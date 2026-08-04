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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'

प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर कहा कि लोग अब भाजपा से ऊब चुके हैं और देश की स्थिति को समझने लगे हैं।.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 04 Aug 2026 12:52 PM (IST)
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विधानसभा उपचुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अब भाजपा से ऊब चुकी है और लोग देश में हो रही घटनाओं को समझने लगे हैं. प्रियंका गांधी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे बदलाव की शुरुआत का संकेत हैं. वहीं, दूसरी ओर भाजपा ने भी बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मिली हार को स्वीकार करते हुए आत्ममंथन की बात कही है.

प्रियंका गांधी बोलीं- लोग भाजपा से थक चुके हैं

संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा, "यह अब साफ हो गया है कि लोग भाजपा से ऊब चुके हैं. लोग समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है. मुझे लगता है कि यह शुरुआत है." जब उनसे पूछा गया कि क्या इन नतीजों का असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, तो उन्होंने कहा, "आगे देखेंगे."

 

बांकीपुर में भाजपा को झटका, प्रशांत किशोर की जीत

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की. इससे पहले इस सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे थे. उनके विधायक पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस कारण यहां उपचुनाव कराया गया.

दतिया में कांग्रेस की जीत, मांजलपुर सीट भाजपा के पास बरकरार

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने भाजपा को हराकर जीत हासिल की. वहीं गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज करते हुए अपनी सीट बरकरार रखी.

ये भी पढ़ें- बांकीपुर और दतिया कैसे हारी BJP? समझें पार्टी का क्या है एनालिसिस

भाजपा अध्यक्ष बोले- करेंगे गंभीर आत्ममंथन

उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि पार्टी तीनों विधानसभा सीटों के जनादेश को स्वीकार करती है. उन्होंने कहा कि बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट के चुनाव परिणामों का पार्टी पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेगी. उन्होंने लिखा कि पार्टी नए उत्साह और संकल्प के साथ जनता के बीच जाएगी तथा उनके विश्वास को और मजबूत करने के लिए लगातार काम करेगी.

मांजलपुर के मतदाताओं का जताया आभार

नितिन नवीन ने गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर मिली जीत के लिए वहां के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत के लिए बधाई देते हुए उनके समर्पण की सराहना की.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 12:52 PM (IST)
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