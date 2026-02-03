हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSankashti Chaturthi 2026: फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी 4 या 5 फरवरी कब ? सही तारीख, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय देखें

Sankashti Chaturthi 2026: फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी 2026 को है. इस माह में गणपति जी की पूजा संतान सुख, आर्थिक लाभ मिलता है और ग्रहों की अशुभता से बचाता है. गणपति पूजा का मुहूर्त देखें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 03 Feb 2026 07:32 AM (IST)
संकष्टी चतुर्थी 2026

फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 फरवरी 2026 को सुबह 12.09 को शुरू होगी और अगले दिन 6 फरवरी 2026 को सुबह 12.22 तक रहेगी.
फाल्गुन में द्विजप्रीय संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह 7.07 से सुबह 8.29 तक मुहूर्त है. वहीं शाम को 4.41 से रात 9.19 तक पूजा का मुहूर्त बन रहा है
Published at : 03 Feb 2026 07:32 AM (IST)
Ganesh Ji Sankashti Chaturthi 2026 Falgun Month 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
