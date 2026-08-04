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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 4 August 2026: रुका हुआ पैसा मिल सकता है, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Aaj Ka Kumbh Rashifal 4 August 2026: रुका हुआ पैसा मिल सकता है, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Aquarius Horoscope Today: क्या 4 अगस्त 2026 को कुंभ राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिलेगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा आज का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है. चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से धन संबंधी मामलों में सतर्कता रखना जरूरी रहेगा. वहीं धृति और सर्व अमृत योग के प्रभाव से लंबे समय से बाजार में फंसा हुआ या उधार दिया गया पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है. इससे कारोबार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नई योजनाओं पर काम करने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

यदि आपका कोई पुराना भुगतान अटका हुआ था, तो आज उसके मिलने की अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि भविष्य में लेन-देन करते समय लिखित दस्तावेज और स्पष्ट शर्तों का ध्यान जरूर रखें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रतिस्पर्धा से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा आ सकती है और कोई करीबी सहकर्मी भी चुनौती बन सकता है. ऐसे में दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा.

ऑफिस के कामों की प्राथमिकता तय करके कार्य करेंगे तो समय पर सभी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे. वहीं लंच टाइम या अनौपचारिक बातचीत के दौरान मजाक करते समय मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि किसी छोटी बात से सहकर्मी नाराज हो सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ संकेत दे रहा है. रुका हुआ धन मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. हालांकि नए लेन-देन या उधार देने से पहले पूरी सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना आज बेहद जरूरी रहेगा. सार्वजनिक स्थान पर एक-दूसरे का सम्मान करने से रिश्तों में विश्वास और मजबूती आएगी. परिवार में भी आपकी समझदारी और संतुलित व्यवहार की सराहना होगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

यदि आप प्रोफेशनल या स्किल आधारित शिक्षा लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है. नए कोर्स या ट्रेनिंग भविष्य में करियर को नई दिशा दे सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 7

उपाय

भगवान शिव को सफेद पुष्प और कच्चा दूध अर्पित करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन मिलने के योग मजबूत होंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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