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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरShukr Margi 2026: कन्या राशि में मार्गी होंगे शुक्र, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन-वैभव

Shukr Margi 2026: कन्या राशि में मार्गी होंगे शुक्र, इन 4 राशियों पर बरसेगा धन-वैभव

Shukr Margi 2026: 14 नवंबर को कन्या राशि में शुक्र मार्गी होंगे. जानें कुंडली के कौन से 4 ग्रह रिश्तों में दरार डालते हैं और किन 4 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 11 Nov 2026 06:05 PM (IST)
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Shukr Margi 2026: आधुनिक जीवनशैली में रिश्तों का जुड़ना और बिखरना आम बात हो गई है, लेकिन कई बार भरपूर कोशिशों के बावजूद प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन टिक नहीं पाता. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्यार और दांपत्य सुख के लिए आमतौर पर केवल शुक्र ग्रह को ही देखा जाता है. मगर, सच्चाई यह है कि कुंडली में मौजूद चार अन्य ग्रह भी रिश्तों की डोर को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

आगामी 14 नवंबर 2026 को सुख-वैभव के कारण शुक्र ग्रह कन्या राशि में मार्गी (सीधी चाल) होने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, शुक्र की यह सीधी चाल जहां 4 राशियों के लिए खुशियों की सौगात लाएगी, वहीं कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति आपके रिश्तों की दिशा तय करेगी.

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रिश्तों में दरार डालने वाले 4 प्रमुख ग्रह:

मंगल (क्रोध और टकराव): मंगल को ऊर्जा और आक्रामकता का कारण माना जाता है. अगर कुंडली में मंगल पीड़ित हो या 'मंगल दोष' बन रहा हो, तो व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा और कड़वी वाणी साथी के साथ विवाद बढ़ाती है, जो अलगाव का कारण बनती है.

शनि (दूरी और ठंडापन): शनि अनुशासन और वैराग्य के ग्रह हैं. रिश्तों के भाव पर शनि की अशुभ दृष्टि पड़ने से पार्टनर के बीच संवाद कम होने लगता है. भावनात्मक जुड़ाव की जगह उदासीनता ले लेती है और रिश्ता बोझ बनने लगता है.

राहु (भ्रम और संदेह): छाया ग्रह राहु का काम है भ्रम पैदा करना. इसके नकारात्मक प्रभाव से रिश्तों में बेवजह का शक, गलतफहमियां और विश्वास की कमी आती है, जिससे अचानक संबंध टूटने की नौबत आ जाती है.

केतु (विरक्ति और मोहभंग): केतु आध्यात्मिक और अलगाववादी ग्रह है. अगर शुक्र के साथ केतु की युति हो या सातवें भाव पर इसका प्रभाव हो, तो व्यक्ति के मन में अपने साथी के प्रति अचानक मोहभंग या विरक्ति पैदा हो जाती है.

14 नवंबर से इन 4 राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव:

मेष राशि (Aries): आपके लिए शुक्र की सीधी चाल आर्थिक मजबूती लाएगी. आय के नए स्रोत खुलेंगे और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी. निजी जीवन में चल रही गलतफहमियां समाप्त होंगी और पार्टनर के साथ तालमेल सुधरेगा.

कन्या राशि (Virgo): शुक्र आपकी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं. इससे अटका हुआ धन वापस मिलने और करियर में प्रमोशन के प्रबल योग हैं. हालांकि, कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, इसलिए लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी.

तुला राशि (Libra): आपकी राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं. इनकी सीधी चाल से आत्मविश्वास और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. 22-23 नवंबर के आसपास जब शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो व्यापार में बड़ा लाभ होगा और अक्टूबर से चला आ रहा मानसिक तनाव खत्म होगा.

कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता आएगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ संवाद पहले से कहीं अधिक मधुर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 11 Nov 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Shukr Margi 2026 Venus Virgo 2026
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