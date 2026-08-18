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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 18 August 2026: 9वें चंद्रमा व शुक्ल योग से कुंभ राशि वालों को लगेगा बड़ा बिजनेस सौदा, ऑफिस से बन सकते हैं विदेश यात्रा के योग

Kumbh Rashifal 18 August 2026: 9वें चंद्रमा व शुक्ल योग से कुंभ राशि वालों को लगेगा बड़ा बिजनेस सौदा, ऑफिस से बन सकते हैं विदेश यात्रा के योग

Kumbh Rashifal 18 August 2026: 9वें चंद्रमा व शुक्ल योग से कुंभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा बिजनेस सौदा! जानें 18 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Aug 2026 09:03 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, अध्यात्म, सद्कर्म व लंबी दूरी की यात्रा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए अचानक धन लाभ और सतर्कता बरतने का है. बिजनेसमैन को अचानक से कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा हाथ लग सकता है, जिससे धन की आवक में जोरदार बढ़ोतरी होगी; हालांकि अपने आसपास के माहौल और साझेदारों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है. नए कारोबारियों (New Businessmen) को सलाह दी जाती है कि पहले अपना व्यावसायिक मुनाफा और हित देखें, उसके बाद ही दूसरों के लाभ के बारे में विचार करें. बिजनेसमैन की अंतरात्मा जोखिम (Risk) लेकर काम करने के लिए प्रेरित करेगी, तो वहीं बुद्धि आपको रोकेगी; वर्तमान ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक वित्तीय जोखिम लेने से बचना ही आपके हित में होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नए अवसर और उत्साहवर्धक माहौल लेकर आया है. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस की ओर से विदेश यात्रा (Foreign Travel) या दूरस्थ स्थान की आधिकारिक यात्रा करने का शानदार मौका मिलने की प्रबल संभावना है; इसलिए पहले से ही अपने सभी जरूरी दस्तावेज और कार्य व्यवस्था दुरुस्त रखें. वर्कस्पेस पर काम की शुरुआत में आप जैसा उत्साह दिखाते हैं, उसी सकारात्मक ऊर्जा और लगन को अंत तक बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा. दफ्तर में सहकर्मियों और दोस्तों की संगति का पूरा आनंद लेंगे; शाम के समय सबके साथ मूवी देखने या बाहर डिनर करने का प्लान बन सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा. मां तथा मां समान वरिष्ठ महिलाओं के सानिध्य में रहें और दिल से उनकी सेवा करें; उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और शाम का समय परिजनों व मित्रों के साथ खुशनुमा बीतेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शिक्षा में मार्गदर्शन और सफलता का है. स्टूडेंट्स की अपने अध्यापकों (टीचर्स) के साथ बॉन्डिंग और तालमेल शानदार रहेगा, जिससे जटिल विषयों को समझने में उनका पूरा सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

भाग्य भाव में चंद्रमा के संचरण से आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. धार्मिक गतिविधियों में मन लगाने से आंतरिक शांति मिलेगी. शाम के समय खान-पान में सात्विकता और संतुलन बनाए रखें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही भगवान शिवजी को जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे अड़चनें दूर होंगी और विदेश यात्रा के योग प्रबल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Aug 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
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