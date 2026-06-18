सपने में बिस्तर पर कॉकरोच दिखाई देना स्वप्न शास्त्र में रिश्तों से जुड़ी चिंताओं का संकेत माना जाता है. यह सपना बताता है कि आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं. बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है.