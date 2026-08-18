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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCrocodile Enters House Video Viral: घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स

Crocodile Enters House Video Viral: घर के अंदर अचानक पहुंचा आदमखोर हैवान, दहशत में यूजर्स

Crocodile Enters House Video Viral: गोवा के खांडेपार इलाके में एक मगरमच्छ घर के आंगन में घुस गया. कुत्तों के बीच घूमते मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 11:55 AM (IST)
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Crocodile Enters House Video Viral:  इन दिनों सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. यह वीडियो गोवा के खांडेपार इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक मगरमच्छ अचानक एक घर के अंदर घुस गया. X यूजर सिराज नूरानी ने यह वीडियो अपने अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि यह घटना गोवा की है. वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और यह लगातार शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो में हर किसी की नजर बस मगरमच्छ की हरकत पर हैं, यही वजह है कि इस वीडियो को लोग आखिरी तक देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो की खास बात थी कि उस मगरमच्छ के आगे काफी सारे कुत्ते थे, इसलिए लोगों को डर था कि ये मगरमच्छ कुत्तों पर हमला न कर दे.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बड़ा सा मगरमच्छ घर के अंदर आंगन में घुस गया है जहां पर एक आदमी चारपाई पर बैठा हुआ है, मगरमच्छ ने थोड़ी सी हरकत की और वो आदमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ा उतने में आदमी भाग के घर के अंदर घुस गया, पीछे से एक लड़की भी घर के अंदर घुस गई, अभी आंगन में केवल कुत्ते और मगरमच्छ थे, कुत्ते जोर-जोर से भौंक रहे थे और मगरमच्छ के इर्द-गिर्द घूम रहे थे, भौंकने की आवाज सुन-सुन कर मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ रहा था.

यही वजह है कि इसको देख लोगों की धड़कन और तेज हो रही थी और वो प्रार्थना कर रहे थे कि मगरमच्छ वहां पर किसी को भी नुकसान न पहुंचाए. हालांकि मगरमच्छ ने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई और बताया जा रहा है कि अंत में एक व्यक्ति ने पूरे मामले को संभाल लिया और बड़ी हिम्मत और सूझबूझ के साथ मगरमच्छ को घर से बाहर निकाल दिया. इस वीडियो को वहां मौजूद एक आदमी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब एक वायरल क्लिप बन गया है, ये वीडियो थी तो बस 28 सेकंड की क्लिप पर इस वीडियो में लोगों की परेशानी और हैरानी दोनों बहुत ज्यादा थी.

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लोगों ने धड़ाधड़ किए कमेंट्स

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच हलचल मच गई है. बहुत से यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि इतना बड़ा मगरमच्छ सीधे किसी के घर के अंदर तक कैसे पहुंच गया. वहीं कई लोग उस आदमी की तारीफ कर रहे हैं जिसमें बहादुरी दिखाई और मगरमच्छ को संभाल कर बाहर निकाल दिया. कुछ यूजर्स इस बात पर भी चिंता जता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं गोवा जैसे इलाकों में बढ़ती जा रही हैं, जहां इंसानी बस्तियां जंगल और नदी किनारे वाले इलाकों के करीब बसती जा रही हैं. यही वजह है कि जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में भटक आते हैं.

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 11:55 AM (IST)
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