Aaj ka Meen Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके लाभ, बुद्धि और रचनात्मक कौशल में अपार वृद्धि करने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में संचार करेंगे, जिससे आपको अपने कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें समय पर पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या क्रिएटिव डील के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन वैश्विक बाजार में अपनी धाक जमाने और पुराने अनुभवों का लाभ उठाने का है. इंटरनेशनल अप्स-डाउन (अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव) के चलते आज बाजार में अचानक आपकी सर्विस और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की डिमांड फॉरेन (विदेशों में) सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. विदेशी क्लाइंट्स आज आपके साथ काम करने और बड़ी डील्स करने के लिए खुद आगे बढ़कर पहल करेंगे. बाजार में आज आपका वर्षों का लंबा बिजनेस अनुभव आपको गलत और धोखेबाज लोगों की पहचान करने में मदद करेगा, जिससे आप समय रहते घाटे वाले सौदों से पूरी तरह बच जाएंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन ग्यारहवें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से प्रचुर मात्रा में धन लाभ कराने वाला रहेगा. विदेशी बाजारों से मिलने वाले नए ऑर्डर्स आपके टर्नओवर और मुनाफे के मार्जिन को तेजी से बढ़ाएंगे. निवेश के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बेहद सुरक्षित है; विशेष रूप से कला, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड में किया गया निवेश भविष्य में आपको भारी वित्तीय सुरक्षा और बड़ा रिटर्न प्रदान करेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में बिना किसी शोर-शराबे के बड़ी सफलता की कहानी लिखने का रहेगा. ऑफिस में आज एंप्लॉयड पर्सन का वर्क पूरी तरह 'साइलेंट वर्क' (शांत रहकर किया गया काम) रहेगा, लेकिन शाम होते-होते आपके द्वारा दिए गए रिजल्ट्स दफ्तर में असली 'शोर' मचाएंगे.

आपकी अद्भुत इमेजिनेशन पावर (कल्पनाशीलता और रचनात्मकता) को देखते हुए आज सीनियर अधिकारियों और बॉस के साथ आपकी एक विशेष मीटिंग फिक्स हो सकती है. कंपनी के विकास में आपके इसी योगदान को देखते हुए मैनेजमेंट आज आपको कंपनी के 'क्रिएटिव हेड' (Creative Head) का बड़ा और जिम्मेदार पद ऑफर कर सकता है, जिससे आपका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को समाज के सामने लाने का है. कलाकारों और आर्टिस्ट्स को आज अपनी कला के माध्यम से समाज को एक बड़ा और सकारात्मक संदेश देने वाला कोई प्रतिष्ठित मंच प्राप्त हो सकता है, जिससे उनका सम्मान बढ़ेगा. वहीं खेल जगत से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज मैदान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अपने कोच से जीत का विशेष 'गुरुमंत्र' प्राप्त होगा. छात्रों की एकाग्रता आज शानदार बनी रहेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन आत्मिक शांति और खुशियों से भरा रहेगा. आज कार्यक्षेत्र की व्यस्तताओं के बीच अपनी माता जी के साथ कुछ समय बिताने से आपके मन को असीम प्रसन्नता और सुकून मिलेगा. बात करें लव लाइफ की, तो आज साथी के साथ एक अद्भुत और 'रूहानी जुड़ाव' (Spiritual Connection) महसूस करेंगे, जिससे रिश्ते में पवित्रता बढ़ेगी. सर्वार्थ सिद्धि योग और गणेश चतुर्थी के प्रभाव से आज आपके घर में आध्यात्मिक शांति और समृद्धि का वास रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपको मानसिक रूप से बेहद शांत, सुदृढ़ और ऊर्जावान बनाए रखेगा. 11वें भाव के चंद्रमा और करियर में मिलने वाले बड़े पद की खुशी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को एक नई स्फूर्ति देगी. माता जी का आशीर्वाद और घर का आध्यात्मिक माहौल आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह समाप्त कर देगा. भीतरी ऊर्जा और शारीरिक फिटनेस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए संतुलित दिनचर्या का पालन करें और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Silver (चांदी जैसा सफेद)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन महासंयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं.

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