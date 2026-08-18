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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश

कितने अमीर हैं LSG टीम के मालिक संजीव गोयनका? नेटवर्थ उड़ा देगी होश

Sanjeev Goenka Net Worth: लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका भारतीय बिजनेस जगत का जाना-पहचाना नाम हैं. हालांकि उनकी पहचान सिर्फ आईपीएल टीम के मालिक के तौर पर नहीं है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 18 Aug 2026 12:08 PM (IST)
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लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका भारतीय बिजनेस जगत का जाना-पहचाना नाम हैं. हालांकि उनकी पहचान सिर्फ आईपीएल टीम के मालिक के तौर पर नहीं है. वह देश के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल हैं और RPSG ग्रुप के चेयरमैन हैं. उनका कारोबार कई अलग-अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है. स्पोर्ट्स में उनकी खास दिलचस्पी है और इसी वजह से उन्होंने क्रिकेट के अलावा फुटबॉल समेत कई खेलों में निवेश किया है.

स्पोर्ट्स में भी बड़ा निवेश

संजीव गोयनका की स्पोर्ट्स में मौजूदगी काफी व्यापक है. भारत में आईपीएल टीम के अलावा फुटबॉल में भी उनकी हिस्सेदारी है. इतना ही नहीं, विदेशी क्रिकेट लीग में भी उन्होंने निवेश किया है. इस तरह उनका स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो सिर्फ भारतीय क्रिकेट तक सीमित नहीं है. आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी RPSG ग्रुप ने साल 2021 में करीब 7,090 करोड़ रुपये में हासिल की थी. उस समय यह आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी खरीद में से एक थी. इसके बाद से टीम की ब्रांड वैल्यू और आईपीएल में उसकी व्यावसायिक लोकप्रियता लगातार चर्चा में रही है. संजीव गोयनका को अक्सर आईपीएल के दौरान टीम के मुकाबलों, नीलामी और दूसरे अहम मौकों पर देखा जाता है. टीम से जुड़ी रणनीति और उसके व्यावसायिक विस्तार में भी उनकी सक्रिय भूमिका रहती है.

कितनी है संजीव गोयनका की नेटवर्थ?

उपलब्ध 2026 के अनुमानों के मुताबिक, संजीव गोयनका की कुल संपत्ति करीब 29,000 करोड़ रुपये यानी लगभग 3.5 अरब डॉलर बताई जाती है. उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके कारोबारी समूह और उससे जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश से आता है. हालांकि उनकी पूरी संपत्ति को केवल LSG की कीमत से जोड़ना सही नहीं होगा. उनकी कमाई और संपत्ति के पीछे कई तरह के कारोबार और निवेश हैं.

कई क्षेत्रों में फैला है कारोबार

संजीव गोयनका के नेतृत्व वाला RPSG ग्रुप कई सेक्टर्स में कारोबार करता है. इसमें पावर और एनर्जी, रिटेल, FMCG, मीडिया और एंटरटेनमेंट, आईटी और बीपीओ, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं. यानी एक तरफ जहां उनका कारोबारी साम्राज्य पारंपरिक उद्योगों में मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तेजी से बढ़ते स्पोर्ट्स बिजनेस में भी अपनी पकड़ बनाई है. क्रिकेट और फुटबॉल से लेकर अंतरराष्ट्रीय खेल निवेश तक, उनका पोर्टफोलियो लगातार विस्तार करता रहा है.

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परिवार से मिला कारोबारी बैकग्राउंड

संजीव गोयनका का संबंध देश के प्रमुख कारोबारी परिवारों में से एक से है. वह दिग्गज उद्योगपति आरपी गोयनका के बेटे हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पारिवारिक कारोबारी विरासत से की और बाद में 2011 में RPSG ग्रुप की स्थापना की. आज उनका कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी उनकी मजबूत मौजूदगी है. यही वजह है कि संजीव गोयनका की पहचान अब सिर्फ एक उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय और वैश्विक स्पोर्ट्स बिजनेस में सक्रिय निवेशक के तौर पर भी होती है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 18 Aug 2026 12:08 PM (IST)
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