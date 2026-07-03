Aaj ka Kumbh Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बना हुआ है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को आज अपने हर एक कदम को बेहद सोच-समझकर आगे बढ़ाना होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 12वें भाव (व्यय, विदेश व नुकसान के भाव) में संचार करेंगे, जिसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी आवश्यक कार्य को व्यवस्थित करने या संकटों से बचने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए सहायक साबित होगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए निवेश, बड़े सौदे या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों को पूरी तरह टाल दें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बाजार की विपरीत परिस्थितियों के कारण काफी सतर्क रहने का है. चंद्रमा के बारहवें भाव में गोचर करने से आज आपको विदेशी संपर्कों से किसी बड़ी हानि (नुकसान) का सामना करना पड़ सकता है. फॉरेन मार्केट (विदेशी बाजार) में चल रही भारी अस्थिरता आपके चलते हुए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स (निर्यात के सौदों) को अधर में लटका सकती है. बाजार की स्थिरता आज आपके पक्ष में नहीं रहेगी, जिसके चलते विशेष रूप से छोटे ट्रेडर्स को आज अपनी पुरानी पोजीशन से हाथ धोना पड़ सकता है. आज बाजार में ग्राहकों (कस्टमर) का भरोसा थोड़ा कम होने से आपकी कुल सेल (बिक्री) में अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे काम-धंधा प्रभावित होगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बजट को अनुशासित रखने का संकेत दे रहा है. वैश्विक बाजार के दबाव में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आने वाला भारी उछाल आज आपके बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन (परिवहन) के खर्चों को काफी ज्यादा बढ़ा देगा. आज के दिन सामने आने वाले कई तरह के अनियोजित और अप्रत्याशित खर्चों के कारण आपका मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है. कैश-फ्लो (नकदी के प्रवाह) की भारी कमी आज आपके व्यापार के दैनिक कार्यों को भी बुरी तरह प्रभावित या बाधित कर सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कप्लेस पर स्थितियां काफी तनावपूर्ण और नाजुक रह सकती हैं. दफ्तर में आज अपने को-वॉकर्स (सहकर्मियों) के साथ संवाद की भारी कमी (कम्युनिकेशन गैप) के चलते आपके किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा.

ऑफिस की नीतियों को लेकर सीनियर अधिकारियों के साथ आज आपकी किसी बात पर असहमति आपकी नौकरी के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है; इसलिए आज अधिकारियों के सामने अपनी राय को जबरदस्ती थोपने की कोशिश बिल्कुल न करें. वर्कप्लेस पर आज आपकी कड़ी मेहनत का पूरा क्रेडिट (श्रेय) कोई अन्य चालाक कर्मचारी ले जाने की कोशिश करेगा. आज दफ्तर में आपकी अत्यधिक ईमानदारी को लोग आपकी 'कमजोरी' समझने की भूल कर सकते हैं, इसलिए चतुर और सचेत रहें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा कठिनाइयों से भरा रह सकता है. ग्रह गोचर के विपरीत प्रभाव के कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे छात्रों को आज पाठ्यक्रम को याद रखने में और ध्यान केंद्रित करने में काफी कठिनाई महसूस होगी. युवाओं को आज अपनी किसी पुरानी गलती के कारण निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत न हारें. खेल और कला से जुड़े जातकों को भी आज अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए मानसिक चिंताओं से दूर रहना होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा के बारहवें भाव में रहने के कारण घर में आज लव और लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ पुराने दबे हुए वैचारिक विवाद दोबारा उभर कर सामने आ सकते हैं, जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित होगी. इसके साथ ही, घर के आंतरिक मामलों में बाहरी रिश्तेदारों का अत्यधिक हस्तक्षेप आपके व्यक्तिगत और दांपत्य जीवन में कड़वाहट पैदा कर सकता है, इसलिए घर की बातें घर के भीतर ही सुलझाएं.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है. ग्रह गोचर आपके पूरी तरह विपरीत होने से आज प्रोजेक्ट या काम में होने वाली आपकी एक छोटी सी चूक कंपनी को बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी चिंता आपके मानसिक तनाव को सातवें आसमान पर ले जाएगी. काम का भारी बोझ और मानसिक उलझनें आपकी शारीरिक ऊर्जा को पूरी तरह थका देंगी, जिससे सिरदर्द या बदन दर्द की शिकायत हो सकती है. भीतरी शांति को पाने के लिए काम के बीच आराम के पल निकालें, पर्याप्त पानी पीएं और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Orange (नारंगी)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन संयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और शमी पत्र अर्पित करें.

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