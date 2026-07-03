Aaj ka Makar Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह चौतरफा शुभ गोचर आपकी सोचने की क्षमता और कार्यशैली को बेहद आधुनिक और प्रभावशाली बनाने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपकी खुद की राशि (प्रथम भाव) में ही संचार करेंगे, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत, संतुष्ट और खुशनुमा बना रहेगा.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी बड़े निवेश, कोडिंग या स्टार्टअप की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों और विशेष रूप से टेक (तकनीक) व स्टार्टअप से जुड़े बिजनेसमैन के लिए आज का दिन कोई बड़ी ऐतिहासिक क्रांति करने का है. आज बाजार में टेक और स्टार्टअप बिजनेसमैन को कोई बहुत बड़ी वित्तीय फंडिंग या कोई बड़ा एंजेल इन्वेस्टर (Angel Investor) मिल सकता है, जो आपके आइडिया को पंख देगा. बाजार में आज आपकी नई और आधुनिक सोच पूरी तरह ट्रेंड सेट करेगी, जिससे प्रतिद्वंदी आपसे पीछे छूट जाएंगे. आज आपके पुराने कूटनीतिक संबंधों का सीधा फायदा आपको बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर (निर्यात के सौदे) के रूप में मिलेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर आपका व्यापारिक साम्राज्य और साख तेजी से बढ़ेगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance और धन राशिफल)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल क्रांति और सरकारी योजनाओं के लाभ से संचित कोष को बढ़ाने वाला रहेगा. डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मुहिम के तहत आज आपको सरकारी स्तर पर टैरिफ या टैक्स में विशेष बड़ी छूट मिलने की प्रबल संभावना है. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज अपने बिजनेस को पूरी तरह ऑटोमेट (स्वचालित) करने के लिए या नई आधुनिक मशीनरी व सॉफ्टवेयर पर किया गया आपका निवेश भविष्य में अपार सफलता और भारी धन लाभ दिलाएगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में मनचाही सफलता और पूर्ण स्वायत्तता लेकर आया है. चंद्रमा के आपकी ही राशि में गोचर करने से आज ऑफिस में आपको अपने तरीके और अपनी शर्तों से काम करने की पूरी आजादी मिलेगी. आपकी अद्भुत और दूरदर्शी क्षमता को देखते हुए मैनेजमेंट आज आपको किसी बहुत बड़े और फ्यूचरिस्टिक (भविष्योन्मुखी) प्रोजेक्ट का मुख्य इंचार्ज बना सकता है, जिससे दफ्तर में आपकी धाक जमेगी.

इसके अलावा, आज आपकी शानदार सोशल मीडिया प्रेजेंस (डिजिटल उपस्थिति) आपको करियर के कुछ बेहद नए और अनछुए अवसर प्रदान करेगी. आपकी इसी यूनिक अप्रोच (अनोखी कार्यशैली) के लिए आज आपको कंपनी की ओर से विशेष आर्थिक बोनस या इंसेंटिव भी मिल सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन आधुनिक संसाधनों का लाभ उठाने का है. शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों में तेजी आएगी और स्टूडेंट्स को आज किसी वैश्विक या प्रतिष्ठित संस्थान की तरफ से कोई विशेष रिसर्च प्रोजेक्ट सौंपने की जिम्मेदारी मिल सकती है, जो उनके शैक्षणिक पोर्टफोलियो को मजबूत करेगी. वहीं खेल जगत से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज खेल के मैदान पर अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीक और नए गैजेट्स का बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में नया उत्साह और मिठास घोलने वाला रहेगा. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से लव लाइफ में आज दोस्ती और रोमांस का एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा, जिससे आपसी अंडरस्टैडिंग गहरी होगी. घरेलू मोर्चे पर लंबे समय से चल रहे मतभेदों का अंत होगा और करीबी रिश्तेदारों व ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे. शाम का समय परिवार के साथ किसी खुशनुमा मनोरंजन में बीतेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन आपको पूरी तरह ऊर्जावान, मानसिक रूप से सुदृढ़ और तरोताजा बनाए रखेगा. स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिलने और करियर में विशेष बोनस की खुशी आपके मानसिक ढांचे को गजब की शांति प्रदान करेगी, जिससे पुराना मानसिक तनाव पूरी तरह छू-मंतर हो जाएगा. शारीरिक रूप से आप खुद को गजब की स्फूर्ति और सक्रियता से भरा हुआ पाएंगे. इस भीतरी शारीरिक ऊर्जा के स्तर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अनुशासित दिनचर्या अपनाएं और नियमित प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Brown (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन महासंयोग पर भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करते हुए 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

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