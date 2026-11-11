Saptahik Rashifal: 15 से 21 नवंबर का सप्ताह कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए काम तथा कमाई की बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर ला सकता है. मेष राशि वालों को साझेदारी की शर्तें स्पष्ट करनी होंगी, जबकि कन्या के लिए भुगतान और मकर के लिए पेशेवर संपर्क अहम रहेंगे. बुध और शुक्र के मार्गी होने के बाद अब सूर्य राशि बदलेगा. इन बदलावों के बीच सभी 12 राशियों के करियर, धन, पढ़ाई और प्रेम जीवन की प्राथमिकताएं अलग रहेंगी.

पंचांग के अनुसार बुध 13 नवंबर और शुक्र 14 नवंबर को मार्गी होंगे. 16 नवंबर की शाम 7:48 बजे सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा. उसी दिन सिंह राशि में मंगल और गुरु की निकट युति होगी. वहां केतु भी मौजूद रहेगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति पहल करने का उत्साह बढ़ा सकती है, लेकिन जल्दबाजी और अपनी बात पर अड़ने की प्रवृत्ति भी संभालनी होगी.

चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में मकर राशि में रहेगा. 17 नवंबर की दोपहर 3:30 बजे कुंभ और 20 नवंबर की रात 12:49 बजे मीन राशि में प्रवेश करेगा. इसीलिए सप्ताह की शुरुआत, मध्य और अंत के संकेत अलग रखे गए हैं. नीचे का साप्ताहिक राशिफल अपनी चंद्र राशि के अनुसार पढ़ें.

नौकरी या कारोबार में जिस बातचीत का जवाब नहीं मिल रहा था, उस पर फिर चर्चा हो सकती है. सातवें भाव में मार्गी बुध सहयोगी और क्लाइंट के साथ काम की शर्तें स्पष्ट करने का संकेत देता है. 15-17 नवंबर की दोपहर तक अपना काम समय पर प्रस्तुत करें. उसके बाद संपर्कों से उपयोगी जानकारी मिल सकती है. पांचवें भाव में मंगल-गुरु पढ़ाई और रचनात्मक काम का उत्साह बढ़ाएंगे, लेकिन केतु के कारण ध्यान भटक सकता है.

प्रेम संबंध में अधूरी बात सामने आ सकती है. सामने वाले का जवाब सुने बिना फैसला न सुनाएं. 16 नवंबर की शाम के बाद साझा पैसे और दस्तावेज अधिक ध्यान मांगेंगे. सप्ताहांत में बाहर जाने या निजी जरूरत पर खर्च बढ़ सकता है. अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते समय अपनी क्षमता देखें.

वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह के मध्य में काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है. छठे भाव का मार्गी बुध आवेदन, रिपोर्ट और ऑफिस की रुकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का संकेत देता है. शुरुआत में शिक्षक या अनुभवी सहकर्मी की सलाह उपयोगी रहेगी. 17 नवंबर की दोपहर से 19 नवंबर तक पेशेवर प्रदर्शन प्रमुख रहेगा. व्यापार में बिक्री के साथ भुगतान और सामान की उपलब्धता भी देखें.

चौथे भाव में मंगल, गुरु और केतु घर की व्यवस्था को लेकर बेचैनी बढ़ा सकते हैं. रहने की जगह या खरीदारी का निर्णय केवल नाराजगी में न लें. सूर्य के सातवें भाव में पहुंचने के बाद रिश्ते में अधिकार का सवाल उठ सकता है. विद्यार्थी पारिवारिक व्यस्तता से अलग तैयारी का समय निकालें. सप्ताहांत में सहयोग मिल सकता है.

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल

अपना संशोधित काम दोबारा सामने रखने का अवसर मिल सकता है. राशि स्वामी बुध पांचवें भाव में मार्गी होगा. लेखन, डिजाइन, शिक्षण और इंटरव्यू में विचार स्पष्ट रखने पर फायदा हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में साझा पैसे या अधूरी जानकारी के कारण रुकावट संभव है. 17 नवंबर की दोपहर के बाद पढ़ाई और मार्गदर्शन पर ध्यान दें.

तीसरे भाव में मंगल पहल बढ़ाएगा, लेकिन संदेश या सार्वजनिक टिप्पणी में तीखापन परेशानी दे सकता है. प्रेम जीवन में बातचीत आगे बढ़ सकती है; पुराने विवाद का पूरा फैसला एक ही मुलाकात में करना जरूरी नहीं. 20-21 नवंबर काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी. घरेलू खरीदारी में उपयोगिता देखें और व्यस्तता के बीच आराम लें.

कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल

वेतन, फीस या किसी भुगतान की चर्चा हो सकती है. दूसरे भाव में दशमेश मंगल और गुरु की मौजूदगी पेशेवर मेहनत तथा कमाई को जोड़ती है. अपने काम का ब्योरा तैयार रखें. केतु और मंगल की स्थिति बोलचाल में अधीरता भी बढ़ा सकती है, इसलिए उचित मांग रखते समय लहजा न बिगाड़ें.

शुरुआत में पार्टनर या सहयोगी से जरूरी बातचीत होगी. 17 नवंबर की दोपहर से 19 नवंबर तक साझा खर्च और कागजी काम समय ले सकते हैं. 16 नवंबर की शाम सूर्य पांचवें भाव में आएगा; पढ़ाई और रचनात्मक काम में पहचान पाने की इच्छा बढ़ेगी. प्यार में तुलना से बचें. सप्ताहांत में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है.

सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल

नई जिम्मेदारी संभालने का उत्साह रहेगा. आपकी राशि में मंगल और गुरु सक्रियता बढ़ाते हैं, लेकिन केतु की मौजूदगी से कभी बहुत तेजी और कभी अचानक अरुचि महसूस हो सकती है. तीसरे भाव में मार्गी बुध आवेदन, संपर्क और रुकी बातचीत आगे बढ़ाने का संकेत देता है. अपनी तैयारी के अनुसार ही समयसीमा दें.

15-17 नवंबर की दोपहर तक लंबित काम पूरा करने पर जोर रहेगा. उसके बाद साझेदारी और रिश्तों को समय देना होगा. राशि स्वामी सूर्य 16 नवंबर की शाम चौथे भाव में पहुंचेगा, जिससे घर की जरूरत प्रमुख होगी. सप्ताहांत में साझा पैसे का हिसाब स्पष्ट रखें. काम की नाराजगी परिवार की बातचीत में न निकालें.

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

रुके भुगतान और आर्थिक हिसाब पर चर्चा आगे बढ़ सकती है. दूसरे भाव में राशि स्वामी बुध के मार्गी होने से रकम तथा समयसीमा स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा. शुरुआत पढ़ाई, प्रस्तुति और रचनात्मक काम के लिए उपयोगी रह सकती है. 17 नवंबर की दोपहर के बाद रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

आपकी राशि में मार्गी शुक्र निजी पसंद और प्रेम संबंधों को प्रमुख बनाएगा. छोटी कमियों को बार-बार उठाने से सामने वाला असहज हो सकता है. बारहवें भाव में मंगल-गुरु खर्च और पर्दे के पीछे की मेहनत बढ़ा सकते हैं. सप्ताहांत में पार्टनर या सहयोगी से महत्वपूर्ण बातचीत संभव है. खरीदारी में बजट और जरूरत दोनों देखें.

अपने अगले कदम को लेकर कुछ स्पष्टता मिल सकती है. आपकी राशि में मार्गी बुध इंटरव्यू, प्रस्ताव और व्यक्तिगत बातचीत आगे बढ़ाने का संकेत देता है. ग्यारहवें भाव में मंगल-गुरु संपर्क तथा कमाई की योजना को सक्रिय करेंगे. हालांकि समूह में श्रेय या हिस्सेदारी पर मतभेद हो सकता है. केवल परिचय के भरोसे शर्तें अधूरी न छोड़ें.

शुरुआत में घर की जरूरत समय मांगेगी. 17 नवंबर की दोपहर से 19 नवंबर तक पढ़ाई और प्रेम जीवन पर ध्यान दे सकते हैं. राशि स्वामी शुक्र बारहवें भाव में है; सुविधा, यात्रा या रिश्ते पर खर्च बढ़ सकता है. सप्ताहांत में अधूरे काम निपटाएं. परिवार में पैसों की चर्चा शांत ढंग से करें.

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल

करियर में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिल सकता है. राशि स्वामी मंगल दशम भाव में गुरु के साथ है. कठिन काम संभालने या किसी प्रोजेक्ट की अगुवाई का उत्साह बढ़ेगा. वहीं केतु मौजूदा भूमिका से असंतोष भी दे सकता है. नई जिम्मेदारी मिले तो उसे निभाने के लिए जरूरी अधिकार और संसाधन मांगें.

16 नवंबर की शाम दशमेश सूर्य आपकी राशि में आएगा. इसके बाद वरिष्ठों के सामने अपना काम रखने की कोशिश कर सकते हैं. शुरुआत में संपर्क, मध्य में घर और 20-21 नवंबर को पढ़ाई तथा निजी संबंध प्रमुख रहेंगे. ग्यारहवें भाव का शुक्र सहयोग बढ़ा सकता है. अपेक्षित भुगतान मिलने से पहले बड़ा खर्च न करें.

धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल

पुराने सहयोग या कमाई की बातचीत फिर आगे बढ़ सकती है. ग्यारहवें भाव में मार्गी बुध संपर्कों से मदद का संकेत देता है. दशम भाव का मार्गी शुक्र काम की प्रस्तुति और पेशेवर व्यवहार को महत्वपूर्ण बनाएगा. शुरुआत में परिवार के खर्च सामने आएंगे. 17 नवंबर की दोपहर के बाद आवेदन और जरूरी संदेश पर ध्यान दें.

नौवें भाव में राशि स्वामी गुरु के साथ मंगल सीखने और नई दिशा खोजने का उत्साह बढ़ाएगा. शिक्षक या वरिष्ठ से असहमति हो तो उपयोगी सलाह अनसुनी न करें. सूर्य बारहवें भाव में आने के बाद निजी तैयारी और खर्च समय मांग सकते हैं. सप्ताहांत घर और रिश्तों के लिए रखें.

मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा. दशम भाव में मार्गी बुध काम की समीक्षा, संशोधित रिपोर्ट और भूमिका की बातचीत आगे बढ़ाने का संकेत देता है. नौवें भाव का शुक्र प्रशिक्षण या अनुभवी व्यक्ति की सलाह से मदद दिला सकता है. 17 नवंबर की दोपहर के बाद कमाई और परिवार के निर्णय प्रमुख होंगे.

आठवें भाव में मंगल, गुरु और केतु के कारण साझा संसाधनों पर निर्भर काम में उतार-चढ़ाव संभव है. अधूरी जानकारी पर सहमति न दें. 16 नवंबर की शाम सूर्य ग्यारहवें भाव में पहुंचेगा; पेशेवर संपर्क उपयोगी हो सकते हैं. सप्ताहांत में बातचीत और छोटे सफर संभव हैं. रिश्ते में अपनी व्यस्तता साफ बताएं.

कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

काम आगे बढ़ाने में सहयोग जरूरी रहेगा. सातवें भाव में मंगल और गुरु साझेदारी की सक्रियता बढ़ाते हैं, लेकिन केतु के कारण सामने वाले की अपेक्षा समझने में असमंजस हो सकता है. जिम्मेदारी और भुगतान पहले तय करें. नौवें भाव का मार्गी बुध पढ़ाई, आवेदन और मार्गदर्शन की बातचीत आगे बढ़ाने का संकेत देता है.

शुरुआत खर्च तथा निजी तैयारी में बीत सकती है. 17 नवंबर की दोपहर से 19 नवंबर तक चंद्रमा आपकी राशि में होगा; अपनी बात रखने का मन बनेगा. 16 नवंबर की शाम सूर्य दशम भाव में आने से पेशेवर अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. प्यार में फैसला अकेले न लें. सप्ताहांत परिवार और बजट को समय दें.

किसी कठिन काम से निपटने की जिम्मेदारी मिल सकती है. छठे भाव में राशि स्वामी गुरु और मंगल प्रतियोगिता तथा मेहनत को प्रमुख बनाते हैं. टीम में मतभेद हो तो उसे निजी लड़ाई न बनाएं. आठवें भाव का मार्गी बुध पुराने हिसाब या साझा भुगतान की उलझन सुलझाने का अवसर देता है.

शुरुआत में संपर्कों से मदद मिल सकती है. 17 नवंबर की दोपहर से 19 नवंबर तक खर्च और तैयारी में समय जाएगा. सातवें भाव का मार्गी शुक्र पार्टनर के साथ अधूरी बात स्पष्ट करने में सहायक संकेत देता है. सूर्य नौवें भाव में आने के बाद पढ़ाई और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होंगे. 20-21 नवंबर अपनी प्राथमिकताएं तय करें और थकान के अनुसार कार्यक्रम रखें.

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