Mars Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक मंगल देव 12 नवंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे.

मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं. ऐसे में जब मंगल सिंह राशि में आते हैं, तो लोगों में महत्वाकांक्षा और जोश तेजी से बढ़ता है. लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सिंह राशि में पहले से मौजूद गुरु और केतु के साथ मंगल की युति कई जातकों के लिए उतार-चढ़ाव और मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा कर सकती है.

किन राशियों के लिए है सतर्क रहने का समय?

मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है:

कन्या राशि: मंगल का गोचर आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय भाव) में हो रहा है. इसके प्रभाव से अप्रत्याशित खर्च बढ़ सकते हैं. बजट बिगड़ने की आशंका रहेगी, इसलिए जल्दबाजी में निवेश या किसी को उधार देने से बचें. सेहत, खासकर पेट और रक्त से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें.

मकर राशि: मकर राशि के लिए मंगल आठवें भाव में भ्रमण करेंगे, जिसे अनिश्चितता और आकस्मिक घटनाओं का भाव माना जाता है. कार्यक्षेत्र में अत्यधिक दबाव महसूस हो सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और परिवार में विवादों से दूर रहकर अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें.

कुंभ राशि: मंगल आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर करेंगे, जो साझेदारी और दांपत्य जीवन का कारक है. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश की स्थिति बन सकती है. बातचीत के दौरान आक्रामकता से बचें.

सिंह राशि: यद्यपि मंगल आपके लग्न में आकर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही स्वभाव में अत्यधिक गुस्सा, जिद और अहंकार भी ला सकते हैं. कोई भी बड़ा पेशेवर फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय अनुभवी लोगों की राय लेकर ही करें.

अशुभ प्रभाव से बचाव के आसान ज्योतिषीय उपाय

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगल के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए ये उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं:

हनुमान जी की उपासना: प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें.

सूर्य को अर्घ्य: तांबे के लोटे में जल भरकर प्रतिदिन उगते सूर्य को अर्घ्य दें.

तांबे के लोटे में जल भरकर प्रतिदिन उगते सूर्य को अर्घ्य दें. दान पुण्य: मंगलवार के दिन जरूरतमंदों को लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र या गुड़ का दान करें.

मंगलवार के दिन जरूरतमंदों को लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र या गुड़ का दान करें. मंत्र जाप: प्रतिदिन 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' या 'ॐ भौं भौमाय नमः' का 108 बार जाप करें.

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