एक्सप्लोरर
इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट के बाद Baba Vanga की भविष्यवाणियां फिर वायरल 2026 में बढ़ा खतरा!
Baba Vanga Predictions 2026: बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी समय-समय पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है. इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट का बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से क्या संबंध?
बाबा वंगा की भविष्यवाणियां
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 26 Nov 2025 10:57 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट के बाद Baba Vanga की भविष्यवाणियां फिर वायरल 2026 में बढ़ा खतरा!
ऐस्ट्रो
6 Photos
वृश्चिक राशि में शुक्र-मंगल-सूर्य की युति, इन राशियों को मिलेगा त्रिग्रही योग का लाभ
ऐस्ट्रो
5 Photos
Relationship Numerology: क्यों इस मूलांक की महिलाएं बनती हैं शादीशुदा जीवन की लीडर?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें', संविधान दिवस पर PM मोदी का लेटर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर 5 लोगों की मौत
इंडिया
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
वनडे में रोहित और विराट का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? पढ़ लीजिए
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion