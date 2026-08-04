मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी

UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी

UP Assembly Monsoon Session LIVE: यूपी विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे. जिसमें विकास व अन्य कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 04 Aug 2026 11:11 AM (IST)

LIVE

Key Events
UP assembly session LIVE updates budget Yogi adityanath shivpal akhilesh yadav mata prasad pandey samajwadi vs bjp UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
UP Assembly Session LIVE
Source : ANI

Background

उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन लिए बेहद अहम होने वाला है. सत्र के दूसरे दिन आज 4 अगस्त को योगी सरकार सदन में पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें आम जन सरोकारों से जुड़ी तमाम बड़ी और लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को आज सदन में पेस करेंगे.  

योगी सरकार का ये अनुपूरक बजट करीब 40 हजार करोड़ रुपये का होगा, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है. इसके साथ ही छात्राओं को स्कूटी को लेकर प्रस्तावित रकम में इजाफा कर सकती है. इससे पहले फरवरी के बजट में सरकार ने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. 

वित्त मंत्री पेश करेंगे अनुपूरक बजट

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज वकीलों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा व अन्य कई बड़ी योजनाओं को लेकर भी बड़े ऐलान कर सकते हैं. सरकार इससे पहले शिक्षामित्रों औक अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कर चुकी है. वीबी-जीरामजी योजना के लिए भी सरकार बकाया के भुगतान के लिए बजट का ऐलान कर सकती है. गावों के विकास के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये का आवंटन किया जा सकता है. 

सरकार का फ़ोकस प्रदेश में एक्सप्रेसवे और अन्य विकास कार्यों पर भी है. ऐसे में आज के बजट में एक बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दिया जा सकता है. योगी सरकार आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे, ज़ेवर लिंक एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे और विंध्य क्षेत्र को लेकर भी योजनाओं का ऐलान और उनके लिए राशि आवंटित कर सकती है. 

सदन की शुरुआत से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इन तमाम परियोजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है. जिसके बाद आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. 

 

11:10 AM (IST)  •  04 Aug 2026

विधानसभा की कार्यवाही 12.20 बजे तक स्थगित

विधानसभा की कार्यवाही 12.20 बजे तक स्थगित कर दी गई है.

11:05 AM (IST)  •  04 Aug 2026

UP Assembly Session LIVE: सपाईयों ने गोली चलवाई- सरकार

इसके जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन लोगों ने गोली चलवाई. मंदिर बनने में बाधा पैदा की. आज ये आस्था की बात करते हैं.

Load More
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath UP Assembly Monsoon Session
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में 12 अगस्त तक स्कूल-कॉलेज बंद, कांवड़ यात्रा के चलते फैसला
मेरठ में 12 अगस्त तक स्कूल-कॉलेज बंद, कांवड़ यात्रा के चलते फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी नाकामी छिपाने...', अनुपूरक बजट पेश होने से पहले शिवपाल यादव का निशाना
'अपनी नाकामी छिपाने...', अनुपूरक बजट पेश होने से पहले शिवपाल यादव का निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का मौका, 1632 पदों पर जल्द होगी भर्ती
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का मौका, 1632 पदों पर जल्द होगी भर्ती
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांकीपुर और दतिया कैसे हारी BJP? समझें पार्टी का क्या है एनालिसिस
बांकीपुर और दतिया कैसे हारी BJP? समझें पार्टी का क्या है एनालिसिस
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
स्पोर्ट्स
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
विश्व
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget