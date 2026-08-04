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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस

चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस

Ram Mandir Scam: राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर राज्यसभा में जारी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 04 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग आज राम मंदिर के चंदे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते रहे हैं और राम मंदिर का लगातार विरोध करते रहे हैं.

किरेन रिजिजू ने कहा कि यह वही लोग हैं जो भगवान राम को नहीं मानते. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लंबे समय से भगवान राम के खिलाफ बोलती रही हैं. उन्होंने कहा कि इन दलों के नेताओं ने कई बार यह कहा कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं था और उन्हें काल्पनिक बताया. रिजिजू ने कहा कि जिन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, वही लोग अब चंदे की चोरी का मुद्दा उठाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

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राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ खड़ी रही कांग्रेस-SP

किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ खड़ी रही हैं. अब जब राम मंदिर बन चुका है तो ये दल नए-नए आरोप लगाकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. रिजिजू ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदा लेना चाहता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग आज देश को गुमराह नहीं कर सकते. उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सालों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, उन्हें पहले देश से माफी मांगनी चाहिए. इसके बाद ही उन्हें इस तरह के आरोप लगाने या हंगामा करने का अधिकार है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 04 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
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