Aaj Ka Meen Rashifal 4 August 2026: सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से होगा बड़ा लाभ, मेहनत दिलाएगी सफलता

Aaj Ka Meen Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से काफी सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. वहीं धृति और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से सरकारी ठेकेदारी या सरकारी परियोजनाओं से जुड़े कारोबारियों को अचानक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है, जिससे अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

यदि व्यापार में किसी समस्या का सामना कर रहे थे, तो आज अपनी सूझबूझ और प्रखर बुद्धि से उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे. जरूरतमंद कारोबारी मित्र की आर्थिक सहायता करने का अवसर भी मिल सकता है. अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करना भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत और उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी लगन और समर्पण के कारण वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. हालांकि ऑफिस के कुछ नियम आपको पसंद नहीं आ सकते, जिससे नौकरी बदलने का विचार भी मन में आ सकता है. फिलहाल भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और स्थिति का शांत मन से आकलन करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. सरकारी प्रोजेक्ट, बड़े कॉन्ट्रैक्ट या पुराने कार्यों से धन लाभ मिलने के योग हैं. यदि किसी की आर्थिक मदद करें तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, ताकि भविष्य में आपकी वित्तीय स्थिति प्रभावित न हो.

लव और फैमिली राशिफल

आज काम समय पर पूरा होने के बाद परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का माहौल सुखद रहेगा और अपनों के साथ बिताए गए पल मानसिक शांति देंगे. परिवार के साथ बातचीत और सहयोग रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक कार्य के साथ-साथ शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा. नियमित व्यायाम, योग और हल्का वर्कआउट आपको फिट और ऊर्जावान बनाए रखेगा. दिनचर्या संतुलित रखने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को अपनी दिनचर्या में सुधार करने की जरूरत है. सुबह जल्दी उठकर योग, ध्यान और पूजा-पाठ करने से एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिलेंगे. नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी बनेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 4

उपाय

भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करें. इससे कार्यों में सफलता, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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