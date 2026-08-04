LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी

उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन लिए बेहद अहम होने वाला है. सत्र के दूसरे दिन आज 4 अगस्त को योगी सरकार सदन में पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें आम जन सरोकारों से जुड़ी तमाम बड़ी और लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को आज सदन में पेस करेंगे.

योगी सरकार का ये अनुपूरक बजट करीब 40 हजार करोड़ रुपये का होगा, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है. इसके साथ ही छात्राओं को स्कूटी को लेकर प्रस्तावित रकम में इजाफा कर सकती है. इससे पहले फरवरी के बजट में सरकार ने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.

वित्त मंत्री पेश करेंगे अनुपूरक बजट

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज वकीलों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा व अन्य कई बड़ी योजनाओं को लेकर भी बड़े ऐलान कर सकते हैं. सरकार इससे पहले शिक्षामित्रों औक अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कर चुकी है. वीबी-जीरामजी योजना के लिए भी सरकार बकाया के भुगतान के लिए बजट का ऐलान कर सकती है. गावों के विकास के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये का आवंटन किया जा सकता है.

सरकार का फ़ोकस प्रदेश में एक्सप्रेसवे और अन्य विकास कार्यों पर भी है. ऐसे में आज के बजट में एक बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दिया जा सकता है. योगी सरकार आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे, ज़ेवर लिंक एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और विंध्य क्षेत्र को लेकर भी योजनाओं का ऐलान और उनके लिए राशि आवंटित कर सकती है.

सदन की शुरुआत से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इन तमाम परियोजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है. जिसके बाद आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा.