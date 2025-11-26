इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट के बाद Baba Vanga की भविष्यवाणियां फिर वायरल 2026 में बढ़ा खतरा!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोइथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट के बाद Baba Vanga की भविष्यवाणियां फिर वायरल 2026 में बढ़ा खतरा!

Baba Vanga Predictions 2026: बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी समय-समय पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है. इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट का बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से क्या संबंध?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 26 Nov 2025 10:57 AM (IST)
बाबा वंगा की भविष्यवाणियां

1/6
बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी नेत्रहीन महिला बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां जितनी रोचक उतनी ही खतरनाक भी है. साल 2025 खत्म होने को है, नया साल आने में अब कुछ ही दिन बाकी है. ऐसे में बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार फिर से लोगों को डरा रही है.
2/6
साल 2026 के लिए उन्होंने प्राकृतिक आपदा, वैश्विक युद्ध, सोने (Gold) की कीमतों में गिरावट, शेयर मार्केट क्रेश और केश की कमी जैसी कई भविष्यवाणियां की थी. दरअसल 24 अक्टूबर 2025, रविवार के दिन इथियोपिया में करीब 12000 साल में पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से 100 से 120 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चली और राख का गुबार भारत समेत कई देशों तक पहुंच गया है.
3/6
इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने के कारण सोशल मीडिया पर लोग इसे बाबा वेंगा की प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं. बाबा वेंगा ने साल 2025 को विनाश का साल करार दिया था. इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया था कि, वर्ष 2026 प्राकृतिक तबाही ला सकता है.
4/6
उनकी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणियों में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, अत्यधिक बारिश, बाढ़ और सूखा पड़ना शामिल है. इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट होने के साथ बीते दिन सोमवार को म्यांमार में भी भूंकप के झटके महसूस किए गए. इसी साल मार्च के महीने में म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूंकप ने 3500 से ज्यादा लोगों को जान ले ली.
5/6
वर्ष 2026 के लिए बाबा वेंगा ने प्राकृतिक आपदा के साथ भयानक युद्ध, दुनिया पर शक्तिशाली नेताओं का प्रभुत्व, एआई का नियंत्रण से बाहर होना, केश मंदी और शेयर मार्केट में गिराव की भविष्यवाणियां की हैं.
6/6
इथियोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की घटना को लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से जोड़कर देख रहे हैं. बाबा वेंगा को मानने वाले उनके अनुयायियों की संख्या काफी है. जो समय-समय पर उनकी भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेते हैं.
Published at : 26 Nov 2025 10:57 AM (IST)
Ethiopia Baba Vanga Baba Vanga Predictions Prediction 2025 Prediction 2026

Embed widget