प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'

विधानसभा उपचुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अब भाजपा से ऊब चुकी है और लोग देश में हो रही घटनाओं को समझने लगे हैं. प्रियंका गांधी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे बदलाव की शुरुआत का संकेत हैं. वहीं, दूसरी ओर भाजपा ने भी बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मिली हार को स्वीकार करते हुए आत्ममंथन की बात कही है.

प्रियंका गांधी बोलीं- लोग भाजपा से थक चुके हैं

संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा, "यह अब साफ हो गया है कि लोग भाजपा से ऊब चुके हैं. लोग समझ रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है. मुझे लगता है कि यह शुरुआत है." जब उनसे पूछा गया कि क्या इन नतीजों का असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, तो उन्होंने कहा, "आगे देखेंगे."

VIDEO | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra on bypoll results, says, "It is evident now that people are now fed up with the BJP. People are understanding what is happening in the country. I believe this is the beginning..."#BankipurBypollResults #DatiaByPollResults



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बांकीपुर में भाजपा को झटका, प्रशांत किशोर की जीत

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की. इससे पहले इस सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे थे. उनके विधायक पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस कारण यहां उपचुनाव कराया गया.

दतिया में कांग्रेस की जीत, मांजलपुर सीट भाजपा के पास बरकरार

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने भाजपा को हराकर जीत हासिल की. वहीं गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज करते हुए अपनी सीट बरकरार रखी.

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भाजपा अध्यक्ष बोले- करेंगे गंभीर आत्ममंथन

उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि पार्टी तीनों विधानसभा सीटों के जनादेश को स्वीकार करती है. उन्होंने कहा कि बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट के चुनाव परिणामों का पार्टी पूरी गंभीरता से आत्ममंथन करेगी. उन्होंने लिखा कि पार्टी नए उत्साह और संकल्प के साथ जनता के बीच जाएगी तथा उनके विश्वास को और मजबूत करने के लिए लगातार काम करेगी.

मांजलपुर के मतदाताओं का जताया आभार

नितिन नवीन ने गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर मिली जीत के लिए वहां के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत के लिए बधाई देते हुए उनके समर्पण की सराहना की.