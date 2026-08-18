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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविनोद तावड़े बने यूपी बीजेपी के प्रभारी, गुजरात और पंजाब में किसे कमान?

विनोद तावड़े बने यूपी बीजेपी के प्रभारी, गुजरात और पंजाब में किसे कमान?

विनोद तावड़े के साथ बीजेपी ने जगदीश ईश्वरभाई पटेल को यूपी का सहप्रभारी बनाया है. तरुण चुग को गुजरात और सतीश पूनिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 18 Aug 2026 11:46 AM (IST)
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बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है. उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है. वहीं तरुण चुग को गुजरात और सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है.

सोमवार को ही बीजेपी ने राज्यसभा सांसद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया था. सतीश पूनिया भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं. वहीं राज्यसभा सांसद तरुण चुग को पंजाब से राष्ट्रीय कार्यालाय प्रभारी बनाया गया है. दो दिनों दो लिस्ट के साथ साफ है कि बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. टीम नितिन नवीन के 65 नेताओं की लिस्ट में 8 यूपी से थे. पूरी लिस्ट-

लिस्ट में दिखी चुनावी छाप

यूपी और पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहीं गुजरात में 2027 के आखिरी में चुनाव होंगे. इसको लेकर बीजेपी जोर-शोर से तैयारियों में जुटी है. सतीष पूनिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी. अब उन्हें पड़ोसी राज्य पंजाब की जिम्मेदारी मिली है. टीम बीजेपी की सोमवार को आई लिस्ट में पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

टीम बीजेपी की लिस्ट में गुजरात से चार नेताओं को जगह मिली. वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोषी को उपाध्यक्ष, रोहन गुप्ता और जगदीश ईश्वरभाई को राष्ट्रीय मंत्री और हेमांग जोशी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया.

तावड़े को लेकर थी अटकलें

पिछले कुछ महीनों से विनोद तावड़े यूपी में लगातार सक्रिय थे. योगी कैबिनेट विस्तार के दौरान नामों का पैनल भी विनोद तावड़े ने तैयार कर केन्द्रीय नेतृत्व को सौंपा था. बाद में तावड़े ने संगठन विस्तार में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी. वो लगभग बीजेपी संगठन की हर एक बैठक में मौजूद रहते थे. इसी के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो प्रभारी बन सकते हैं. एक जुलाई को एबीपी लाइव ने बताया था कि विनोद तावड़े की दावेदारी क्यों मजबूत है. रिपोर्ट-

 

क्या कहता है जाति समीकरण?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जनरल कास्ट से हैं. वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी ओबीसी समाज से हैं. यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ओबीसी समाज की कुर्मी जाति से हैं. विनोद तावड़े मराठा समुदाय से आते हैं.

 

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 18 Aug 2026 11:02 AM (IST)
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