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'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 04 Aug 2026 09:15 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके के खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फैजान अंसारी ने आरोप लगाया है कि दिपके के समर्थकों ने उन पर पुणे और औरंगाबाद में हमला किया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस से मामले में तत्काल कार्रवाई कर अभिजीत दिपके को गिरफ्तार करने की मांग की है।

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 09:15 AM (IST)
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