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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 4 August 2026: सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से होगा बड़ा लाभ, मेहनत दिलाएगी सफलता

Aaj Ka Meen Rashifal 4 August 2026: सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से होगा बड़ा लाभ, मेहनत दिलाएगी सफलता

Pisces Horoscope Today: क्या 4 अगस्त 2026 को मीन राशि वालों को बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और आर्थिक लाभ मिलेगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से काफी सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. वहीं धृति और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से सरकारी ठेकेदारी या सरकारी परियोजनाओं से जुड़े कारोबारियों को अचानक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है, जिससे अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

यदि व्यापार में किसी समस्या का सामना कर रहे थे, तो आज अपनी सूझबूझ और प्रखर बुद्धि से उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे. जरूरतमंद कारोबारी मित्र की आर्थिक सहायता करने का अवसर भी मिल सकता है. अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करना भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत और उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी लगन और समर्पण के कारण वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. हालांकि ऑफिस के कुछ नियम आपको पसंद नहीं आ सकते, जिससे नौकरी बदलने का विचार भी मन में आ सकता है. फिलहाल भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और स्थिति का शांत मन से आकलन करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. सरकारी प्रोजेक्ट, बड़े कॉन्ट्रैक्ट या पुराने कार्यों से धन लाभ मिलने के योग हैं. यदि किसी की आर्थिक मदद करें तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, ताकि भविष्य में आपकी वित्तीय स्थिति प्रभावित न हो.

लव और फैमिली राशिफल

आज काम समय पर पूरा होने के बाद परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का माहौल सुखद रहेगा और अपनों के साथ बिताए गए पल मानसिक शांति देंगे. परिवार के साथ बातचीत और सहयोग रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक कार्य के साथ-साथ शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा. नियमित व्यायाम, योग और हल्का वर्कआउट आपको फिट और ऊर्जावान बनाए रखेगा. दिनचर्या संतुलित रखने का प्रयास करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को अपनी दिनचर्या में सुधार करने की जरूरत है. सुबह जल्दी उठकर योग, ध्यान और पूजा-पाठ करने से एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिलेंगे. नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी बनेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4

उपाय

भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करें. इससे कार्यों में सफलता, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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