः चन्द्रमसे नमः' का 108 बार जाप करें.
इसे पहनने से पहले कच्चे दूध और गंगाजल में डुबोकर रखें, फिर भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा करें, और अंगूठी धारण करते समय चंद्र देव के मंत्र 'ॐ श्राम श्रीम श्रौम सः चन्द्रमसे नमः' का 108 बार जाप करें.
Published at : 22 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
Gemstone Gem Astrology Astrology Ratna Shastra

Embed widget