Kal Ka Rashifal 5 August 2026: बुधवार, 5 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है. कल श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि का योग बन रहा है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे. इसके साथ ही आकाश मंडल में शूल योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग का शुभ संयोग रहेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ मिलेगा. आइए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का कल का सटीक भविष्यफल और दैनिक पंचांग.

5 अगस्त 2026 का पंचांग और शुभ मुहूर्त:

तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि (रात्रि 08:43 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी तिथि.

श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि (रात्रि 08:43 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी तिथि. नक्षत्र व चंद्र राशि: अश्विनी नक्षत्र (रात्रि 09:18 बजे तक), तत्पश्चात भरणी नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे.

अश्विनी नक्षत्र (रात्रि 09:18 बजे तक), तत्पश्चात भरणी नक्षत्र. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. शुभ योग: शूल योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग और भद्र योग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हेतु).

शूल योग, वाशि योग, सुनफा योग, आनन्दादि योग और भद्र योग (मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि हेतु). शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 07:00 बजे से 09:00 बजे तक.

सुबह 07:00 बजे से 09:00 बजे तक. लाभ का चौघड़िया: शाम 05:15 बजे से 06:15 बजे तक.

शाम 05:15 बजे से 06:15 बजे तक. राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू न करें).

दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक (इस दौरान कोई नया या शुभ काम शुरू न करें). शुभ दिशा: उत्तर दिशा (यात्रा के लिए शुभ).

मेष राशि (Aries)

चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे मन शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा.

व्यापार व शूल योग: शूल योग के प्रभाव से व्यापारिक गतिविधियों में नया निवेश भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

नौकरी व परिवार: युवाओं को प्लेसमेंट या नई जॉब से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी. कार्यक्षेत्र में जोखिम लेने से बचें. बड़े भाई की उन्नति होगी और परिवार का सहयोग मिलेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गोल्डन, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 5.

वृषभ राशि (Taurus) - सावधान रहें

चंद्रमा 12वें भाव में होने से नए संपर्कों से नुकसान हो सकता है, संभलकर रहें.

व्यापार व नौकरी: पैतृक कारोबार में तालमेल बनाकर चलें. कोई नया काम शुरू करने के बजाय वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें. ऑफिस रूटीन में सुधार लाएं और दफ्तर में अपने गुस्से पर काबू रखें.

स्वास्थ्य व परिवार: थकान और आलस के कारण स्वास्थ्य में नरमी आ सकती है. कठिन परिस्थितियों में परिवार के साथ रिश्ते मजबूत रखने का प्रयास करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - नेवी ब्लू, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 4.

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे बड़े-बुजुर्गों और सीनियर्स के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

व्यापार व लाभ: शॉर्टकट या गलत रास्ते से लाभ कमाने से बचें. ऑनलाइन व्यवसाय और नए प्रयोगों से भारी धन लाभ के योग हैं. मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन पर विशेष ध्यान दें.

नौकरी व परिवार: कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बनेंगी. सहकर्मियों के काम की तारीफ करें. घरेलू चुनौतियों का निडरता से सामना करेंगे और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - भूरा, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 3.

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा 10वें भाव में होने से जॉब प्रोफाइल और कार्यक्षेत्र में बदलाव आपके लिए लाभदायक रहेगा.

व्यापार व फाइनेंस: नया बिजनेस शुरू किया है तो सरकारी औपचारिकताएं समय पर पूरी करें. इंश्योरेंस और लोन से जुड़े कारोबारियों को बड़ा धन लाभ होगा. प्रॉपर्टी से जुड़े काम आसानी से निपटेंगे.

नौकरी व परिवार: बॉस और सीनियर्स के साथ रिश्ते मधुर रखें. वर्कप्लेस पर अनपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं. छात्रों को पुराने पढ़े हुए विषयों का पुनरावलोकन (Revision) करना चाहिए.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पीला, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 7.

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा 9वें भाव में होने से सामाजिक जीवन मजबूत होगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

व्यापार व शूल योग: शूल योग के प्रभाव से किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे बिजनेस में बड़ी ग्रोथ होगी. उधारी पर माल या नकदी देने से बचें. कोई बड़ा काम शुरू करने के लिए शुभ चौघड़िया समय (07:00-09:00 / 05:15-06:15) का उपयोग करें.

नौकरी व करियर: आधिकारिक कामों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें. विरोधियों से सावधान रहें. दूर रह रहे रिश्तेदारों से संवाद होगा.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - ऑफ व्हाइट, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 4.

कन्या राशि (Virgo) - सावधान रहें

चंद्रमा 8वें भाव में होने से सतर्कता बरतें और यात्राओं को टालने का प्रयास करें.

व्यापार व सावधानियां: व्यावसायिक गतिविधियों पर खुद नजर रखें, कर्मचारियों की लापरवाही से नुकसान हो सकता है. लालच देने वाले किसी भी निवेश से दूर रहें. जोखिम भरे कामों से बचें.

नौकरी व परिवार: दफ्तर में मानसिक चिंता और असुरक्षा का माहौल रह सकता है. सरकारी नौकरी वाले अनुचित कार्यों में न पड़ें, जांच की आशंका है. संतान की सेहत का विशेष ध्यान रखें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - पर्पल, लक्की नं. - 1, अनलक्की नं. - 3.

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा 7वें भाव में होने से पार्टनरशिप बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

व्यापार व शूल योग: शूल योग से रुका हुआ पैसा या बकाया भुगतान समय पर वापस मिलेगा. ऑनलाइन और मीडिया एक्टिविटी से व्यापार को नई गति मिलेगी.

नौकरी व व्यवहार: कार्यस्थल पर सीनियर्स के मार्गदर्शन से कठिन कार्य पूरे होंगे. आक्रामक स्वभाव को छोड़कर विनम्र व्यवहार अपनाएं. प्रतियोगी परीक्षा दे चुके छात्रों के लिए सफलता के योग हैं.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - गुलाबी, लक्की नं. - 5, अनलक्की नं. - 3.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा 6ठे भाव में होने से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, लेकिन करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे.

व्यापार व शूल योग: शूल योग के प्रभाव से मनचाही बिजनेस डील्स और नए क्लाइंट्स मिलेंगे. भविष्य की जरूरतों के लिए बचत की योजना बनाएं. कारोबार में परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी.

नौकरी व करियर: कार्यस्थल पर बड़े बदलाव हो सकते हैं. पुराने साथियों से मुलाकात होगी. करियर निर्माण में उम्मीद की नई किरण जागेगी.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - हरा, लक्की नं. - 8, अनलक्की नं. - 2.

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई और बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा.

व्यापार व निवेश: बिजनेस में स्थिति बढ़िया रहेगी, निवेश के लिए दिन शुभ है. मीडिया व एडवर्टाइजमेंट से जुड़े कार्यों में ज्यादा ध्यान दें. व्यापारिक यात्रा के लिए शुभ चौघड़िया समय उत्तम रहेगा.

नौकरी व जीवनशैली: वर्कप्लेस पर आत्मविश्वास से काम करेंगे. आपका बेहतरीन प्रदर्शन देखकर कंपनी नई आउटलेट या बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है. इलेक्ट्रॉनिक्स या सुख-सुविधाओं की खरीदारी हो सकती है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सिल्वर, लक्की नं. - 6, अनलक्की नं. - 4.

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा 4ठे भाव में होने से घर की किसी महिला की सेहत का ध्यान रखें और विवादों से बचें.

व्यापार व कागजी काम: बिजनेस डॉक्युमेंट्स को संभालकर रखें. पैतृक कारोबार में पिता से किसी प्रकार का वाद-विवाद न करें. मशीनरियों के काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है.

नौकरी व मानसिक स्थिति: दफ्तर में अनचाही चिंता सता सकती है, लेकिन हिम्मत न हारें. फालतू के विवादों से दूर रहकर केवल अपने काम पर ध्यान दें. योग-प्राणायाम का सहारा लें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - आसमानी नीला, लक्की नं. - 2, अनलक्की नं. - 5.

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा 3रे भाव में होने से पराक्रम बढ़ेगा और रिश्तेदारों व मित्रों से भरपूर मदद मिलेगी.

व्यापार व कानूनी राहत: कानूनी अड़चनें दूर होने से बिजनेस गति पकड़ेगा. विरोधियों पर आपकी बुद्धिमत्ता भारी पड़ेगी. कर्मचारियों और मार्केट के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें.

नौकरी व रिश्ते: दफ्तर में सहयोगियों की मदद करनी पड़ सकती है. अपनी वाणी पर संयम रखें. दोस्तों के साथ किसी धार्मिक या पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन सकती है.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - क्रीम, लक्की नं. - 5, अनलक्की नं. - 7.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा 2रे भाव में होने से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और आर्थिक लाभ होगा.

व्यापार व परिवार: ऑनलाइन और मीडिया से जुड़े व्यवसायों में बड़ा फायदा होगा. परिवार के सदस्यों की सलाह बिजनेस में लाभदायक साबित होगी.

नौकरी व रिश्ते: दफ्तर में टीम स्पिरिट के साथ काम करें. किसी नए प्रोजेक्ट पर गहन रिसर्च करने की आवश्यकता होगी. छोटे भाई-बहनों की तरक्की का समय है, उनका मार्गदर्शन करें.

शुभ/अशुभ: लक्की कलर - सफेद, लक्की नं. - 9, अनलक्की नं. - 7.

FAQs

1. 5 अगस्त 2026 बुधवार को किन राशियों को शूल योग से बड़ा धन लाभ होगा?

उत्तर: कल मेष, तुला, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को शूल योग के प्रभाव से रुका हुआ धन, बंपर क्लाइंट्स और व्यापारिक निवेश में बड़ा फायदा मिलेगा.

2. 5 अगस्त को किन राशियों को विवाद और यात्राओं से बचना चाहिए?

उत्तर: कल कन्या, मकर और वृषभ राशि के लोगों को बेहद सतर्क रहना होगा. कन्या राशि वाले यात्राओं व जोखिम भरे निवेश से, मकर वाले पैतृक विवाद से और वृषभ राशि वाले गुस्से से बचें.

3. 5 अगस्त को शुभ कार्य करने का चौघड़िया समय क्या है?

उत्तर: कल शुभ कार्यों के लिए दो सबसे उत्तम समय हैं: पहला सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ चौघड़िया).

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