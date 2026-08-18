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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकांग्रेस के वंदे मातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'

कांग्रेस के वंदे मातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'

Kangana Ranaut News: कंगना रनौत का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश-विरोधी बन गई है. वंदे मातरम् बंद कराने के लिए पाकिस्तान भी इतना नहीं तड़पता जितना ये लगो तड़प रहे थे.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 18 Aug 2026 01:01 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा बयान दिया है. 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में वंदे मातरम् के गायन को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद से कंगना रनौत कांग्रेस पर हमलावर हैं. बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तुलना पड़ोसी देश 'पाकिस्तान' से कर दी है.

कंगना रनौत का कहना है, "वंदे मातरम् भारत की चेतना को दर्शाता है. कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूं एक कविता का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है. उससे इतना चढ़ना, इतनी नफरत करने का क्या मतलब है? इन्होंने (कांग्रेस नेताओं ने) कैमरा की भी परवाह नहीं की. कैमरा बंद कराने के लिए वो तड़पने लगे. मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना ये लोग कर रहे हैं."

यह भी पढ़ें: वंदे मातरम् विवाद: CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'कांग्रेस ने अपनी...'

'देश विरोधी बन चुकी है कांग्रेस'- कंगना रनौत

इतना ही नहीं, तंजिया लहजे में कंगना रनौत ने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता पूरे देश में हंसी का पात्र बन गए हैं. कांग्रेस बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन गई चुकी है.

'दिमागी नक्सलियों से लड़ना बीजेपी के लिए नई चुनौती'- कंगना रनौत

कंगना रनौत ने यह बयान मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने के बाद दिया. दरअसल, कंगना मंगलवार (18 अगस्त) की सुबह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचीं जहां उन्होंने गणपति जी के दर्शन किए. यहां उन्होंने बताया कि सिद्धिवनायक पूरे मुंबई के रक्षक हैं. जब भी आती हूं तो उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है. बीजेपी की नई चुनौती अब दिमागी नक्सलवाद से लड़ने की है. जो लोग अब न्यूजपेपर, किताबें और माता-पिता की गाइडेंस से बाहर आकर सोशल मीडिया से ज्ञान ले रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं, इस रील कल्चर से हमें लड़ना है. महिलाओं और युवाओं को गलत जानकारी देकर उन्हें बरगलाया जा रहा है, उससे लड़ने की तैयारी की जा रही है.  

यह भी पढ़ें: अशोक गहलोत ने BJP-RSS को घेरा, 'इनका वंदे मातरम से क्या संबंध?'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 18 Aug 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Maharashtra News Vande Mataram CONGRESS
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