'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके के खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फैजान अंसारी ने आरोप लगाया है कि दिपके के समर्थकों ने उन पर पुणे और औरंगाबाद में हमला किया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस से मामले में तत्काल कार्रवाई कर अभिजीत दिपके को गिरफ्तार करने की मांग की है।
#WATCH | Delhi: On filing a police complaint against CJP founder Abhijeet Dipke, a social media influencer, Faizan Ansari says, “Today, I have filed a written complaint against Abhijeet Dipke, the founder of the CJP party, with the Delhi DCP, because I have proof that his men… pic.twitter.com/Fol499Cmpi— ANI (@ANI) August 4, 2026
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