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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोगणेश चतुर्थी पर अचानक दिखे चूहा तो न करें नजरअंदाज, गणपति से जुड़ा है खास संकेत

गणेश चतुर्थी पर अचानक दिखे चूहा तो न करें नजरअंदाज, गणपति से जुड़ा है खास संकेत

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है.गणेश स्थापना या 10 दिन के उत्सव के दौरान घर में अचानक चूहा दिखे तो इसका क्या मतलब होता है आइए जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 11 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है.गणेश स्थापना या 10 दिन के उत्सव के दौरान घर में अचानक चूहा दिखे तो इसका क्या मतलब होता है आइए जानें

गणेश चतुर्थी 2026

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वैसे तो घर में चूहा आना किसी को पसंद नहीं आता लेकिन अगर गणेश उत्सव के दौरान घर में अचानक चूहा दिखाई दे तो इसे बप्पा का आशीर्वाद माना जाता है, ऐसी मान्यता है.
वैसे तो घर में चूहा आना किसी को पसंद नहीं आता लेकिन अगर गणेश उत्सव के दौरान घर में अचानक चूहा दिखाई दे तो इसे बप्पा का आशीर्वाद माना जाता है, ऐसी मान्यता है.
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पुराणों में मूषक को भगवान गणेश का वाहन माना गया है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर अचानक घर में या स्थापना वाली जगह चूहा दिखने को लोकमान्या में शुभ माना जाता है.
पुराणों में मूषक को भगवान गणेश का वाहन माना गया है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर अचानक घर में या स्थापना वाली जगह चूहा दिखने को लोकमान्या में शुभ माना जाता है.
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धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश उत्सव के दौरान चूहा दिखाई देना भगवान गणेश की कृपा और आगमन से जोड़कर देखा जाता है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश उत्सव के दौरान चूहा दिखाई देना भगवान गणेश की कृपा और आगमन से जोड़कर देखा जाता है.
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लोगों का मानना है कि गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव में चूहा अगर बप्पा की मूर्ति के आसपास मंडरा रहा है तो इसे परेशानियों और नकारात्मकता के दूर होने का प्रतीक माना जाता है.
लोगों का मानना है कि गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव में चूहा अगर बप्पा की मूर्ति के आसपास मंडरा रहा है तो इसे परेशानियों और नकारात्मकता के दूर होने का प्रतीक माना जाता है.
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स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर गणेश उत्सव के दौरान सपने में चूहे को चूहेदानी से निकलते हुए देखा है तो इसका मतलब आपको कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है.जिंदगी दोबार पटरी पर आ सकती है.
स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर गणेश उत्सव के दौरान सपने में चूहे को चूहेदानी से निकलते हुए देखा है तो इसका मतलब आपको कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है.जिंदगी दोबार पटरी पर आ सकती है.
Published at : 11 Sep 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Ganesh Utsav Ganesh Chaturthi 2026

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