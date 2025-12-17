एक्सप्लोरर
चाणक्य नीति का कड़वा सच ये 7 लोग पढ़े-लिखे होकर भी मूर्ख रह जाते हैं!
Chanakya Niti: चाणक्य नीति के अनुसार, बुद्धिमानी केवल पढ़ाई से ही नहीं आती है. सीखने की इच्छा शक्ति, व्यवहार, अनुशासन, सही संगति और धैर्य भी बेहद जरूरी है. आपको शिक्षित होने के साथ समझदार होना चाहिए.
शिक्षा पर चाणक्य नीति
17 Dec 2025
