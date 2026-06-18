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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोDream Interpretation: सपने में कॉकरोच दिखे तो हो जाएं सतर्क, खतरनाक होते हैं संकेत

Dream Interpretation: सपने में कॉकरोच दिखे तो हो जाएं सतर्क, खतरनाक होते हैं संकेत

Sapne me Cockroach: कॉकरोच जनता पार्टी खुर्खियों में बनी है. कॉकरोच ऐसा जीव है जिसे देखकर व्यक्ति सतर्क हो जाता है, लेकिन अगर ये सपने में दिखे तो इसके क्या संकेत होते हैं जान लें.

Reported By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 18 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Sapne me Cockroach: कॉकरोच जनता पार्टी खुर्खियों में बनी है. कॉकरोच ऐसा जीव है जिसे देखकर व्यक्ति सतर्क हो जाता है, लेकिन अगर ये सपने में दिखे तो इसके क्या संकेत होते हैं जान लें.

कॉकरोच

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सपने में खाने-पीने की चीजों में कॉकरोच दिखाई देना इस बात का संकेत माना जाता है कि कोई बड़ी बीमारी आपके या परिवार को सता सकती है. सावधान हो जाएं और स्वास्थ को लेकर लापरवाही न करें.
सपने में खाने-पीने की चीजों में कॉकरोच दिखाई देना इस बात का संकेत माना जाता है कि कोई बड़ी बीमारी आपके या परिवार को सता सकती है. सावधान हो जाएं और स्वास्थ को लेकर लापरवाही न करें.
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सपने में बिस्तर पर कॉकरोच दिखाई देना स्वप्न शास्त्र में रिश्तों से जुड़ी चिंताओं का संकेत माना जाता है. यह सपना बताता है कि आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं. बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है.
सपने में बिस्तर पर कॉकरोच दिखाई देना स्वप्न शास्त्र में रिश्तों से जुड़ी चिंताओं का संकेत माना जाता है. यह सपना बताता है कि आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं. बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है.
Published at : 18 Jun 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Cockroach Dream Interpretation Cockroach Janta Party

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