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बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
JDU चीफ और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच मुलाकात बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के बाद हुई.
बिहार स्थित पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.
इस मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे.
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पीएम मोदी से नीतीश की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब जनता दल यूनाइटेड के सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री को आगे न करने की वजह से बीजेपी चुनाव हार गई.
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