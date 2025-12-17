चाणक्य नीति का कड़वा सच ये 7 लोग पढ़े-लिखे होकर भी मूर्ख रह जाते हैं!

चाणक्य नीति महान भारतीय विचारक चाणक्य की शिक्षाओं पर आधारित है. चाणक्य नीति में जीवन, पैसे, अच्छे मूल्यों और समाज में लोग कैसे काम करते हैं? इसके बारे में सामाजिक सलाह दी गई है. चाणक्य नीति के मुताबिक 7 ऐसे लोग जिनको शिक्षा मिलने के बाद भी वो बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं.