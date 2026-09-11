गणेश चतुर्थी पर अचानक दिखे चूहा तो न करें नजरअंदाज, गणपति से जुड़ा है खास संकेत

स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर गणेश उत्सव के दौरान सपने में चूहे को चूहेदानी से निकलते हुए देखा है तो इसका मतलब आपको कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है.जिंदगी दोबार पटरी पर आ सकती है.