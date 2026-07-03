Aaj Ka Rashifal, 3 July 2026: आज शुक्रवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 11:23:02 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत सावधानी का दिन है क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण अशुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं. पहला - विष्कुम्भ योग शाम 16:59:05 तक रहेगा जो 27 योगों में से पहला और अशुभ योग माना जाता है, इस दौरान कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ न करें. दूसरा - भद्रा (विष्टि करण) सुबह 11:23:02 तक रहेगी जिसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं.

आज राहु काल (10:40:41 से 12:25:09) और अभिजीत मुहूर्त (11:57:18 से 12:53:01) का समय लगभग Overlap कर रहा है, इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त का पूरा लाभ नहीं मिलेगा. यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य हो तो दोपहर 12:25 के बाद और 12:53 से पहले का अत्यंत छोटा Window उपयोग करें, अन्यथा शाम 5:00 बजे के बाद विष्कुम्भ समाप्ति पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करें.

शुक्रवार होने से शुक्र देव का विशेष प्रभाव आज रहेगा. कला, संगीत, सौंदर्य, प्रेम और व्यापार के क्षेत्र में शुक्र की कृपा आज अनुकूल है. आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं जिससे मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

आज का पंचांग - 3 जुलाई 2026

तिथि- कृष्ण तृतीया (11:23:02 तक), फिर चतुर्थी

नक्षत्र- श्रवण (11:47:27 तक), फिर धनिष्ठा

योग- विष्कुम्भ (16:59:05 तक)

करण- विष्टि/भद्रा (11:23:02 तक), बव (24:06:06 तक)

पक्ष- कृष्ण

वार- शुक्रवार

चंद्र राशि- मकर (24:49:12 तक), फिर कुंभ

सूर्योदय- 05:27:14

सूर्यास्त- 19:23:05

भद्रा- 11:23:02 तक

राहु काल- 10:40:41 से 12:25:09

अभिजीत मुहूर्त- 11:57:18 से 12:53:01 (राहु काल में)

यमगण्ड- 15:54:07 से 17:38:36

दुष्टमुहूर्त- 08:14:24-09:10:07 और 12:53:01-13:48:45

दिशाशूल- पश्चिम

चंद्रबल- मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन

आज का शुभ समय कब है?

आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह से दोपहर तक लगभग हर अवधि में कोई न कोई अशुभ काल है. शाम 17:00 बजे के बाद जब विष्कुम्भ योग समाप्त हो जाएगा, तब से रात तक का समय किसी भी नए शुभ कार्य के लिए अनुकूल रहेगा. दोपहर 12:25 से 12:53 के बीच एक छोटी window है, लेकिन इसके तुरंत बाद दूसरा दुष्टमुहूर्त शुरू हो जाता है.

मेष राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में सर्वोच्च प्रदर्शन, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यावसायिक संबंधों को नई ऊंचाई देने का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया तिथि सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से दशम भाव - कर्म स्थान) में श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. आज शुक्रवार होने से शुक्र देव का विशेष प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व और आकर्षण को और बढ़ाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल की यह स्थिति आपको आर्थिक मामलों में साहसी निर्णय लेने की शक्ति देगी. आज सुबह 11:23:02 तक भद्रा का प्रभाव है - इस दौरान कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ न करें. विष्कुम्भ योग 16:59:05 तक है - शाम 5 बजे के बाद का समय किसी भी नए कार्य के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए करियर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. दशम भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा करेंगे और किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन सकते हैं. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव आपकी रचनात्मकता और प्रस्तुति कौशल को विशेष धार देगा - मीडिया, कला, फैशन या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. हालांकि सुबह 11:23 तक भद्रा और 10:40 से 12:25 तक राहु काल के कारण - इस पूरी अवधि में कोई नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. विष्कुम्भ योग समाप्ति के बाद शाम 5 बजे के बाद का समय किसी बड़े कार्य की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और नई मार्केट में पैठ बनाने का है. दशम चंद्रमा आपकी बाजार में साख को शिखर पर ले जाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव के प्रभाव से कला, सौंदर्य, फैशन, इंटीरियर डिजाइन और मनोरंजन से जुड़े व्यापार में आज विशेष सफलता के योग हैं. भद्रा (11:23 तक) और विष्कुम्भ योग (16:59 तक) में नई डील फाइनल न करें. शाम 5 बजे के बाद किसी पुराने रुके हुए सौदे को आगे बढ़ाएं.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के चंद्रमा का संयोग निवेश के लिए सकारात्मक है लेकिन आज भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40:41 से 12:25:09), विष्कुम्भ योग (16:59:05 तक), दुष्टमुहूर्त (दो बार) और यमगण्ड (15:54:07 से 17:38:36) के कारण आज नया निवेश शाम 5 बजे के बाद ही करें. मीडिया, एंटरटेनमेंट और FMCG सेक्टर में पुराने निवेश आज मजबूत रहेंगे. इंट्राडे और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग आज पूरी तरह बंद रखें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्र देव की कृपा से अत्यंत मधुर और रोमांटिक है. शुक्रवार को शुक्र का प्रभाव प्रेम जीवन में नई मधुरता और आकर्षण लाता है. दशम चंद्रमा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा जिससे परिवार में आपका मान बढ़ेगा. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर न जाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. दशम चंद्रमा शारीरिक सक्रियता बनाए रखेगा. शुक्रवार को शुक्र देव की पूजा और सफेद या गुलाबी रंग के पुष्प अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें.

लकी नंबर: 9, 6. लकी कलर: केसरिया, गुलाबी

अचूक उपाय: शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा पाने के लिए सुबह सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प, मिश्री और इत्र अर्पित करें. आज किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. शाम को 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करने से करियर और प्रेम जीवन में शुक्र की असीम कृपा प्राप्त होगी.

वृषभ राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्योदय, धार्मिक कार्यों में रुचि, उच्च शिक्षा और दूर के संपर्कों से लाभ का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया तिथि सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से नवम भाव - भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा. शुक्रवार को शुक्र देव का दिन होने से वृषभ के लग्नेश शुक्र का विशेष आशीर्वाद आज आप पर बना रहेगा - यह आपके लिए दोहरा शुभ संयोग है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. आज सुबह 11:23 तक भद्रा और 10:40 से 12:25 तक राहु काल है. विष्कुम्भ योग 16:59 तक रहेगा. शुक्रवार को शुक्र देव की पूजा आज विशेष फलदायी रहेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग और शुक्र की कृपा से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी गुरु या वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिल सकता है. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव वृषभ लग्नेश को मजबूत बनाएगा जिससे कला, डिजाइन, फैशन या वित्त क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए विशेष अवसर आ सकते हैं. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (15:54:07 से 17:38:36) में कोई कार्य प्रारंभ न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दूर के संपर्कों से नए व्यावसायिक अवसर प्राप्त करने और शुक्र संबंधित व्यापार - सौंदर्य प्रसाधन, फैशन, आभूषण, कला और मनोरंजन - में विशेष सफलता का है. नवम मंगल के कारण भाग्य का अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है. शाम 5 बजे के बाद नई व्यावसायिक डील फाइनल करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम भाव के चंद्रमा और लग्न मंगल का संयोग फैशन, ब्यूटी, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. लेकिन आज के अनेक अशुभ कालों - भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक), यमगण्ड (15:54 से 17:38) - के कारण नया बड़ा निवेश शाम 5 बजे के बाद ही करें. इंट्राडे से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज शुक्रवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष रोमांटिक और मधुर है. शुक्र देव की कृपा से प्रेम जीवन में नई मधुरता, आकर्षण और गहराई आएगी. जीवनसाथी के साथ किसी सुंदर स्थान पर जाने या कोई विशेष उपहार देने का यह उत्तम समय है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. शुक्र देव की कृपा से मानसिक सुख और शारीरिक सौंदर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी. शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का सेवन और माता लक्ष्मी की पूजा करने से स्वास्थ्य में सुधार होगा.

लकी नंबर: 6, 2. लकी कलर: सफेद, गुलाबी

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद कमल, मिश्री और इत्र अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें और 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' का जाप करें.

मिथुन राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन गहन परिवर्तन, आर्थिक रणनीतियों और अष्टम भाव के छिपे हुए धन के उद्घाटन का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है - मानसिक उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव आज आपके जीवन में कला और सौंदर्य बोध को बढ़ाएगा. आज भद्रा 11:23 तक, राहु काल 10:40 से 12:25 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है - इन तीनों में शुभ कार्य वर्जित हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन गुप्त कार्यों और पर्दे के पीछे की रणनीतियां बनाने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण दफ्तर में कोई अप्रत्याशित समस्या आ सकती है. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव रचनात्मक कार्यों में सहायक होगा. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (15:54 से 17:38) में भी सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन पुरानी रणनीतियों की समीक्षा करने और नई योजनाएं गुप्त रखने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें. शुक्र देव के प्रभाव से सौंदर्य, फैशन और कला से जुड़े व्यापार में छिपे हुए अवसर मिल सकते हैं. बारहवें मंगल के कारण अनावश्यक व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा और आज के अनेक अशुभ कालों को देखते हुए शेयर बाजार में आज कोई नया निवेश न करें. भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) - इन सभी में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. अष्टम चंद्रमा मन में बेचैनी ला सकता है. शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा और जीवनसाथी को कोई छोटा उपहार देने से रिश्तों में मधुरता आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से अष्टम चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, पेट की समस्या या किसी पुरानी बीमारी के लक्षण उभर सकते हैं. खानपान हल्का रखें. शुक्रवार को मीठी चीजों का सेवन और माता लक्ष्मी का ध्यान मानसिक शांति देगा.

लकी नंबर: 5, 3.लकी कलर: हल्का हरा, सफेद

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

कर्क राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी में बड़ी सफलता, वैवाहिक जीवन में रोमांस और व्यावसायिक संबंधों में मधुरता का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव और सप्तम चंद्रमा - यह दोनों मिलकर आज आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन को असाधारण रूप से सुखद और रोमांटिक बनाएंगे.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल अचानक आर्थिक लाभ के द्वार खोलेगा. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए शुक्रवार का दिन भी विशेष महत्व रखता है. आज भद्रा 11:23 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन टीम वर्क, सहकर्मियों के साथ सहयोग और साझेदारी का है. सातवें भाव का चंद्रमा दफ्तर में रिश्तों को मजबूत बनाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव रचनात्मक कार्यों में और मीडिया, फैशन या कला क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएगा. लाभ भाव में मंगल से कोई नया और महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर मिल सकता है. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में कोई नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज शुक्रवार का दिन सौंदर्य, फैशन, कला और मनोरंजन से जुड़े व्यापार के लिए अत्यंत शुभ है. सप्तम चंद्रमा साझेदारी वाले व्यावसायिक कार्यों में मधुरता और सफलता लाएगा. लाभ भाव के मंगल से आर्थिक उछाल आ सकता है. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे से नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में मंगल और सप्तम चंद्रमा का संयोग फैशन, ब्यूटी, मनोरंजन और FMCG सेक्टर में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. लेकिन भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सबसे रोमांटिक दिनों में से एक है. सप्तम चंद्रमा और शुक्रवार का शुक्र का संयोग - यह दोनों मिलकर आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में असाधारण मधुरता, गहराई और आकर्षण लाएंगे. जीवनसाथी को आज कोई विशेष उपहार दें या किसी सुंदर स्थान पर साथ जाएं. आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और सुखद रहेगा. सप्तम चंद्रमा और शुक्र देव का प्रभाव मानसिक प्रसन्नता बनाए रखेगा. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें. शुक्रवार को मीठी चीजें और सफेद वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं.

लकी नंबर: 2, 7. लकी कलर: सफेद, गुलाबी

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प, मिश्री और इत्र अर्पित करें. जीवनसाथी को सफेद या गुलाबी रंग का कुछ उपहार दें. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें और 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' का 108 बार जाप करें.

सिंह राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रतिस्पर्धा में विजय, स्वास्थ्य सुधार और शत्रुओं पर बढ़त का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है - शत्रुओं पर विजय, पुरानी बीमारियों से राहत और प्रतियोगिता में सफलता के प्रबल योग हैं. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव आपकी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम मंगल करियर में नई ऊर्जा और बड़े अवसर लेकर आएगा. सिंह के लग्नेश सूर्य और शुक्रवार के शुक्र का यह संयोग आज आपके करियर में विशेष रूप से फलदायी है. आज भद्रा 11:23 तक, राहु काल 10:40 से 12:25 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर विजय और करियर में आगे बढ़ने का है. षष्ठ चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत रखेगा. दशम मंगल के कारण आपको कोई नया बड़ा टास्क या जिम्मेदारी मिल सकती है. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव कला, डिजाइन या मीडिया से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता दिलाएगा. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और बाजार में नई पकड़ बनाने का है. षष्ठ चंद्रमा और दशम मंगल का संयोग आपको व्यावसायिक बढ़त दिलाएगा. शुक्र देव के प्रभाव से सौंदर्य, फैशन और मनोरंजन व्यापार में विशेष अवसर आ सकते हैं. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव का चंद्रमा और दशम मंगल हेल्थकेयर, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए संकेत देता है. भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्र देव की कृपा से रोमांटिक और मधुर है. शुक्रवार को जीवनसाथी के लिए कोई विशेष उपहार या समय निकालें. षष्ठ चंद्रमा पारिवारिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाएगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से राहत का है. षष्ठ चंद्रमा स्वास्थ्य सुधार लाएगा. शुक्रवार को सफेद या मीठी वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है.

लकी नंबर: 1, 5. लकी कलर: सुनहरा, गुलाबी

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या सफेद वस्त्र का दान करें.

कन्या राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव के प्रभाव से रचनात्मकता, बौद्धिक कौशल और प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा का शुक्रवार के शुक्र के साथ संयोग आपकी रचनात्मक प्रतिभा, कलात्मक अभिव्यक्ति और प्रेम जीवन को असाधारण रूप से समृद्ध बनाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. भाग्य भाव में मंगल के कारण आज अप्रत्याशित भाग्य का सहयोग मिलेगा. आज भद्रा 11:23 तक, राहु काल 10:40 से 12:25 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता और नवाचार का है. पंचम चंद्रमा और शुक्र देव का संयोग कला, संगीत, लेखन, डिजाइन और मीडिया क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन दिलाएगा. नवम मंगल के भाग्य सहयोग से कोई बड़ा अवसर अचानक आ सकता है. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे से बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (15:54 से 17:38) में भी सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन कला, शिल्प, डिजाइन और रचनात्मक व्यापार में विशेष सफलता का है. नवम मंगल से अचानक किसी दूर के संपर्क से लाभदायक प्रस्ताव आ सकता है. शुक्र देव का प्रभाव फैशन, ब्यूटी और आभूषण व्यापार के लिए आज अत्यंत शुभ है. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम चंद्रमा और नवम मंगल का संयोग क्रिएटिव, मीडिया और फैशन सेक्टर में निवेश के संकेत देता है. लेकिन आज के अनेक अशुभ कालों - भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) - के कारण नया बड़ा निवेश शाम 5 बजे के बाद ही करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत रोमांटिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध है. पंचम चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग प्रेम जीवन में नई गहराई और मधुरता लाएगा. जीवनसाथी या प्रेमी को आज कोई सुंदर उपहार दें. संतान के साथ समय बिताना आज विशेष आनंददायक रहेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक प्रसन्नता और रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. पंचम चंद्रमा और शुक्र देव का संयोग मन को प्रसन्न और उत्साहित बनाए रखेगा. शुक्रवार को मीठे फल और सफेद वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं.

लकी नंबर: 3, 8.लकी कलर: हल्का हरा, गुलाबी

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद गुलाब, इत्र और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करें.

तुला राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि शुक्रवार को आपके लग्नेश शुक्र देव का दिन है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव - सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है - घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव की संभावना है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. अष्टम मंगल गुप्त चुनौतियां ला सकता है. हालांकि, शुक्रवार को आपके लग्नेश शुक्र देव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा जो इन सभी चुनौतियों को कम करने में सहायक होगा. आज भद्रा 11:23 तक, राहु काल 10:40 से 12:25 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज शुक्रवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए लग्नेश शुक्र की कृपा से विशेष रचनात्मक अवसर लेकर आया है. चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में बेचैनी हो सकती है लेकिन शुक्र देव की ऊर्जा आपको कला, डिजाइन, संगीत और मीडिया से जुड़े कार्यों में असाधारण सफलता दिलाएगी. अष्टम मंगल के कारण किसी गुप्त कार्यालयीय चुनौती से सावधान रहें. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे से बड़े निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन तुला राशि के व्यापारियों के लिए शुक्र देव की विशेष कृपा का है. सौंदर्य, फैशन, कला, आभूषण, इंटीरियर डिजाइन और मनोरंजन से जुड़े व्यापार में आज असाधारण अवसर मिल सकते हैं. चतुर्थ चंद्रमा रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यापार के लिए भी संकेत देता है. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव का चंद्रमा रियल एस्टेट में निवेश के संकेत देता है लेकिन अष्टम मंगल और आज के अशुभ कालों - भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) - के कारण नया निवेश शाम 5 बजे के बाद ही करें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश स्थिर रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुक्र देव की कृपा से रोमांटिक और मधुर है. शुक्रवार को तुला के लग्नेश शुक्र का प्रभाव प्रेम जीवन में असाधारण मधुरता और आकर्षण लाएगा. चतुर्थ चंद्रमा के कारण माता की सेवा और घरेलू वातावरण को सुंदर बनाने का विशेष अवसर है. जीवनसाथी को आज कोई सुंदर उपहार दें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक शांति और सौंदर्य बोध को जागृत करने का है. शुक्र देव की कृपा से शरीर और मन में ताजगी रहेगी. चतुर्थ चंद्रमा के कारण छाती या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. शुक्रवार को मीठे फल और सफेद वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है.

लकी नंबर: 2, 7. लकी कलर: सफेद, गुलाबी

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद कमल, गुलाब जल और इत्र अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें और 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें.

वृश्चिक राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस, पराक्रम, भाई-बहनों का सहयोग और रचनात्मक संवाद का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव आपकी अभिव्यक्ति और संवाद को और अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम मंगल साझेदारी और वैवाहिक जीवन में ऊर्जा और उत्साह लाएगा. तृतीय चंद्रमा और शुक्र देव का संयोग आज आपकी संवाद शैली को असाधारण रूप से प्रभावशाली बनाएगा. आज भद्रा 11:23 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी कूटनीतिक संवाद शैली और रचनात्मक प्रतिभा का है. तृतीय चंद्रमा और शुक्र देव का संयोग दफ्तर में किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट या मीडिया कार्य में असाधारण सफलता दिलाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव मीडिया, कला, संगीत, लेखन और डिजाइन क्षेत्र में काम करने वाले जातकों के लिए विशेष अवसर लेकर आया है. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे से बड़े निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन लघु यात्राओं से व्यावसायिक लाभ, नेटवर्किंग और मीडिया, संचार से जुड़े व्यापार में बड़ी सफलता का है. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के सहयोग से व्यापार में बड़ी उपलब्धि दिलाएगा. शुक्र देव के प्रभाव से सौंदर्य, फैशन और कला से जुड़े व्यापार में आज विशेष अवसर हैं. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव के अनुकूल चंद्रमा और शुक्र देव का संयोग मीडिया, फैशन, ब्यूटी और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और रोमांटिक है. तृतीय चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग - यह दोनों मिलकर आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में असाधारण मधुरता लाएंगे. सप्तम मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ ऊर्जावान और उत्साहपूर्ण बातचीत होगी. भाई-बहनों का सहयोग आज किसी बड़े काम में मिल सकता है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. तृतीय चंद्रमा शारीरिक शक्ति बनाए रखेगा. शुक्र देव का प्रभाव मानसिक सुख और सौंदर्य बोध को बढ़ाएगा. शुक्रवार को सफेद या मीठी वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं.

लकी नंबर: 1, 9. लकी कलर: गहरा लाल, गुलाबी

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल भी अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, मिठाई या इत्र का दान करें और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें.

धनु राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन संचित धन बढ़ाने, वाणी पर नियंत्रण रखने और शुक्र देव की कृपा से कला व सौंदर्य के क्षेत्र में सफलता का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव - धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है - वाणी पर संयम और धन के लेन-देन में सावधानी आवश्यक है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. षष्ठ मंगल शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव आपके जीवन में कला और सौंदर्य की नई अनुभूति लाएगा. आज भद्रा 11:23 तक, राहु काल 10:40 से 12:25 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए रचनात्मक कार्यों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने का है. शुक्र देव का प्रभाव लेखन, कला, संगीत और डिजाइन में विशेष सफलता दिलाएगा. षष्ठ मंगल के कारण विरोधी तत्व शांत रहेंगे. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे से बड़े निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त और शुक्र संबंधित व्यापार - सौंदर्य, फैशन, कला और मनोरंजन - में विशेष अवसर का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण धन के लेन-देन में सावधानी रखें. शाम 5 बजे के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव का चंद्रमा धन के लेन-देन में सावधानी की मांग करता है. आज भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश स्थिर रहेंगे - उनकी समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए शुक्र देव की कृपा से रोमांटिक अनुभव का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण वाणी में थोड़ा तीखापन आ सकता है - इसे नियंत्रित करें. शुक्रवार को जीवनसाथी के लिए कोई सुंदर उपहार लाएं. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज गले, दांत या मुख से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. शुक्रवार को मीठे फल और सफेद वस्तुओं का सेवन करें. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 3, 9. लकी कलर: पीला, गुलाबी

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या मीठाई का दान करें.

मकर राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्रवार को शुक्र देव का विशेष प्रभाव भी आप पर बना रहेगा. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल बेहद मजबूत और अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम मंगल आपकी निर्णय लेने की क्षमता और रणनीतिक सोच को नई धार देगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और सौंदर्य बोध को बढ़ाएगा. रात 24:49 पर चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. आज भद्रा 11:23 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है. लग्न में चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, व्यक्तित्व और प्रभाव को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. शुक्र देव का प्रभाव रचनात्मक कार्यों, कला, डिजाइन और मीडिया में विशेष सफलता दिलाएगा. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा से किसी जटिल समस्या का रचनात्मक समाधान निकाल सकते हैं. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे से बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (15:54 से 17:38) में भी सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक व्यक्तित्व और साख को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. लग्न में चंद्रमा बाजार में आपकी उपस्थिति को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव के प्रभाव से सौंदर्य, फैशन, आभूषण और कला से जुड़े व्यापार में आज विशेष अवसर हैं. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में चंद्रमा और पंचम मंगल का संयोग आज रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैशन और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहद शानदार संकेत देता है. भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद, रोमांटिक और आकर्षण से भरा है. लग्न में चंद्रमा और शुक्रवार के शुक्र का संयोग - यह दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण लाएंगे जो जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. जीवनसाथी को आज कोई सुंदर उपहार दें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. लग्न में चंद्रमा शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से आपको ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखेगा. शुक्र देव का प्रभाव मानसिक सुख और सौंदर्य बोध बढ़ाएगा. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का और सात्विक रखें.

लकी नंबर: 4, 8. लकी कलर: गहरा नीला, गुलाबी

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद कमल, इत्र और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें. शनि देव की शांति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें.

कुंभ राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकांत चिंतन, आध्यात्मिक उन्नति और खर्चों पर नियंत्रण का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में गोचर कर रहे हैं. बारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है. हालांकि रात 24:49 के बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे जिससे कल से आपका चंद्रबल मजबूत होगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ मंगल घर और भूमि से जुड़े कार्यों में ऊर्जा लाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव बारहवें भाव के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक होगा. आज भद्रा 11:23 तक, राहु काल 10:40 से 12:25 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन पर्दे के पीछे काम करने और गुप्त रणनीतियां बनाने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है. शुक्र देव का प्रभाव रचनात्मक कार्यों में सहायक होगा. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे से बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (15:54 से 17:38) में भी सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बजट पर नजर रखने और अनावश्यक व्यय से बचने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण धन का अनावश्यक रिसाव हो सकता है. चतुर्थ मंगल से रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यावसायिक कार्यों में ऊर्जा रहेगी. शाम 5 बजे के बाद दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

बारहवें भाव के चंद्रमा और आज के अनेक अशुभ कालों को देखते हुए शेयर बाजार में आज नया निवेश न करें. भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. बारहवें चंद्रमा के कारण मन में एकांत की इच्छा हो सकती है. शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा और जीवनसाथी को कोई सुंदर उपहार देने से रिश्तों में मधुरता आएगी. रात 24:49 के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे - कल से आपका दिन बेहतर होगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. शुक्रवार को मीठे फल और सफेद वस्तुओं का सेवन करें. पर्याप्त आराम लें और ध्यान करें.

लकी नंबर: 4, 8. लकी कलर: नीला, सफेद

अचूक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें और शनि देव के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मीन राशिफल आज - 3 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग, सामाजिक प्रतिष्ठा और शुक्र देव की विशेष कृपा का है. शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण तृतीया सुबह 11:23:02 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मकर राशि (आपकी राशि से एकादश भाव - लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. शुक्रवार को शुक्र देव का प्रभाव आपके जीवन में कला, सौंदर्य और आर्थिक समृद्धि की नई लहर लेकर आएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय मंगल आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल को असाधारण बल देगा. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति की कृपा के साथ शुक्रवार का शुक्र देव का विशेष प्रभाव - यह दोनों मिलकर आज आपके जीवन में असाधारण सौभाग्य और समृद्धि लाएंगे. आज भद्रा 11:23 तक, राहु काल 10:40 से 12:25 तक और विष्कुम्भ योग 16:59 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है. एकादश चंद्रमा दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएगा और सीनियर्स की प्रशंसा मिलेगी. शुक्र देव का प्रभाव मीडिया, कला, संगीत, डिजाइन और मनोरंजन क्षेत्र में असाधारण सफलता दिलाएगा. तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आज आपकी हर बात और हर प्रेजेंटेशन अत्यंत प्रभावशाली रहेगी. भद्रा (11:23 तक) और राहु काल (10:40 से 12:25) में नया आधिकारिक कार्य न करें. विष्कुम्भ समाप्ति के बाद शाम 5 बजे से बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (15:54 से 17:38) में भी सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में पहचान को नई ऊंचाई पर ले जाने और शुक्र संबंधित व्यापार - सौंदर्य, फैशन, कला, संगीत और मनोरंजन - में असाधारण सफलता का है. एकादश चंद्रमा अटके हुए पुराने व्यावसायिक धन की वापसी दिलाएगा. तृतीय मंगल से दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव के अनुकूल चंद्रमा और शुक्र देव का संयोग आज फैशन, ब्यूटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. भद्रा (11:23 तक), राहु काल (10:40 से 12:25), विष्कुम्भ योग (16:59 तक) और यमगण्ड (15:54 से 17:38) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद, रोमांटिक और मधुर है. एकादश चंद्रमा मित्रों और परिवार से असाधारण सहयोग और प्रेम दिलाएगा. शुक्रवार को शुक्र देव की कृपा से प्रेम जीवन में नई मधुरता, आकर्षण और गहराई आएगी. जीवनसाथी को आज कोई विशेष उपहार दें - यह रिश्ते में नई ऊर्जा लाएगा. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग भी मिलेगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल और ऊर्जावान है. एकादश चंद्रमा और शुक्र देव का संयोग शारीरिक सौंदर्य और मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाएगा. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का और सात्विक रखें. शुक्रवार को मीठे फल और सफेद वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी है.

लकी नंबर: 1, 3. लकी कलर: हल्का पीला, सफेद

अचूक उपाय: शुक्रवार को सुबह सफेद वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी को सफेद कमल, इत्र, मिश्री और दूध अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जाप करें और 'ॐ श्रीं लक्ष्म्यै नमः' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, चावल, मिठाई या इत्र का दान करना आपके जीवन में शुक्र देव की असीम कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाएगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)- 3 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 3 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 11:23:02 तक है, उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ होगी.

Q: आज कौन सा नक्षत्र है?

आज सुबह 11:47:27 तक श्रवण नक्षत्र है और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल सुबह 10:40:41 से दोपहर 12:25:09 तक रहेगा.

Q: विष्कुम्भ योग क्या है और यह आज कब तक है?

विष्कुम्भ योग 27 योगों में से पहला और अशुभ योग है - इसमें कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए. आज यह शाम 16:59:05 तक रहेगा.

Q: आज भद्रा कब तक है?

आज भद्रा (विष्टि करण) सुबह 11:23:02 तक है - इस दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. शुक्रवार होने से वृषभ और तुला राशि के जातकों पर शुक्र देव की विशेष कृपा रहेगी.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं क्या?

आज अभिजीत मुहूर्त (11:57:18 से 12:53:01) राहु काल (10:40:41 से 12:25:09) के साथ overlap कर रहा है. इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए शाम 5 बजे के बाद का समय श्रेष्ठ रहेगा.

Q: 3 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है - इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

Q: आज का शुभ समय कब है?

आज शाम 17:00 बजे के बाद जब विष्कुम्भ योग समाप्त हो जाएगा तब से रात तक का समय किसी भी नए शुभ कार्य के लिए अनुकूल रहेगा.

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