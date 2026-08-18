Aaj Ka Meen Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अचानक बाधाएं, रहस्यमय विषय, गुप्त विद्या, मानसिक तनाव व अप्रत्याशित खर्चे स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका झुकाव गूढ़ और रहस्यमय विषयों की ओर बढ़ेगा, वहीं दिनभर के कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मीन राशि के जातकों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने होंगे. बिजनेस में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह-मशविरा अवश्य कर लें; जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों को आगे चलकर बदलना पड़ सकता है जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. वर्तमान समय में अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने के लिए बिजनेसमैन को अपने गैर-जरूरी खर्चों (Expenditure) पर सख्त अंकुश लगाना होगा. खर्चों की अधिकता के कारण दिनभर हल्का मानसिक तनाव रह सकता है. बिजनेसमैन आलस्य से पूरी तरह बचें और जरूरी व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स पर अपनी पैनी निगाह बनाए रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संयम और विनम्रता बरतने का है. एंप्लॉयड पर्सन कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर्स या उच्चाधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बहस में न उलझें, अन्यथा वे आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. ऑफिस में अपनी खास भूमिका या पद को लेकर यदि मन में कोई अहंकार या भ्रम था, तो वह टूट सकता है; इसलिए जमीन से जुड़कर काम करें. सरकारी कामकाज में रुकावट या असफलता मिलने के योग बन रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, साथ ही सरकारी कार्यों में खर्चों की अधिकता भी देखने को मिल सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज विवाह और रिश्तों को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. अविवाहित जातकों पर परिवार की ओर से शादी करने का दबाव बनाया जा सकता है; परिजनों की भावना और खुशी का सम्मान करते हुए आप विवाह के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं. घर के सदस्यों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आलस्य त्यागने और सतर्क रहने का है. पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स पर आलस्य हावी होने की संभावना है, जिससे समय व्यर्थ हो सकता है. इसके अलावा, आपके सभी करीबी वास्तव में आपके सच्चे मित्र नहीं हैं; इसलिए किसी भी सहपाठी या मित्र पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और सोच-विचार कर ही अपनी बातें साझा करें.

8वें भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक चिंता, बेचैनी या पेट संबंधी हल्की समस्या हो सकती है. बेवजह के तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोचें. पर्याप्त पानी पिएं, नियमित ध्यान करें और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

येलो (पीला) शुभ अंक: 4

4 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही भगवान शिवजी का जल में पीले फूल व अक्षत डालकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें; इससे अष्टम चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत होगा और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा.

FAQs

Q1. 18 अगस्त 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को आर्थिक नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. जल्दबाजी में बड़े फैसले न लें, अनुभवी लोगों से सलाह लें और फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?

Ans. सीनियर्स से बहस न करें, अपने काम में अहंकार न आने दें और सरकारी कामकाज में अत्यधिक सतर्कता बरतें.

Q3. आज मीन राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई व दोस्ती में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. आलस्य से दूर रहें और हर किसी पर अंधा भरोसा करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.

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