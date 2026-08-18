घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स

Crocodile Enters House Video Viral: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. यह वीडियो गोवा के खांडेपार इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक मगरमच्छ अचानक एक घर के अंदर घुस गया. X यूजर सिराज नूरानी ने यह वीडियो अपने अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि यह घटना गोवा की है. वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और यह लगातार शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो में हर किसी की नजर बस मगरमच्छ की हरकत पर हैं, यही वजह है कि इस वीडियो को लोग आखिरी तक देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो की खास बात थी कि उस मगरमच्छ के आगे काफी सारे कुत्ते थे, इसलिए लोगों को डर था कि ये मगरमच्छ कुत्तों पर हमला न कर दे.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बड़ा सा मगरमच्छ घर के अंदर आंगन में घुस गया है जहां पर एक आदमी चारपाई पर बैठा हुआ है, मगरमच्छ ने थोड़ी सी हरकत की और वो आदमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ा उतने में आदमी भाग के घर के अंदर घुस गया, पीछे से एक लड़की भी घर के अंदर घुस गई, अभी आंगन में केवल कुत्ते और मगरमच्छ थे, कुत्ते जोर-जोर से भौंक रहे थे और मगरमच्छ के इर्द-गिर्द घूम रहे थे, भौंकने की आवाज सुन-सुन कर मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ रहा था.

यही वजह है कि इसको देख लोगों की धड़कन और तेज हो रही थी और वो प्रार्थना कर रहे थे कि मगरमच्छ वहां पर किसी को भी नुकसान न पहुंचाए. हालांकि मगरमच्छ ने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई और बताया जा रहा है कि अंत में एक व्यक्ति ने पूरे मामले को संभाल लिया और बड़ी हिम्मत और सूझबूझ के साथ मगरमच्छ को घर से बाहर निकाल दिया. इस वीडियो को वहां मौजूद एक आदमी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब एक वायरल क्लिप बन गया है, ये वीडियो थी तो बस 28 सेकंड की क्लिप पर इस वीडियो में लोगों की परेशानी और हैरानी दोनों बहुत ज्यादा थी.

#Goa- A 🐊crocodile reportedly entered a residential house at Khandepar, Charan Desai safely rescued the crocodile from the house. pic.twitter.com/p75GqKMgxs — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 17, 2026

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लोगों ने धड़ाधड़ किए कमेंट्स

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच हलचल मच गई है. बहुत से यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि इतना बड़ा मगरमच्छ सीधे किसी के घर के अंदर तक कैसे पहुंच गया. वहीं कई लोग उस आदमी की तारीफ कर रहे हैं जिसमें बहादुरी दिखाई और मगरमच्छ को संभाल कर बाहर निकाल दिया. कुछ यूजर्स इस बात पर भी चिंता जता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं गोवा जैसे इलाकों में बढ़ती जा रही हैं, जहां इंसानी बस्तियां जंगल और नदी किनारे वाले इलाकों के करीब बसती जा रही हैं. यही वजह है कि जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में भटक आते हैं.

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