Budh Asta 2026: नई नौकरी का ऑफर स्वीकार करना हो, किसी बड़ी कंपनी के साथ डील साइन करनी हो या फिर बिजनेस में नया पार्टनर जोड़ना हो, ऐसे फैसले भविष्य की दिशा बदल सकते हैं.

इस बीच 18 अगस्त 2026 से बुध अस्त हो गए हैं. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, संवाद, व्यापार, गणना और दस्तावेजों का कारक माना गया है. इसलिए बुध की अस्त अवस्था में लिए जाने वाले बड़े कारोबारी और करियर संबंधी फैसलों में विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली में बुध 18 अगस्त 2026 की सुबह करीब 5 बजकर 34 मिनट पर अस्त हुए हैं. हालांकि ग्रह के अस्त और उदय का समय स्थान एवं गणना-पद्धति के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है. ज्योतिषीय मान्यता यह नहीं कहती कि इस अवधि में हर फैसला गलत ही होगा, बल्कि संकेत यह है कि जल्दबाजी, अधूरी जानकारी और अस्पष्ट बातचीत आगे परेशानी पैदा कर सकती है.

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बुध अस्त होने का क्या अर्थ है?

ज्योतिषीय गणना में जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच जाता है तो वह सूर्य के तेज के कारण दिखाई नहीं देता. इस स्थिति को उस ग्रह का अस्त होना कहा जाता है. मान्यता है कि अस्त होने पर ग्रह की स्वाभाविक शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर हो जाती है.

बुध बुद्धि, तर्क, बोलचाल, लेखन, गणना, व्यापार, बैंकिंग, तकनीक, ईमेल, कानूनी कागजात और आपसी समझ का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए बुध अस्त के दौरान भ्रम, गलत संदेश, अधूरी जानकारी या आंकड़ों की गलत व्याख्या जैसी स्थितियों की आशंका बताई जाती है.

क्या बुध अस्त में नौकरी बदलनी चाहिए?

अगर नई नौकरी का प्रस्ताव पहले से आपके पास है और कंपनी, भूमिका, वेतन तथा दूसरी शर्तों की पूरी जांच हो चुकी है तो केवल बुध अस्त होने के कारण अवसर छोड़ देना व्यावहारिक नहीं होगा. लेकिन ऑफर लेटर पढ़े बिना तुरंत इस्तीफा देना परेशानी का कारण बन सकता है.

ऑफर स्वीकार करने से पहले इन बातों की लिखित पुष्टि जरूर करें-

इन-हैंड सैलरी और सीटीसी में वास्तविक अंतर प्रोबेशन की अवधि और उसकी शर्तें नोटिस पीरियड और बॉन्ड नौकरी का स्थान और ट्रांसफर पॉलिसी पदनाम, जिम्मेदारियां और रिपोर्टिंग मैनेजर बोनस, इंसेंटिव तथा अप्रेजल की शर्तें वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड व्यवस्था

किसी मौखिक आश्वासन पर पुरानी नौकरी छोड़ना ठीक नहीं होगा. ज्योतिषीय दृष्टि से बुध अस्त का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हर महत्वपूर्ण बात को लिखित रूप में लिया जाए.

नई बिजनेस डील में कहां हो सकती है चूक?

बुध का व्यापार और लेन-देन से सीधा संबंध माना जाता है. ऐसे में नई डील के दौरान कीमत, भुगतान की समय-सीमा, टैक्स, डिलीवरी, गोपनीयता तथा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने की शर्तों पर विवाद हो सकता है.

एक ही शब्द या क्लॉज के अलग-अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं. इसलिए अनुबंध का अंतिम प्रारूप किसी वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा संबंधित विशेषज्ञ से जांच करवाना बेहतर रहेगा. ईमेल में तय हुई बात और अंतिम कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तों का मिलान भी जरूरी है.

विशेष रूप से डिजिटल सिग्नेचर, बैंक विवरण, जीएसटी नंबर, तारीख, रकम और दशमलव तक दोबारा जांचें. सामने वाले व्यक्ति की पहचान और भुगतान वाले खाते की पुष्टि फोन या आधिकारिक माध्यम से करें.

क्या सभी बड़े फैसले रोक देने चाहिए?

नहीं. बुध अस्त का अर्थ यह नहीं है कि कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया जाए. आज के दौर में नियुक्ति, निवेश और व्यावसायिक समझौते लंबे समय से चल रही प्रक्रियाओं का हिस्सा होते हैं. इसलिए जरूरी फैसला टालना संभव न हो तो उसकी जांच मजबूत करनी चाहिए.

यदि डील लंबे समय से विचाराधीन है, सभी पक्ष सहमत हैं और विशेषज्ञों ने दस्तावेज जांच लिए हैं, तो काम आगे बढ़ाया जा सकता है. लेकिन अचानक मिले प्रस्ताव, असामान्य लाभ के वादे या तुरंत हस्ताक्षर करने के दबाव से सावधान रहना चाहिए.

किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए इन दोनों राशियों के लोगों को संवाद और निर्णयों में अतिरिक्त स्पष्टता रखनी चाहिए. इसके अलावा जिन लोगों का काम अकाउंटिंग, मीडिया, मार्केटिंग, आईटी, बैंकिंग, शिक्षा, सेल्स, ट्रेडिंग, कंसल्टिंग या कानूनी दस्तावेजों से जुड़ा है, उन्हें छोटी गलती से बचने के लिए डबल-चेक सिस्टम अपनाना चाहिए.

हालांकि किसी व्यक्ति पर वास्तविक प्रभाव केवल राशि से तय नहीं किया जा सकता. जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, दशा, भाव और अन्य ग्रहों के संबंध भी देखे जाते हैं.

बुध अस्त के दौरान अपनाएं ये व्यावहारिक सावधानियां

जरूरी बातचीत के बाद उसका लिखित सार भेजें. कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय जल्दबाजी न करें और अस्पष्ट क्लॉज पर सवाल पूछें. नौकरी छोड़ने से पहले नया ऑफर सत्यापित करें. बिना रिसर्च के निवेश न करें और पासवर्ड, ओटीपी या बैंक की जानकारी साझा न करें.

धार्मिक मान्यता के अनुसार बुधवार को भगवान गणेश की पूजा, “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जप और जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक या लेखन सामग्री देना शुभ माना जाता है.

कुल मिलाकर बुध अस्त की अवधि फैसले रोकने से अधिक उन्हें जांचने का समय है. अवसर अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी बारीक शर्तों को समझना जरूरी है. नौकरी हो या नई डील, इस दौरान सबसे सुरक्षित मंत्र है: पहले पढ़ें, फिर पूछें, दोबारा जांचें और उसके बाद ही हस्ताक्षर करें.

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