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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात

बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात

JDU चीफ और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच मुलाकात बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के बाद हुई.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 04 Aug 2026 01:04 PM (IST)
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बिहार स्थित पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

इस मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे.

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पीएम मोदी से नीतीश की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब जनता दल यूनाइटेड के सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री को आगे न करने की वजह से बीजेपी चुनाव हार गई.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 04 Aug 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Bankipur News Narendra Modi Nitish Kumar BIhar Politics BIHAR NEWS
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