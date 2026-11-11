धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 12 November 2026: कर्क व मकर के व्यापारियों को बंपर लाभ, तुला को अटका धन वापस; देखें कार्ड्स का इशारा

Tarot Card Rashifal 12 November 2026: कर्क व मकर के व्यापारियों को बंपर लाभ, तुला को अटका धन वापस; देखें कार्ड्स का इशारा

Tarot Card Rashifal 12 November 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कर्क व मकर को व्यापार लाभ, तुला को रुका धन वापस. धनु के लोन के योग. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Nov 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Card Rashifal 12 November 2026: नवंबर महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए व्यावसायिक सफलता, रुके हुए धन की प्राप्ति, बैंक लोन की मंजूरी और कार्यक्षेत्र में सूझबूझ से आगे बढ़ने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क और मकर राशि के व्यापारियों को बंपर मुनाफा होगा तथा तुला राशि वालों को रुका धन वापस मिलेगा, वहीं धनु राशि के जातकों को बैंक लोन मिलने के आसार हैं. दूसरी ओर, मिथुन राशि के लोगों को कर्मचारियों पर दबाव बनाने से बचने और वृश्चिक राशि वालों को साझेदारों के साथ तीखी प्रतिक्रिया टालने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Kal Ka Rashifal 12 November 2026: गुरुवार को सुकर्मा योग से 3 राशियों को बड़ा लाभ, मिथुन की फाइल पास और धनु को बड़ी डील!
Kal Ka Rashifal 12 November 2026: गुरुवार को सुकर्मा योग से 3 राशियों को बड़ा लाभ, मिथुन की फाइल पास और धनु को बड़ी डील!
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 11 November 2026: तीसरे चंद्रमा और सर्वामृत योग से बिजनेस विस्तार, ऑफिस में बेदाग छवि के योग
तीसरे चंद्रमा और सर्वामृत योग से बिजनेस विस्तार, ऑफिस में बेदाग छवि के योग
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 11 November 2026: चौथे चंद्रमा से माता की सेहत पर ध्यान, बिजनेस में सतर्कता व करियर सुधार के योग
चौथे चंद्रमा से माता की सेहत पर ध्यान, बिजनेस में सतर्कता व करियर सुधार के योग
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 11 November 2026: 5वें चंद्रमा से विद्वानों का मार्गदर्शन, न्यू बिजनेस व करियर में तरक्की के शुभ योग
5वें चंद्रमा से विद्वानों का मार्गदर्शन, न्यू बिजनेस व करियर में तरक्की के शुभ योग

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को अपनी अत्यधिक ऊर्जा का सही प्रयोग करना चाहिए. छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करने से परिस्थितियां खराब हो सकती हैं. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बातों को स्पष्ट रूप से समझाएं अन्यथा गलतफहमी की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा है. आपके मेहनत के फल तुरंत ही मिल जाएंगे. जोश में आकर धन खर्च करने से बचें.

वृषभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृष राशि के जातक आज भ्रमित हो सकते हैं. विचारों में स्पष्टता का अभाव रहेगा. पार्टनरशिप में बिजनस करने के लिए अच्छा समय है. विदेशों से संबंध मजबूत बनेंगे. अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. अधिक मेहनत की वजह से थकान हो सकती है. कमाई के लिहाज से दिन अनुकूल है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम निकलवाने की कोशिश करेंगे. लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं और वह उल्टा आप से नाराज हो सकते हैं. प्लानिंग के अनुसार, काम ना हो पाने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा है. निवेश संबंधी योजनाओं के कागजात को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही निवेश करें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपकी योजना के अनुरूप कार्य संपन्न हो जाएगा. अपने साथ-साथ दूसरों में भी उमंग उत्साह का संचार करने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से समय से पहले काम निपट जाएंगे. लोगों पर अपना प्रभाव जमाने में कामयाब रहेंगे. आर्थिक लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा. व्यापारियों की अच्छी कमाई होगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों को काबू करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. काम को अच्छी तरह से सोच समझकर ही काम की शुरुआत करें. जल्दबाजी में गलतियां होने की आशंका बन रही है. आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा है. खर्च भी आपका नियंत्रण में रहेगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के कामकाज में रुकावट बनी रहेंगी. अचानक ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी, जिसकी वजह से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. मन को शांत रखकर परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी. कमाई के लिहाज से दिन सामान्य है. पुराना निवेश धन लाभ कराने में सहायक बनेगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक पूरे समय अपने कामकाज की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. आपकी मेहनत कामयाब रहेगी लेकिन आपको अपने निवेश संबंधी बातों को गोपनीय रखना चाहिए. धन संपत्ति के मामले में दिन अच्छा है. रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के अपने सहयोगियों या साझेदारों के साथ रिश्ते खराब होने की आशंका बन रही है. बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने वाले स्वभाव की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय बहुत अनुकूल नहीं है. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा. लंबी यात्रा पर धन खर्च हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक उग्र स्वभाव की वजह से अपने दुश्मनों को नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे. कामकाज के प्रति भी उमंग उत्साह रहेगा. बैंक से लोन लेने का प्लान बनाए हुए जातकों को लोन मिलने की संभावना बनती है. खर्चों की अधिकता रहेगी. कोर्ट कचहरी पर धन खर्च हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक अपनी योजना के अनुरूप कार्य को संपन्न करने में कामयाब रहेंगे. व्यापारियों को अच्छे लाभ होने की संभावना बन रही है. कार्यक्षेत्र का माहौल अच्छा रहेगा. प्रॉपर्टी में निवेश करते समय डीलर से सभी शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें. आपको भ्रमित किया जा सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी. तकनीकी काम करने वाले जातकों को सफलता मिलने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है. छोटी-छोटी बातों पर तुनक मिजाजी से आपको बचना चाहिए, इससे ऑफिस का माहौल प्रतिकूल सकता है. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा. खर्चे अधिक रहेंगे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक मुश्किल कामों में भी अपना भाग्य आजमाएंगे. ऑफिस में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे. सफलता मिलने की संभावना बन रही है, जो मान सम्मान को भी बढ़ाने वाली होगी. कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 11 Nov 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading 12 November 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 12 November 2026: गुरुवार को सुकर्मा योग से 3 राशियों को बड़ा लाभ, मिथुन की फाइल पास और धनु को बड़ी डील!
Kal Ka Rashifal 12 November 2026: गुरुवार को सुकर्मा योग से 3 राशियों को बड़ा लाभ, मिथुन की फाइल पास और धनु को बड़ी डील!
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 11 November 2026: तीसरे चंद्रमा और सर्वामृत योग से बिजनेस विस्तार, ऑफिस में बेदाग छवि के योग
तीसरे चंद्रमा और सर्वामृत योग से बिजनेस विस्तार, ऑफिस में बेदाग छवि के योग
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 11 November 2026: चौथे चंद्रमा से माता की सेहत पर ध्यान, बिजनेस में सतर्कता व करियर सुधार के योग
चौथे चंद्रमा से माता की सेहत पर ध्यान, बिजनेस में सतर्कता व करियर सुधार के योग
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 11 November 2026: 5वें चंद्रमा से विद्वानों का मार्गदर्शन, न्यू बिजनेस व करियर में तरक्की के शुभ योग
5वें चंद्रमा से विद्वानों का मार्गदर्शन, न्यू बिजनेस व करियर में तरक्की के शुभ योग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
इंडिया
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में जाने पर दिया पहला बयान, कप्तानी पर सब कर दिया साफ
हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में जाने पर दिया पहला बयान, कप्तानी पर सब कर दिया साफ
बॉलीवुड
2026 में इन 5 मराठी फिल्मों ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
2026 में इन 5 मराठी फिल्मों ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget