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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 4 August 2026: आज धृति योग से इन 6 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, सभी 12 राशियों का जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 August 2026: आज धृति योग से इन 6 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, सभी 12 राशियों का जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल मेष, तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए खास है, धृति योग में वृषभ को धन और करियर में लाभ मिलेगा. जानें सभी राशियों का भविष्य, राहुकाल और उपाय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 04 Aug 2026 06:21 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal, 4 August 2026: आज श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. आज मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी और मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

पंचांगीय गणना के अनुसार, आज रात 19:33 बजे तक कार्यसिद्धि व स्थिरता देने वाला 'धृति योग' और रात 21:54 बजे तक 'रेवती नक्षत्र' रहेगा. चंद्रमा दिनभर मीन राशि में संचार करने के बाद रात को मेष राशि में प्रवेश करेंगे.

Aaj Ka Rashifal 4 August 2026: आज धृति योग से इन 6 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, सभी 12 राशियों का जानें आज का राशिफल

ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, मंगलवार और धृति योग के इस शुभ प्रभाव से वृषभ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर में नई सफलता, धन लाभ और कार्यों में बड़ी प्रगति मिलेगी.

वहीं, मेष और सिंह राशि वाले जातकों को भागदौड़, अचानक खर्चों और दोपहर 15:48 से 17:29 बजे तक राहु काल के दौरान वित्तीय लेन-देन व यात्रा में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं, आज हनुमान जी की पूजा व दर्शन करने से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके लिए कौन-से विशेष उपाय शुभ रहेंगे!

मेष राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से द्वादश भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश कर जाएंगे.

मंगलवार का दिन आपके स्वामी ग्रह मंगल देव और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष फलदायी है. आज शाम 19:33:01 तक धृति योग बना रहेगा, जो धैर्य और स्थिरता देने वाला माना जाता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय महत्वपूर्ण फैसलों से बचें.

करियर (Career)

दिन के अधिकांश भाग में चंद्रमा के द्वादश भाव में रहने से कार्यस्थल पर काम का बोझ और भागदौड़ अधिक रह सकती है. विदेश, ऑनलाइन बिजनेस, या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोगों को धृति योग के प्रभाव से नए अवसर मिल सकते हैं.

रात के समय चंद्रमा के आपकी राशि में आते ही स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी. आधिकारिक फैसलों या महत्वपूर्ण बैठकों के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

कारोबारियों को आज अनियोजित और अचानक होने वाले खर्चों का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी बड़े व्यावसायिक सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की जांच अच्छे से कर लें. यदि व्यापार के सिलसिले में यात्रा का योग बन रहा है, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें; अत्यंत आवश्यक होने पर गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन मिले-जुले परिणाम देगा. बेवजह की खरीदारी और दिखावे पर नियंत्रण रखें. शाम को राहु काल (15:48:40 से 17:29:29) और दोपहर में यमगण्ड काल (09:05:24 से 10:46:13) के दौरान बड़ा लेन-देन करने या नया निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव या थकान की वजह से बातचीत में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने और उनका सहयोग लेने से रिश्तों में मधुरता आएगी. शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करने से परिवार में शांति का माहौल बनेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में जलन, अनिद्रा या सुस्ती महसूस हो सकती है. अत्यधिक तनाव लेने से बचें और पर्याप्त नींद लें. तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं और सात्विक दिनचर्या का पालन करें.

  • लकी नंबर: 9, 1
  • लकी कलर: लाल, सिंदूरी, सफेद

उपाय

मंगलवार के पावन दिन प्रातः स्नान के बाद हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं. इससे मंगल ग्रह के दोष शांत होंगे और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी.

वृषभ राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय और इच्छापूर्ति के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे द्वादश भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज शाम 19:33:01 तक शुभ फल देने वाला धृति योग बना रहेगा, जो आपके कार्यों में धैर्य और सफलता का योग बनाता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन काफी उपलब्धियों भरा रहेगा. एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर और धृति योग आपके सहकर्मियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल को बहुत मजबूत बनाएगा.

ऑफिस में आपके सुझावों की सराहना होगी और कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. आधिकारिक बैठकों या महत्वपूर्ण फैसलों के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

कारोबारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन मुनाफा और व्यापारिक विस्तार लेकर आएगा. पुराने पेन्डिंग पेमेंट्स मिलने की पूरी संभावना है. नए ग्राहकों के जुड़ने से आय के नए स्रोत बनेंगे.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर गुड़ या मिष्ठान खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. एकादश चंद्र के प्रभाव से धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. हालांकि, शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों (विशेषकर राहु काल) में कोई भी बड़ा नया निवेश करने या जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. मित्रों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. शाम के समय जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थान या हनुमान मंदिर जाने का प्लान बन सकता है. आपसी रिश्तों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी. दिनभर प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और शाम को थोड़ा समय ध्यान (Meditation) में बिताएं.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: सफेद, चमकीला गुलाबी, चांदी

उपाय

आज मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल फूल और गुड़-चने का भोग लगाएं. 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. इससे आपके मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मिथुन राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म, करियर और मान-सम्मान के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे एकादश भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज शाम 19:33:01 तक धृति योग बना रहेगा, जो स्थिरता और कार्यों को धैर्यपूर्वक पूरा करने में मदद करता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा और धृति योग आपके कार्यस्थल पर स्थिति को मजबूत बनाएगा.

आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने या आधिकारिक निर्णय लेने के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन व्यापारिक साख बढ़ाने और रुके हुए कार्यों को पूरा करने का है. सरकारी क्षेत्र या बड़े संस्थानों से जुड़े काम आसानी से हल हो सकते हैं. यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत जरूरी होने पर गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है. हालांकि, शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया जोखिम या धन का लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा. शाम के समय परिवार के साथ धार्मिक चर्चा या हनुमान मंदिर दर्शन का योग बन सकता है, जिससे रिश्तों में और मधुरता आएगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य और ऊर्जावान रहेगा. दिनभर काम का दबाव हो सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से सब संभाल लेंगे. समय पर पौष्टिक आहार लें और प्रचुर मात्रा में पानी पीएं.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, पीला, क्रीम

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. इससे आपके करियर की सभी रुकावटें समाप्त होंगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

कर्क राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं और आज रात 21:54:55 तक वे आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे दशम भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज शाम 19:33:01 तक शुभ फलदायी धृति योग बना रहेगा, जो सफलता और स्थिरता देने वाला माना जाता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक और तरक्की दिलाने वाला रहेगा. भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर और धृति योग आपके रुके हुए कार्यों को गति देगा.

कार्यस्थल पर सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों और विस्तार की योजनाएं बनाने का है. दूरस्थ संपर्कों या ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा कारोबार करने वालों को विशेष लाभ हो सकता है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मोर्चे पर आज भाग्य आपका साथ देगा. धृति योग के प्रभाव से पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हालांकि, शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों (विशेषकर राहु काल) में किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश करने या उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में खुशहाली, शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. धार्मिक कार्यों या दान-पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी. शाम के समय परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी हनुमान मंदिर या धार्मिक स्थल पर दर्शन का प्लान बन सकता है, जिससे मन को असीम शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. दिनभर सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और शाम को ध्यान व प्राणायाम से अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 2, 1
  • लकी कलर: सफेद, चांदी, लाल

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का भोग लगाएं. 'हनुमान चालीसा' या 'संकटमोचन हनुमानष्टक' का पाठ करें. इससे आपकी राशि स्वामी चंद्रमा को मजबूती मिलेगी और जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी.

सिंह राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से अष्टम भाव यानी अनिश्चितता, शोध और अचानक बदलावों के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे नवम भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज शाम 19:33:01 तक धृति योग बना रहेगा, जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों और वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन थोड़ा धैर्य और सावधानी से काम लेने का है. अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से कार्यस्थल पर अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है या सहकर्मियों के साथ विचारों में असमानता हो सकती है.

किसी भी प्रकार की दफ़्तरी राजनीति से दूर रहें. आधिकारिक बैठकों या महत्वपूर्ण फैसलों के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान करियर से जुड़ा कोई जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. व्यावसायिक योजनाओं में अचानक किसी पेन्डिंग काम को लेकर रुकावट आ सकती है. शोध (Research), गुप्त योजनाओं या बीमा क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को लाभ हो सकता है.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की यात्रा से बचें; बहुत जरूरी होने पर गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. अष्टम चंद्रमा के कारण अवांछित खर्चे सामने आ सकते हैं. शेयर बाजार या सट्टेबाज़ी में जोखिम भरा निवेश करने से बचें. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया वित्तीय लेन-देन या निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. बिना वजह की बहस से बचें. शाम को चंद्रमा का गोचर बदलने पर स्थितियां सुधरेंगी. मंगलवार के पावन दिन परिवार या जीवनसाथी के साथ हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने या घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट की समस्या, गैस, थकावट या सुस्ती महसूस हो सकती है. अपने आहार-विहार का ध्यान रखें, बाहर का भारी भोजन खाने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

  • लकी नंबर: 1, 9
  • लकी कलर: लाल, नारंगी, सुनहरा

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें लाल सिंदूर व चोला अर्पित करें. 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे आपके अष्टम चंद्र का दोष दूर होगा, सेहत में सुधार होगा और आ रही बाधाएं समाप्त होंगी.

कन्या राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी और जनसंपर्क के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे अष्टम भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज शाम 19:33:01 तक शुभ फलदायी धृति योग बना रहेगा, जो स्थिरता और संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों और वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से दिन का अधिकांश भाग आपके लिए सकारात्मक रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर और धृति योग के प्रभाव से टीमवर्क, नेटवर्किंग और सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत मजबूत रहेगा.

नए व्यावसायिक या आधिकारिक प्रस्ताव मिल सकते हैं. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साझेदारी (Partnership) के कामों में सफलता और विस्तार का संकेत दे रहा है. नए क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं.

यदि आप व्यापार के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर गुड़ या मिष्ठान खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. सुविचारित योजनाओं से अच्छा लाभ मिल सकता है. हालांकि, शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या उधार लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से दिन का पहला हिस्सा बेहद खूबसूरत रहेगा. सप्तम चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपसी प्रेम और समझ को बढ़ाएगा. मंगलवार के पावन दिन शाम के समय जीवनसाथी या परिवार के साथ किसी हनुमान मंदिर में दर्शन करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना घर में खुशहाली और शांति लाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेंगे. रात के समय चंद्रमा का स्थान बदलने पर थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और प्रचुर मात्रा में पानी पीएं.

  • लकी नंबर: 5, 2
  • लकी कलर: हरा, पीला, हल्का नारंगी

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं. 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. इससे आपके सभी अटके काम पूरे होंगे और सेहत व करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

तुला राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और दैनिक दिनचर्या के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे सप्तम भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज शाम 19:33:01 तक शुभ फलदायी धृति योग बना रहेगा, जो धैर्य और अनुशासन के साथ कार्यों में सफलता दिलाता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन मेहनत, लगन और अनुशासन से सफलता पाने का है. छठे भाव के चंद्रमा के कारण दफ्तर में काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता के आगे प्रतिस्पर्धी और विरोधी शांत रहेंगे.

धृति योग के प्रभाव से पेंडिंग काम तेजी से निपटेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक मीटिंग या फैसले के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल रहेगा, अतः इस समय सीमा में किसी से भी अनावश्यक बहस में न पड़ें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन पुरानी योजनाओं को व्यवस्थित करने और अटके हुए भुगतानों (Payments) को निकालने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आप अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे. कानूनी या कागजी पेचीदगियों से जुड़े काम हल हो सकते हैं.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर गुड़ या मिष्ठान खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सोच-समझकर और सुरक्षित कदम उठाने की सलाह दी जाती है. धृति योग का सकारात्मक प्रभाव सही रणनीतिक फैसलों में मदद करेगा, लेकिन छठे चंद्रमा के कारण बिना सोचे-समझे या किसी के बहकावे में आकर बड़ा निवेश न करें.

शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश या उधार लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. मंगलवार का पावन दिन होने के कारण शाम के समय परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी हनुमान मंदिर में दर्शन करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना घर-परिवार में खुशहाली और आपसी सामंजस्य को बढ़ाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा पेट की संवेदनशीलता, मौसम के बदलाव या शारीरिक थकान दे सकता है. काम के बीच थोड़ा ब्रेक लें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और हल्का व्यायाम या ध्यान करें.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: नीला, सफेद, हल्का लाल

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें और बूंदी का भोग लगाएं. इससे आपके शत्रुओं व बीमारियों का नाश होगा और करियर में प्रगति मिलेगी.

वृश्चिक राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, प्रेम, संतान और रचनात्मकता के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे छठे भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

मंगलवार का दिन आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. आज शाम 19:33:01 तक शुभ फलदायी धृति योग बना रहेगा, जो बौद्धिक क्षमता और कार्यों में स्थिरता प्रदान करता है.

शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने और रणनीतिक सोच से सफलता पाने का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी निर्णय क्षमता और रचनात्मकता में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा, जिससे कार्यस्थल पर आपके नए विचारों और योजनाबद्ध फैसलों की सराहना होगी.

धृति योग के प्रभाव से अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए विचारों को अमल में लाने और मुनाफे के योग बनाने वाला है. पंचम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सटीकता आएगी, जिससे व्यापार में नए लाभदायक सौदों को अंतिम रूप देने में सफलता मिलेगी.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर गुड़ या मिष्ठान खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन सोच-समझकर और कैलकुलेटेड निवेश के लिए अनुकूल रहेगा. धृति योग और पंचम भाव का चंद्रमा आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या लॉन्ग-टर्म स्कीम्स में सही फैसला लेने में मदद करेगा.

हालांकि, शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन अपार खुशहाली और मिठास से भरा रहेगा. पंचम चंद्रमा आपके प्रेम संबंधों में मजबूती लाएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है या उनकी प्रगति से मन प्रसन्न होगा.

मंगलवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के साथ हनुमान मंदिर जाकर दर्शन या पूजन करने से आपसी रिश्तों में सौहार्द और विश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और ध्यान व प्राणायाम से अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 9, 1
  • लकी कलर: लाल, केसरिया, गहरा पीला

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें लाल सिंदूर अर्पित करें.

'हनुमान चालीसा' का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ या लाल मिष्ठान का भोग लगाएं. इससे आपके स्वामी ग्रह मंगल का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, विद्या-बुद्धि में वृद्धि होगी और सभी कार्य सिद्ध होंगे.

धनु राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, वाहन और अचल संपत्ति के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे पंचम भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज शाम 19:33:01 तक शुभ फलदायी धृति योग बना रहेगा, जो कार्यक्षेत्र में धैर्य, मानसिक दृढ़ता और सफलता प्रदान करता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी स्थिरता और मानसिक शांति देने वाला रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको शांत रखेगा, जिससे दफ्तर में आप कठिन से कठिन काम को भी योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से निपटा लेंगे.

धृति योग के प्रभाव से सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में कोई जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी फलदायी रहेगा. चतुर्थ चंद्रमा और धृति योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वाहन, निर्माण या घरेलू सामानों के कारोबार से जुड़े व्यापारियों को विशेष लाभ हो सकता है.

व्यवसाय में नए बदलाव या सुधार की योजनाएं बन सकती हैं. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर गुड़ या मिष्ठान खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सोच-समझकर और सुरक्षित कदम उठाने का है. अचल संपत्ति या दीर्घकालिक बचत योजनाओं (Long-term savings) में निवेश की सोच रहे हैं तो धृति योग का समय अनुकूल है.

हालांकि, शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. माता जी का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. मंगलवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी हनुमान मंदिर में दर्शन करना या सुंदरकांड का पाठ करना घर-परिवार में आत्मीयता, प्रेम और शांति बढ़ाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और ध्यान व प्राणायाम से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 3, 1
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, लाल

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं. 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़-चने या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. इससे आपके चतुर्थ चंद्र के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी और जीवन में सुख-समृद्धि आएगी.

मकर राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहनों और कम्यूनिकेशन के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे चतुर्थ भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

मंगलवार का दिन आपके लिए ऊर्जा और साहस बढ़ाने वाला रहेगा. आज शाम 19:33:01 तक शुभ फलदायी धृति योग बना रहेगा, जो आपके कार्यों को दृढ़ता और सफलता प्रदान करेगा.

शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन आपकी कार्यकुशलता और पराक्रम की पहचान दिलाने वाला रहेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा और धृति योग आपके आत्मविश्वास, नेटवर्किंग और निर्णय लेने की क्षमता में जबर्दस्त वृद्धि करेंगे.

कठिन से कठिन कार्यों को भी आप अपनी सूझबूझ से आसानी से पूरा कर लेंगे. दफ्तर में सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या फैसले के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक और प्रगति देने वाला रहेगा. मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नए व्यापारिक संपर्क बनाने से बड़ा फायदा होगा. छोटी व्यावसायिक यात्राएं नए लाभदायक सौदे दिला सकती हैं.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर गुड़ या मिष्ठान खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. धृति योग के प्रभाव से आपके साहसिक और सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभ पहुंचाएंगे. हालांकि, शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया वित्तीय जोखिम लेने या भारी लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनके साथ संबंध मजबूत होंगे.

मंगलवार के पावन अवसर पर परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी हनुमान मंदिर में दर्शन करना या सुंदरकांड/हनुमान चालीसा का पाठ करना घर में खुशहाली और सकारात्मकता लाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास व प्राणायाम शामिल रखें, सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

  • लकी नंबर: 8, 1
  • लकी कलर: गहरा नीला, लाल, काला

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाएं या हनुमान मंदिर में जाकर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें.

हनुमान जी को लाल फल या गुड़ का भोग लगाएं. इससे आपके करियर की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी.

कुंभ राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा रात 21:54:55 तक आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, संपत्ति और कुटुंब के भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे तृतीय भाव (मेष राशि) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज शाम 19:33:01 तक शुभ फलदायी धृति योग बना रहेगा, जो आर्थिक मामलों में स्थिरता और सफलता प्रदान करता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों व नए कार्यों की शुरुआत में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी सुदृढ़ और प्रभावशाली रहेगा. द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आधिकारिक बैठकों, प्रेजेंटेशन और संवाद (Communication) में आपकी भाषा शैली की सराहना होगी.

धृति योग के प्रभाव से दफ्तर में आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या फैसले के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी लाभदायक रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा रुके हुए धन की वापसी और नए ऑर्डर मिलने के योग बना रहा है. ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद से आय में वृद्धि होगी.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर गुड़ या मिष्ठान खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज बचत और संचय (Wealth Accumulation) पर आपका पूरा ध्यान रहेगा. धृति योग के प्रभाव से सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश करना फायदेमंद रहेगा.

हालांकि, शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का बड़ा नया वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाली और सौहार्द से भरा रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा परिजनों के बीच प्रेम और आपसी तालमेल को बढ़ाएगा.

मंगलवार के पावन अवसर पर परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी हनुमान मंदिर में दर्शन करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना घर-परिवार में शांति और आनंद का माहौल बनाए रखेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव के प्रभाव से गले या वाणी संबंधी हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. अत्यधिक ठंडा या मसालेदार भोजन खाने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

  • लकी नंबर: 8, 2
  • लकी कलर: गहरा नीला, आसमान, हल्का लाल

उपाय

आज मंगलवार के दिन प्रातः काल स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं. 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. इससे आपकी धन-संपत्ति में वृद्धि होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

मीन राशिफल, 4 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 22:05:35 तक रहेगी. रेवती नक्षत्र रात 21:54:55 तक रहेगा. चंद्रमा आज रात 21:54:55 तक आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न) भाव (मीन राशि) में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे द्वितीय भाव (धन व कुटुंब भाव) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज शाम 19:33:01 तक शुभ फलदायी धृति योग बना रहेगा, जो आपके विचारों में मानसिक स्थिरता और कार्यों में सफलता दिलाता है. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों और वित्तीय लेन-देन में विशेष सावधानी बरतें.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन आपकी लीडरशिप और निर्णय लेने की क्षमता को निखारने का है. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आपके विचार बहुत स्पष्ट, रचनात्मक और सकारात्मक रहेंगे. धृति योग के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

आपके नए विचारों को सराहा जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, आधिकारिक बैठक या निर्णय के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में करियर से जुड़ा कोई जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी साख (Brand Value) और व्यापारिक विश्वसनीयता बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता सटीक रहेगी, जिससे नए प्रोजेक्ट्स और रणनीतियों में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. ग्राहकों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर गुड़ या मिष्ठान खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल और स्थिरता देने वाला रहेगा. धृति योग के प्रभाव से समझदारी और दूरदर्शिता से लिया गया वित्तीय फैसला आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचाएगा.

हालांकि, शाम 15:48:40 से 17:29:29 तक राहु काल और सुबह 09:05:24 से 10:46:13 तक यमगण्ड काल रहेगा. इन समय अवधियों में किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश करने या जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज अपार खुशहाली और शांति का माहौल रहेगा. आपकी सौम्यता और सकारात्मक सोच से घर के सभी सदस्य प्रभावित रहेंगे.

मंगलवार के पावन अवसर पर जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी मंदिर दर्शन का प्लान बन सकता है. शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करने से दांपत्य जीवन और पारिवारिक रिश्तों में मिठास व सौहार्द बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और ध्यान व प्राणायाम से अपनी आत्मिक ऊर्जा को संतुलित बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 3, 1
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, लाल

उपाय

आज मंगलवार के पावन अवसर पर प्रातः काल स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. इससे आपके लग्न चंद्र के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी और जीवन की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होंगी.

4 अगस्त 2026 के पंचांग और राशिफल से जुड़े FAQs

1. 4 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और विशेष पर्व है?

4 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि (रात 22:05:35 तक) है. यह मंगलवार का दिन है, जो भगवान श्री हनुमान और मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन माना जाता है.

2. आज कौन सा शुभ योग और नक्षत्र बन रहा है?

आज शाम 19:33:01 तक धृति योग बना रहेगा. इसके साथ ही रात 21:54:55 तक रेवती नक्षत्र रहेगा. धृति योग में शुरू किए गए कार्यों में स्थिरता और सफलता मिलती है.

3. 4 अगस्त 2026 को राहु काल कब से कब तक रहेगा?

4 अगस्त 2026 को राहु काल दोपहर बाद 15:48:40 से 17:29:29 तक रहेगा. राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू करने, अनुबंध (Contract) साइन करने या बड़ा वित्तीय लेन-देन करने से बचना चाहिए.

4. आज शुभ कार्य करने के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है?

4 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00:09 से 12:53:55 तक रहेगा. किसी भी आधिकारिक बैठक, नए कार्य की शुरुआत या महत्वपूर्ण फैसलों के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ है.

5. आज चंद्रमा किस राशि में गोचर करेंगे?

आज चंद्रमा रात 21:54:55 तक मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसके बाद वे मंगल स्वामी वाली मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

6. मंगलवार, 4 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

मंगलवार के दिन उत्तर दिशा में दिशा शूल रहता है. इसलिए आज उत्तर दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ या मिष्ठान खाकर ही प्रस्थान करें.

7. आज मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या विशेष उपाय करें?

प्रातः काल स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, लाल सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम को बूंदी या गुड़-चने का भोग लगाएं. इससे मंगल दोष शांत होता है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं.

यह भी पढ़ें- मीन राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या पूरी होगी आपकी बड़ी इच्छा या बदल जाएगी जिंदगी की दिशा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 04 Aug 2026 06:21 AM (IST)
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