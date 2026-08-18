धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 18 August 2026: 8वें चंद्रमा से मीन राशि वाले जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, खर्चों पर लगाएं लगाम

Meen Rashifal 18 August 2026: 8वें चंद्रमा से मीन राशि वाले जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, खर्चों पर लगाएं लगाम

Meen Rashifal 18 August 2026: 8वें चंद्रमा से मीन राशि वाले खर्चों पर लगाएं लगाम, सीनियर्स से बहस से बचें! पढ़ें 18 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Aug 2026 09:23 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अचानक बाधाएं, रहस्यमय विषय, गुप्त विद्या, मानसिक तनाव व अप्रत्याशित खर्चे स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका झुकाव गूढ़ और रहस्यमय विषयों की ओर बढ़ेगा, वहीं दिनभर के कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मीन राशि के जातकों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने होंगे. बिजनेस में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह-मशविरा अवश्य कर लें; जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों को आगे चलकर बदलना पड़ सकता है जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. वर्तमान समय में अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने के लिए बिजनेसमैन को अपने गैर-जरूरी खर्चों (Expenditure) पर सख्त अंकुश लगाना होगा. खर्चों की अधिकता के कारण दिनभर हल्का मानसिक तनाव रह सकता है. बिजनेसमैन आलस्य से पूरी तरह बचें और जरूरी व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स पर अपनी पैनी निगाह बनाए रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संयम और विनम्रता बरतने का है. एंप्लॉयड पर्सन कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर्स या उच्चाधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बहस में न उलझें, अन्यथा वे आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. ऑफिस में अपनी खास भूमिका या पद को लेकर यदि मन में कोई अहंकार या भ्रम था, तो वह टूट सकता है; इसलिए जमीन से जुड़कर काम करें. सरकारी कामकाज में रुकावट या असफलता मिलने के योग बन रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, साथ ही सरकारी कार्यों में खर्चों की अधिकता भी देखने को मिल सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज विवाह और रिश्तों को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. अविवाहित जातकों पर परिवार की ओर से शादी करने का दबाव बनाया जा सकता है; परिजनों की भावना और खुशी का सम्मान करते हुए आप विवाह के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं. घर के सदस्यों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आलस्य त्यागने और सतर्क रहने का है. पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स पर आलस्य हावी होने की संभावना है, जिससे समय व्यर्थ हो सकता है. इसके अलावा, आपके सभी करीबी वास्तव में आपके सच्चे मित्र नहीं हैं; इसलिए किसी भी सहपाठी या मित्र पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और सोच-विचार कर ही अपनी बातें साझा करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

8वें भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक चिंता, बेचैनी या पेट संबंधी हल्की समस्या हो सकती है. बेवजह के तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोचें. पर्याप्त पानी पिएं, नियमित ध्यान करें और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

  • शुभ रंग: येलो (पीला)
  • शुभ अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही भगवान शिवजी का जल में पीले फूल व अक्षत डालकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें; इससे अष्टम चंद्रमा का अशुभ प्रभाव शांत होगा और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा.

FAQs 

Q1. 18 अगस्त 2026 को मीन राशि के कारोबारियों को आर्थिक नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. जल्दबाजी में बड़े फैसले न लें, अनुभवी लोगों से सलाह लें और फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. सीनियर्स से बहस न करें, अपने काम में अहंकार न आने दें और सरकारी कामकाज में अत्यधिक सतर्कता बरतें.

Q3. आज मीन राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई व दोस्ती में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. आलस्य से दूर रहें और हर किसी पर अंधा भरोसा करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Meen Rashifal 18 August 2026: 8वें चंद्रमा से मीन राशि वाले जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, खर्चों पर लगाएं लगाम
Meen Rashifal 18 August 2026: 8वें चंद्रमा से मीन राशि वाले जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, खर्चों पर लगाएं लगाम
राशिफल
Kumbh Rashifal 18 August 2026: 9वें चंद्रमा व शुक्ल योग से कुंभ राशि वालों को लगेगा बड़ा बिजनेस सौदा, ऑफिस से बन सकते हैं विदेश यात्रा के योग
Kumbh Rashifal 18 August 2026: 9वें चंद्रमा व शुक्ल योग से कुंभ राशि वालों को लगेगा बड़ा बिजनेस सौदा, ऑफिस से बन सकते हैं विदेश यात्रा के योग
राशिफल
Makar Rashifal 18 August 2026: 10वें चंद्रमा व शुक्ल योग से मकर राशि वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, धरातल पर उतरेंगी बड़ी योजनाएं
Makar Rashifal 18 August 2026: 10वें चंद्रमा व शुक्ल योग से मकर राशि वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, धरातल पर उतरेंगी बड़ी योजनाएं
राशिफल
Vrishchik Rashifal 18 August 2026: 12वें चंद्रमा से वृश्चिक राशि वाले फालतू खर्चों व विवादों से बचें, वाणी पर रखें संयम
Vrishchik Rashifal 18 August 2026: 12वें चंद्रमा से वृश्चिक राशि वाले फालतू खर्चों व विवादों से बचें, वाणी पर रखें संयम
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
स्पोर्ट्स
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
Viral Engineer Story: Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
Adobe से छूटी नौकरी तो अब स्कूल बस चला रहा ये इंजीनियर, नहीं मानी हार
ऑटो
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
नई Kwid खरीदने का प्लान? पहले जानें EMI का पूरा हिसाब
ABP NEWS
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
कुछ लोगों की गलतियों के लिए हमें सज़ा क्यों मिलनी चाहिए?
ABP NEWS
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
सोरेन सरकार के झुकने के बाद देवेंद्र महतो की पहली प्रतिक्रिया।
ABP NEWS
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
क्या प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण में कोई गलती हुई थी?
ABP NEWS
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द की, उम्मीदवार नाराज़।
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Embed widget