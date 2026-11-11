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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: 12 नवंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे मंगल, कन्या, मकर समेत ये 3 राशियां रहें बेहद सतर्क

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे मंगल, कन्या, मकर समेत ये 3 राशियां रहें बेहद सतर्क

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं. जानिए किन राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क और क्या हैं ज्योतिषीय उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 11 Nov 2026 04:12 PM (IST)
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Mars Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक मंगल देव 12 नवंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. मंगल अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे.

मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं. ऐसे में जब मंगल सिंह राशि में आते हैं, तो लोगों में महत्वाकांक्षा और जोश तेजी से बढ़ता है. लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सिंह राशि में पहले से मौजूद गुरु और केतु के साथ मंगल की युति कई जातकों के लिए उतार-चढ़ाव और मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा कर सकती है.

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किन राशियों के लिए है सतर्क रहने का समय?

मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है:

कन्या राशि: मंगल का गोचर आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय भाव) में हो रहा है. इसके प्रभाव से अप्रत्याशित खर्च बढ़ सकते हैं. बजट बिगड़ने की आशंका रहेगी, इसलिए जल्दबाजी में निवेश या किसी को उधार देने से बचें. सेहत, खासकर पेट और रक्त से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें.

मकर राशि: मकर राशि के लिए मंगल आठवें भाव में भ्रमण करेंगे, जिसे अनिश्चितता और आकस्मिक घटनाओं का भाव माना जाता है. कार्यक्षेत्र में अत्यधिक दबाव महसूस हो सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और परिवार में विवादों से दूर रहकर अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें.

कुंभ राशि: मंगल आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर करेंगे, जो साझेदारी और दांपत्य जीवन का कारक है. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश की स्थिति बन सकती है. बातचीत के दौरान आक्रामकता से बचें.

सिंह राशि: यद्यपि मंगल आपके लग्न में आकर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही स्वभाव में अत्यधिक गुस्सा, जिद और अहंकार भी ला सकते हैं. कोई भी बड़ा पेशेवर फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय अनुभवी लोगों की राय लेकर ही करें.

अशुभ प्रभाव से बचाव के आसान ज्योतिषीय उपाय

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगल के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए ये उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं:

  • हनुमान जी की उपासना: प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें.
  • सूर्य को अर्घ्य: तांबे के लोटे में जल भरकर प्रतिदिन उगते सूर्य को अर्घ्य दें.
  • दान पुण्य: मंगलवार के दिन जरूरतमंदों को लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र या गुड़ का दान करें.
  • मंत्र जाप: प्रतिदिन 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' या 'ॐ भौं भौमाय नमः' का 108 बार जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 11 Nov 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Leo Transit Horoscope 2026 Mangal Gochar 2026 Mars Transit 2026
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