कांग्रेस के वंदे मातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा बयान दिया है. 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम् के गायन को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद से कंगना रनौत कांग्रेस पर हमलावर हैं. बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तुलना पड़ोसी देश 'पाकिस्तान' से कर दी है.

कंगना रनौत का कहना है, "वंदे मातरम् भारत की चेतना को दर्शाता है. कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूं एक कविता का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है. उससे इतना चढ़ना, इतनी नफरत करने का क्या मतलब है? इन्होंने (कांग्रेस नेताओं ने) कैमरा की भी परवाह नहीं की. कैमरा बंद कराने के लिए वो तड़पने लगे. मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना ये लोग कर रहे हैं."

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Mumbai, Maharashtra: On allegations against CPP Chairperson Sonia Gandhi for objecting to the full rendition of Vande Mataram at the AICC headquarters, BJP MP Kangana Ranaut says, "Vande Mataram represents the consciousness of India. As an artist, I understand the impact that art… pic.twitter.com/TgtBnrrU5O — IANS (@ians_india) August 18, 2026

'देश विरोधी बन चुकी है कांग्रेस'- कंगना रनौत

इतना ही नहीं, तंजिया लहजे में कंगना रनौत ने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता पूरे देश में हंसी का पात्र बन गए हैं. कांग्रेस बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन गई चुकी है.

'दिमागी नक्सलियों से लड़ना बीजेपी के लिए नई चुनौती'- कंगना रनौत

कंगना रनौत ने यह बयान मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने के बाद दिया. दरअसल, कंगना मंगलवार (18 अगस्त) की सुबह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचीं जहां उन्होंने गणपति जी के दर्शन किए. यहां उन्होंने बताया कि सिद्धिवनायक पूरे मुंबई के रक्षक हैं. जब भी आती हूं तो उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है. बीजेपी की नई चुनौती अब दिमागी नक्सलवाद से लड़ने की है. जो लोग अब न्यूजपेपर, किताबें और माता-पिता की गाइडेंस से बाहर आकर सोशल मीडिया से ज्ञान ले रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं, इस रील कल्चर से हमें लड़ना है. महिलाओं और युवाओं को गलत जानकारी देकर उन्हें बरगलाया जा रहा है, उससे लड़ने की तैयारी की जा रही है.

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