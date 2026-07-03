हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 3 July 2026: इंटरनेशनल मार्केट में अचानक बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड, दफ्तर में मिल सकता है 'क्रिएटिव हेड' का पद

Aaj ka Meen Rashifal 3 July 2026: इंटरनेशनल मार्केट में अचानक बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड, दफ्तर में मिल सकता है 'क्रिएटिव हेड' का पद

Pisces Horoscope 3 July 2026: क्या मीन राशि वालों को आज करियर और बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा? क्या आपकी मेहनत रंग लाकर नई पहचान दिलाएगी? जानिए 3 जुलाई 2026 का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Jul 2026 03:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Meen Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके लाभ, बुद्धि और रचनात्मक कौशल में अपार वृद्धि करने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में संचार करेंगे, जिससे आपको अपने कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें समय पर पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या क्रिएटिव डील के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन वैश्विक बाजार में अपनी धाक जमाने और पुराने अनुभवों का लाभ उठाने का है. इंटरनेशनल अप्स-डाउन (अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव) के चलते आज बाजार में अचानक आपकी सर्विस और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की डिमांड फॉरेन (विदेशों में) सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. विदेशी क्लाइंट्स आज आपके साथ काम करने और बड़ी डील्स करने के लिए खुद आगे बढ़कर पहल करेंगे. बाजार में आज आपका वर्षों का लंबा बिजनेस अनुभव आपको गलत और धोखेबाज लोगों की पहचान करने में मदद करेगा, जिससे आप समय रहते घाटे वाले सौदों से पूरी तरह बच जाएंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन ग्यारहवें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से प्रचुर मात्रा में धन लाभ कराने वाला रहेगा. विदेशी बाजारों से मिलने वाले नए ऑर्डर्स आपके टर्नओवर और मुनाफे के मार्जिन को तेजी से बढ़ाएंगे. निवेश के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बेहद सुरक्षित है; विशेष रूप से कला, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड में किया गया निवेश भविष्य में आपको भारी वित्तीय सुरक्षा और बड़ा रिटर्न प्रदान करेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में बिना किसी शोर-शराबे के बड़ी सफलता की कहानी लिखने का रहेगा. ऑफिस में आज एंप्लॉयड पर्सन का वर्क पूरी तरह 'साइलेंट वर्क' (शांत रहकर किया गया काम) रहेगा, लेकिन शाम होते-होते आपके द्वारा दिए गए रिजल्ट्स दफ्तर में असली 'शोर' मचाएंगे. 

आपकी अद्भुत इमेजिनेशन पावर (कल्पनाशीलता और रचनात्मकता) को देखते हुए आज सीनियर अधिकारियों और बॉस के साथ आपकी एक विशेष मीटिंग फिक्स हो सकती है. कंपनी के विकास में आपके इसी योगदान को देखते हुए मैनेजमेंट आज आपको कंपनी के 'क्रिएटिव हेड' (Creative Head) का बड़ा और जिम्मेदार पद ऑफर कर सकता है, जिससे आपका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को समाज के सामने लाने का है. कलाकारों और आर्टिस्ट्स को आज अपनी कला के माध्यम से समाज को एक बड़ा और सकारात्मक संदेश देने वाला कोई प्रतिष्ठित मंच प्राप्त हो सकता है, जिससे उनका सम्मान बढ़ेगा. वहीं खेल जगत से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज मैदान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अपने कोच से जीत का विशेष 'गुरुमंत्र' प्राप्त होगा. छात्रों की एकाग्रता आज शानदार बनी रहेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन आत्मिक शांति और खुशियों से भरा रहेगा. आज कार्यक्षेत्र की व्यस्तताओं के बीच अपनी माता जी के साथ कुछ समय बिताने से आपके मन को असीम प्रसन्नता और सुकून मिलेगा. बात करें लव लाइफ की, तो आज साथी के साथ एक अद्भुत और 'रूहानी जुड़ाव' (Spiritual Connection) महसूस करेंगे, जिससे रिश्ते में पवित्रता बढ़ेगी. सर्वार्थ सिद्धि योग और गणेश चतुर्थी के प्रभाव से आज आपके घर में आध्यात्मिक शांति और समृद्धि का वास रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपको मानसिक रूप से बेहद शांत, सुदृढ़ और ऊर्जावान बनाए रखेगा. 11वें भाव के चंद्रमा और करियर में मिलने वाले बड़े पद की खुशी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को एक नई स्फूर्ति देगी. माता जी का आशीर्वाद और घर का आध्यात्मिक माहौल आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह समाप्त कर देगा. भीतरी ऊर्जा और शारीरिक फिटनेस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए संतुलित दिनचर्या का पालन करें और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Silver (चांदी जैसा सफेद)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन महासंयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 3 July 2026: इंटरनेशनल मार्केट में अचानक बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड, दफ्तर में मिल सकता है 'क्रिएटिव हेड' का पद
इंटरनेशनल मार्केट में अचानक बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड, दफ्तर में मिल सकता है 'क्रिएटिव हेड' का पद
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 3 July 2026: विदेशी संपर्कों से नुकसान की आशंका, बढ़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की लागत, दफ्तर में वाणी पर रखें संयम
विदेशी संपर्कों से नुकसान की आशंका, बढ़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की लागत, दफ्तर में वाणी पर रखें संयम
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 3 July 2026: टेक व स्टार्टअप बिजनेस में मिलेगी बड़ी फंडिंग, सोशल मीडिया प्रेजेंस से चमकेगा करियर
टेक व स्टार्टअप बिजनेस में मिलेगी बड़ी फंडिंग, सोशल मीडिया प्रेजेंस से चमकेगा करियर
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 3 July 2026: जीरो-एरर पॉलिसी से विदेशी मार्केट में बढ़ेगी डिमांड, हार्ड वर्क से मिलेगी बड़ी वेतन वृद्धि
जीरो-एरर पॉलिसी से विदेशी मार्केट में बढ़ेगी डिमांड, हार्ड वर्क से मिलेगी बड़ी वेतन वृद्धि
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूजरनेम विवाद: व्हाट्सएप के बाद आईटी मंत्रालय ने अब Signal और Telegram को भेजा नोटिस
यूजरनेम विवाद: व्हाट्सएप के बाद आईटी मंत्रालय ने अब Signal और Telegram को भेजा नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Monsoon Update: पूरे यूपी पर छाया मानसून, मगर चाल सुस्त, जोर नहीं पकड़ पा रहा बारिश का सिलसिला
पूरे यूपी पर छाया मानसून, मगर चाल सुस्त, जोर नहीं पकड़ पा रहा बारिश का सिलसिला
टेलीविजन
तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी, जमकर नाचे एक्टर, सिंगिंग का भी लगाया तड़का, वीडियो
तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी, जमकर नाचे एक्टर, सिंगिंग का भी लगाया तड़का
आईपीएल 2026
इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चैंपियन RCB, जानें किस-किस के बाहर होने की है उम्मीद
इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चैंपियन RCB, जानें किस-किस के बाहर होने की है उम्मीद
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
'असली TMC किसकी?', ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 जुलाई तक मांगा जवाब
'असली TMC किसकी?', ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 जुलाई तक मांगा जवाब
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
शिक्षा
TRE-3 शिक्षक भर्ती: 18 महीने का NIOS D.El.Ed करने वालों की छिनेगी जॉब, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश
TRE-3 शिक्षक भर्ती: 18 महीने का NIOS D.El.Ed करने वालों की छिनेगी जॉब, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget